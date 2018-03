Nho có phải là loại quả tốt cho người giảm cân?

Thứ Sáu, ngày 02/03/2018 07:00 AM (GMT+7)

Những quả nho chắc chắn là bổ dưỡng, tuy nhiên, nho tự nó sẽ không giúp giảm cân. Câu hỏi đặt ra ở đây là bạn có thể ăn loại trái cây này nhiều như bạn muốn và vẫn không hề tăng cân? Cùng Boldsky giải đáp thắc mắc, nhé.

Như chúng ta đã biết nho có tính chất dinh dưỡng cao. Là một trong những nguồn nguyên chất của vitamin K, giúp xương phát triển khỏe mạnh. Loại quả này cũng thúc đẩy tăng trưởng tế bào khỏe mạnh, ngoài ra chúng cũng được biết đến để hỗ trợ chức năng đông máu của cơ thể.

Nho ít chất xơ hơn so với các loại hoa quả khác. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nho lại ít chất xơ hơn so với các loại hoa quả khác, chẳng hạn như táo. Mà một trong những chất dinh dưỡng quan trọng liên quan đến việc giảm cân là chất xơ. Nói như vậy để thấy rằng nếu bạn đang cần giảm cân thì nho dường như là loại quả không lý tưởng cho kế hoạch giảm cân thành công. Đó là chưa kể, các loại trái cây chứa hàm lượng calo gấp ba lần so với rau không chứa tinh bột. Nói về nho, chắc chắn khi ăn, hương vị và độ thơm ngon của chúng sẽ khiến người ăn ăn mất kiểm soát và quên đi hàm lượng calo có chứa trong loại quả này. Mặc dù loại quả này, chắc chắn có ít calo hơn so với bánh quy, hay khoai tây chiên, nhưng vẫn không nên ăn quá nhiều vì có thể ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn.

Nho, mặc dù ít calo so với các loại trái cây khác, nhưng có chỉ số đường huyết cao, gây ra vấn đề cho những người có lượng đường trong máu cao. Vì vậy, nếu bạn là người yêu thích loại trái cây này thì cũng đừng nên ăn quá nhiều nhé, theo boldsky.

Như vậy, nếu bạn là người yêu thích nho và vô cùng muốn ăn chúng thì thay vì chỉ nhai một bát đầy nho trong các món ăn nhẹ, hãy pha trộn những quả nho đông lạnh để chuẩn bị sorbet không đường lành mạnh. (Sorbet là một loại kem làm từ trái cây, sorbet không dùng sữa, kem, hay các chất làm đông khác mà hoàn toàn là hương vị tự nhiên của trái cây). Hoặc, bạn cũng có thể thêm ít miếng nho vào sinh tố làm từ trái cây có hàm lượng calo thấp khác.