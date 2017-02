Ngỡ ngàng công dụng của quả táo ta

Táo ta có chứa rất nhiều vitamin. Cứ 100 gr táo ta sẽ có khoảng 400 – 600 vitamin C, cao hơn 7 đến 10 lần lượng vitamin C có trong quả cam, quýt. Lượng vitamin C của táo ta còn cao hơn khoảng 100 lần so với táo đỏ của Trung Quốc.

Việc ăn táo thường xuyên sẽ cung cấp cho sức khỏe những công dụng tuyệt vời sau:

Tốt cho da

Táo ta chứa nhiều vitamin C, vì vậy ăn táo thường xuyên sẽ là giải pháp tốt để chăm sóc làn da của bạn cải thiện các nếp nhăn, khô, đỏ, sưng, khắc phục làn da bị cháy nắng và giúp da luôn khỏe đẹp.

Tốt cho xương khớp

Nhờ chứa một lượng dưỡng chất canxi, magiê và phốt pho đáng kể trong quả táo ta sẽ giúp cho xương và răng của bạn chắc khỏe hơn.

Ngừa táo bón và trĩ

Táo ta còn chứa a-xít chlorogenic có khả năng loại bỏ a-xít oxalic ra khỏi cơ thể và bình thường hóa hoạt động của gan, dạ dày, ruột và tuyến tiêu hóa. Vì thế, ăn táo ta còn làm tăng cảm giác ngon miệng và ngăn ngừa chứng bón, người có bệnh trĩ ăn táo thường xuyên cũng sẽ được cải thiện hơn.

Chữa chứng thiếu máu

Những người bị thiếu máu, bị thiếu các vitamin và giảm mức hemoglobin nên ăn táo ta. Loại quả này được dùng để điều trị bệnh gút và viêm khớp mãn tính, ngăn cản sự hình thành acid uric. Ngoài ra, táo ta còn là thứ trái cây tuyệt vời làm tăng sức đề kháng của cơ thể đối với hiệu ứng bức xạ và có tác dụng tăng lực cho cơ thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Táo ta có thể chứa 18-24 axit amin thiết yếu. Nó còn chứa nhiều vitamin A, C và carotene, kali, giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể. Do đó, ăn nhiều táo ta có thể giúp bạn tránh bị cảm lạnh và ho. Nhờ chất nhầy của loại trái cây này, nó cũng được coi là thuốc thảo dược để điều trị những cơn đau họng.