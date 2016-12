Phụ nữ độc thân, kết hôn muộn có nguy cơ ung thư vú cao

Trao đổi với phóng viên, bác sĩ Phạm Duy Hiển cho biết, những phụ nữ độc thân, kết hôn muộn, người béo phì hoặc không nuôi con bằng sữa mẹ đều có nguy cơ ung thư vú cao hơn những người khác. Đây là điều đáng lo ngại, khi hiện nay, các đối tượng này ngày càng có xu hướng gia tăng.

Ông Hiển cho biết, qua một nghiên cứu do ông thực hiện cho thấy, 60% ung thư liên quan đến nội tiết. Nếu nội tiết quá mạnh hoặc cao quá sẽ gây ra ung thư. Những phụ nữ có tiền sử có kinh sớm (trước 13 tuổi) và độc thân (ít quan hệ tình dục) và tắt kinh muộn (sau 51 tuổi) thì có khả năng bị ung thư vú cao hơn.

Do đó, những người sống độc thân, có kinh nguyệt sớm cần thường xuyên đi khám sàng lọc bệnh ung thư để có thể phát hiện ung thư sớm nhất.

Theo bác sĩ Hiển, mỗi năm Việt Nam có khoảng 14.500 người mắc ung thư vú mới, trong đó khoảng 5.500 trường hợp tử vong. Tính trung bình, mỗi ngày có khoảng 40 người mắc mới và 16 người tử vong.

Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện K Trung ương cho biết, tại Việt Nam, những người trong độ tuổi 40 bị ung thư vú rất nhiều. Ở Việt Nam, tuổi 40 đến 50 bị ung thư vú cao hơn các nước khác nên chị em cần phải đi khám sớm để phát hiện. Hiện nay, nếu ung thư vú được phát hiện sớm thì tỷ lệ được điều trị khỏi khoảng 80%.

Bác sĩ Hiển cũng cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến ung thư vú ngày càng tăng. Cụ thể: Yếu tố ngoại sinh, bao gồm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí và các loại thực phẩm không đảm bảo, chúng tác động lẫn nhau gây đột biến gen.

Ngoài ra, hiện nay khoa học phát hiện thêm các yếu tố có khả năng gây ung thư vú là ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm ánh sáng và strees.

Bác sĩ Vũ Hồng Thăng – Phó chủ nhiệm khoa Nội 3, BV K Trung ương cho biết,ung thư không phải do ăn ở hay do số phận của mọi người mà ung thư là căn bệnh tự sinh ra do bất thường trong cơ thể và có tác động của môi trường.

Theo thống kê đến năm 2020, sẽ có 30 triệu người mắc ung thư trên toàn thế giới. Nguyên nhân gây bệnh ung thư hiện nay do môi trường sống đang bị ô nhiễm, đang bị các chất độc hại tác động vào. Đây là nguyên nhân lớn nhất, chiếm 80% tác nhân gây ung thư với con người. Mặt khác, tuổi thọ ngày càng tăng, làm cho tỉ lệ bị ung thư ngày càng tăng.