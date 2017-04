Những thực phẩm phòng chống ung thư gan cực tốt

Ảnh minh hoạ: Internet

Ăn rau và trái cây: Rau quả có tác dụng bảo vệ gan vì chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Các loại rau lá xanh, cà rốt, khoai tây và trái cây họ cam quýt được chứng minh giúp cơ thể tăng cường khả năng phòng ngừa ung thư gan.

Chế phẩm từ sữa: Các chuyên gia đã chỉ ra việc dùng chế phẩm từ sữa mỗi ngày sẽ giảm 78% nguy cơ ung thư gan.

Uống trà: Uống trà rất có lợi cho phòng chống ung thư gan, đặc biệt là lá trà tươi.

Bưởi, cam, chanh là những loại quả có múi được đánh giá cao về tác dụng chống ung thư gan.

Cụ thể tất cả những loại quả này rất giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa có khả năng ngăn chặn và đảo ngược thiệt hại do gốc tự do gây ra.

Theo nghiên cứu ung thư của A.P. John Institute, chất limonene trong các loại quả có múi hỗ trợ ức chế hoạt động của gen ung thư RAS – loại gen có biểu hiện quá mức trong 9/10 loại ung thư.

Ngoài ra các loại quả có múi còn chứa acid citric, giúp vô hiệu hóa glycolosis, ngừng cung cấp chất dinh dưỡng và tiêu diệt các tế bào ung thư.

Một số loại hành

Hành tây chứa một loại polyphenol được gọi là quercein, đã được chứng minh trong nhiều nghiên cứu là có khả năng làm chậm sự tăng trưởng của tế bào ung thư gan.

Các nhà nghiên cứu trường Đại học Cornell đã kiểm tra một loạt các loại hành với cấp độ mùi từ nhẹ nhàng đến hăng nồng. Họ phát hiện ra rằng các loại hành có hương vị mạnh mẽ hiệu quả hơn trong việc ức chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư.

Trà

Theo nghiên cứu của A.P. John Institute, trà xanh và trà đen có chứa các chất dinh dưỡng giúp vô hiệu hóa hoạt động của glycolosis, ngừng cung cấp chất dinh dưỡng nuôi các tế bào ung thư. Ngoài ra trà xanh còn có khả năng ngăn chặn tác động của một số loại hormone thúc đẩy khối u tăng trưởng.

Bên cạnh đó trà xanh kết hợp với sulphorane, một chất chống oxy hóa có trong bông cải xanh, có tác dụng ức chế sự phát triển của ung thư.

Olive

Ăn 8 – 10 quả olive màu xanh hoặc màu đen trong bữa ăn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả phòng chống ung thư gan. Nghiên cứu của A.P. John Institute cho biết olive có chứa squalene và acid oleic, giúp làm chậm và ngăn chặn sự tăng trưởng của tế bào ung thư.

Quả olive ngâm trong giấm lên men chứa acetic và acid citric, có tác dụng làm tắt quá trình glycolysis – nguồn cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào ung thư.