Những nỗi ám ảnh của nam giới nơi chốn phòng the

Ở chốn phòng the, việc gãy dương vật, đứt dây thắng, thượng mã phong; vẫn còn là nỗi ám ảnh cho nam giới vì bệnh để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng đến cả tâm lý cũng như hạnh phúc gia đình.

Gãy dương vật

Ở điều kiện sinh lý bình thường, dương vật gồm có: thể hang ở hai bên và mặt trước; thể xốp ở giữa và mặt sau. Thể hang chạy từ góc xương mu ở hai điểm khác nhau rồi chập lại để sinh ra thân dương vật. Thể xốp bao quanh niệu đạo từ màng hội âm cho tới miệng niệu đạo.

Về chức năng sinh lý, dương vật có khả năng cương cứng, nhờ có các cấu trúc của thể cương. Mỗi thể cương có vỏ bọc sợi đàn hồi, tức bao trắng bao bọc xung quanh. Có ba thể cương, các thể này được bó chặt vào nhau bởi một tổ chức rất day và chắc, có tên y học là cân Buck.

Ngoài chức năng bó chặt các thể cương, cân Buck còn góp phần vào để duy trì hình dạng của dương vật và cố định chặt dương vật vào xương mu. Khi dương vật đang ở trạng thái cương cứng, bao trắng căng ra, vì lý do nào đó làm tăng áp lực rách bao trắng như: bẻ dương vật, giao hợp không đúng tư thế… thì gọi là gãy dương vật, bao trắng bị thương tích - rách, máu từ các thể cương nhất là thể hang sẽ tràn ra ngoài.

Nếu xử trí không kịp thời, sẽ chảy máu kéo dài, gây thuyên tắc các hang huyết mạch đưa đến cương đau dương vật và xơ hóa các thể hang sau này.

Về triệu chứng, do bị gập bẻ bởi một lực mạnh, làm rách nên bệnh nhân thấy đau chói ở gốc dương vật, sau đó dương vật xẹp xuống và có những vết bầm, vết bầm lớn dần, ngả đậm màu sang tím đen, lan khắp dương vật làm dương vật sưng to và có thể lan xuống bìu. Sau đó bệnh nhân sẽ không đau nhiều lắm, vẫn đi tiểu được, nhưng do ảnh hưởng tâm lý, hoảng sợ vì thấy có sự biến dạng của dương vật nên vội đến bệnh viện.

Về xử trí, tại bệnh viện mổ dẫn lưu máu tụ và khâu lại thể hang, người bệnh thường xuất viện với vết mổ lành, chức năng sinh dục phục hồi, ngoại trừ một vài trường hợp hơi lệch và hơi đau khi cương.

Về phòng bệnh, tuyệt đối không nên tự bẻ dương vật, giao hợp đúng tư thế, nhất là tư thế người nam nằm dưới.

Đứt dây thắng

Dây thắng có tên khoa học là Frenulum, còn gọi là hãm qui đầu, là dải niêm mạc có hình chữ Y ngược, nằm ở mặt dưới qui đầu nối liền qui đầu và lớp da qui đầu, sát lỗ tiểu, khi dương vật cương thì phần da này căng ra. Vì lý do nào đó làm cho phần da này bị rách như giao hợp hay thủ dâm, trong y học gọi là là đứt dây thắng. Tai nạn này thường gặp ở những người trẻ, giao hợp lần đầu, thiếu kinh nghiệm, nhất là do nóng vội, khi âm đạo người nữ còn khô, hẹp âm đạo, động tác nam giới thô bạo.

Về triệu chứng, khi đứt dây thắng, triệu chứng đầu tiên là nạn nhân thấy đau nhói, nếu vết rách sâu sẽ gây chảy máu nhiều. Nếu vết rách nông, người bệnh chỉ thấy rát và rỉ máu, do đau và chảy máu, nên làm ức chế tâm lý, khiếndương vật trở nên xìu nhanh. Bệnh nhân trở nên lo lắng nên tìm đến với thầy thuốc. Nếu không được điều trị kịp thời thì vết rách cũng tự lành, nhưng sau đó dễ để lại sẹo xấu, co rút, làm dây thắng ngắn lại nên rất dễ bị rách lại khi giao hợp sau này, hoặc có cảm giác hơi khó chịu khi giao hợp.

Về điều trị, chỉ cần dưới gây tê tại chỗ, bác sĩ niệu khoa sẽ khâu lại chỗ rách, phẫu thuật đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo, vì nếu may không khéo có thể làm dây thắng bị rút ngắn lại, xơ cứng làm dễ bị rách trở lại.

Thượng mã phong

Thượng mã phong là tình trạng người nam đột tử trong khi sinh hoạt tình dục, theo Đông y gọi là chứng tẩu dương, nếu chứng tẩu dương xuất hiện khi đang giao hợp gọi là thượng mã phong, nếu xuất hiện sau khi đã giao hợp xong gọi là hạ mã phong. Theo quan điểm Đông y, chứng thượng mã phong xảy ra ở người mệt mỏi, cơ thể yếu, căng thẳng thần kinh, sinh hoạt tình dục quá nhiều dẫn tới thận khí tổn thất, tinh tiết ra liên tục. Biểu hiện người nam sau khi xuất tinh, đột nhiên người bỗng nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, thở ngắn, co giật tay chân, toàn thân lạnh, mạch đập yếu, tinh dịch liên tục chảy ra đến kiệt sức…

Theo Y học hiện đại, bệnh lý thượng mã phong là tình trạng đột tử trong khi giao hợp, nguyên nhân thường gặp trên người bệnh nhân có sẵn bệnh lý tim - mạch. Trong quá trình giao hợp, do kích thích thần kinh thực vật quá mức, từ đó dẫn đến trụy tim mạch bởi các nguyên nhân như: nhồi máu cơ tim, xuất huyết não, tim - phổi bị chèn ép, thuyên tắc động mạch phổi, bệnh lý mạch vành, hạ huyết áp đột ngột…

Biểu hiện lâm sàng của chứng này thường gặp là sau khi giao hợp người nam lên cơn cực khoái hay sau khi xuất tinh thì xuất hiện trạng thái bất tĩnh, chân tay lạnh, toát mồ hôi, thở nhanh nông, nếu cấp cứu không kịp thời người bệnh dẫn đến ngưng tim ngưng thở.

Về xử trí, theo quan điểm Đông y, trước hết người vợ phải hết sức bình tĩnh, không sợ hãy ôm giữ chồng theo tư thế nguyên trạng, hà hơi vào miệng, nhanh chóng dùng vật nhọn như: kim băng, cây trâm cài tóc, kim châm cứu… châm mạnh vào đầu xương cùng cụt, vị trí của huyệt trường cường gần hậu môn hay huyệt hội âm là điểm giữa nối từ gốc dương vật đến hậu môn.

Đồng thời dùng đầu ngón tay ấn vê mạnh vào huyệt nhân trung ở điểm giữa của rãnh nhân trung từ gốc mũi đến môi trên. Còn theo quan điểm y học hiện đại là tình trạng đột tử do trụy tim mạch, là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp, trước hết người vợ phải hết sức bình tĩnh đặt nhẹ nhàng chồng ở tư thế nằm đầu thấp, hà hơi, thổi ngạt, nếu ngưng tim phải ấn tim ngoài lồng ngực. Dù ở vào bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải cấp cứu ngay, cần người xung quanh trợ giúp, gọi điện thoại cấp cứu 115 để cấp cứu và chuyển đến bệnh viện, nếu chậm trễ, người bệnh sẽ ngừng tim, ngưng thở không hồi phục.

Về phòng tai biến trên, trước hết nam và nữ ở độ tuổi lập gia đình nhất thiết phải có những kiến thức về sức khỏe và tình dục, sinh hoạt tình dục điều độ, không giao hợp trong trạng thái cơ thể mệt mỏi, nhất là bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim ở thời điểm dưới 4 tuần hay trên những bệnh nhân có những cơn đau thắt ngực không rõ nguyên nhân, trên người bệnh bị động kinh vừa qua cơn trong thời gian ngắn. Không được uống nhiều rượu bia trước khi giao hợp. Không ái ân nhiều lần trong thời gian ngắn hay khi mệt mỏi, sau lao động nặng, tránh căng thẳng cũng như ham muốn quá mức.