Muốn khỏe mạnh hãy quẳng ngay 10 món đồ sau vào thùng rác

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 03:00 AM (GMT+7)

1. Quần bó

Do tác động của lực co giãn, những chiếc quần jeans bó sát phổ biến này là mối đe dọa thực sự đối với sức khoẻ. Chúng có thể gây ra nhiều vấn đề tiêu cực như lưu thông máu kém, giãn tĩnh mạch, và thậm chí gây tiêu hoá chậm. Hơn nữa, do áp lực vào dây thần kinh hai bên đùi, quần quá chật có thể gây tê và đau ở vị trí này.

Vì vậy, mặc dù những chiếc quần này làm tôn lên đường cong cơ thể khiến các cô nàng trông quyến rũ hơn nhưng hãy hạn chế mặc chúng thường xuyên. Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất!

2. Giầy cao gót

Trong những nghiên cứu mới đây, các nhà nghiên cứu tại Đại học Auburn đã kết luận rằng, phụ nữ có vấn đề về chân nhiều gấp bốn lần so với nam giới. Đau khớp, sẹo lồi, chấn thương mắt cá chân, viêm xương khớp, và tổn thương thần kinh là một vài vấn đề khá phổ biến có thể kể ra. Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, gần như chắc chắn là do những chiếc giày cao gót mà bạn yêu thích. Đôi giày có gót chân càng cao và nhọn thì càng làm mọi thứ tồi tệ hơn.

Cố gắng hạn chế thời gian đi giầy cao gót, thay vào đó là những đôi xăng đan bệt. Đặc biệt không đi giày cao gót nếu bạn phải đi bộ một đoạn đường dài.

3. Quần lót

Đồ lót quá chật hoặc chất liệu không tốt có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề sức khoẻ như nhiễm khuẩn âm đạo, trĩ, kích ứng biểu bì, và các bệnh vùng sinh dục khác.

Hãy cố gắng hạn chế mặc đồ lót thường xuyên, ví dụ như khi đi ngủ. Nếu không, hãy chọn loại có cấu tạo 100% cotton.

4. Hoa tai và dây chuyền

Theo các nghiên cứu gần đây, 20% các lỗ xỏ hoa tai sau một thời gian đều bị nhiễm khuẩn. Thêm vào đó, nếu việc bắn lỗ tai thực hiện không đúng kỹ thuật, nó có thể dẫn đến sự lan truyền vi khuẩn, khiến cuộc sống của bạn gặp nhiều rắc rối. Ngoài ra, hoa tai quá to và nặng thường gây ra các vấn đề về thùy tai, thậm chí nhiều trường hợp đòi hỏi phải phẫu thuật tạo hình phục hồi.

Điều tương tự cũng đến từ các sợi dây chuyền. Đặc biệt là những dây chuyền lớn có thể gây đau nhức cổ.

5. Cà vạt

Phụ nữ không phải là những người duy nhất gặp các vấn đề với quần áo. Theo một nghiên cứu của Đại học Cornell, 67% nam giới mua áo sơ mi nhỏ hơn cơ thể của họ.

Kết quả là áo sơ mi nhỏ và các nút thắt quá chặt cản trở quá trình lưu thông máu, tăng áp lực nội nhãn, gây đau đầu, hạn chế vận động cổ và khiến bạn bị căng cơ ở lưng và vai.

6. Áo ngực

Kích cỡ áo ngực không đúng hoặc áo ngực kém chất lượng có thể gây ra nhiều vấn đề như đau lưng, vai và đau cột sống.

Mỗi lần bạn mua một chiếc áo ngực, hãy thử nó trước khi rời khỏi cửa hàng. Nếu bạn có bộ ngực lớn, cần tránh mặc áo ngực với dây đai mỏng. Nếu có một bộ ngực nhỏ hơn, hãy đảm bảo rằng các chi tiết kim loại không gây xước da của bạn.

7. Dép tông

Mặc dù là một phụ kiện thiết yếu cho các chuyến đi biển, dép tông thực chất không an toàn như bạn tưởng. Loại dép này có thể gây tổn thương kẽ ngón chân hoặc bàn chân nếu đi lại nhiều. Thậm chí dép tông kém chất lượng còn có chứa những chất hóa học gây xước da hoặc viêm nhiễm da bàn chân.

Hơn nữa, do có tính chất dẻo, dép tông làm cho gót chân của bạn tiếp xúc mặt đất với nhiều lực lớn hơn dẫn đến sự khó chịu cho bàn chân và thậm chí ảnh hưởng đến lưng và cột sống.

8. Nội y tạo dáng

Phụ nữ hiện đại thường ưa thích mặc các loại đồ lót tạo dáng, giúp eo thon gọn. Tuy nhiên những trang phục này thường rất bó gây cản trở hô hấp, đau cơ, và các vấn đề về tuần hoàn máu.

Luôn luôn lựa chọn loại có kích thước phù hợp, loại vải Lycra đàn hồi cao để bạn luôn thoải mái khi mang nó.

9. Túi xách to và nặng

Phụ nữ luôn có xu hướng cho mọi thứ, kể cả những thứ không cần thiết vào túi xách của mình. Tuy nhiên, tập trung quá nhiều trọng lượng vào tay hoặc đôi vai có thể gây đau cơ và dẫn đến tổn thương xương khớp.

Nếu bạn không thể bỏ đi chiếc túi xách cỡ lớn yêu thích của mình, hãy cố gắng đừng lấp đầy nó bằng những thứ linh tinh. Chỉ nên mang những đồ vật thực sự cần thiết.

10. Váy bút chì

Váy bút chì, hoặc váy dạng ống giúp bạn trông thật thời trang, tuy nhiên nó cũng khiến đôi chân của bạn quá sát nhau, khả năng giữ thăng bằng bị ảnh hưởng. Nó hạn chế sự linh hoạt trong các vận động hàng ngày, từ đi bộ đến lái xe, nhưng điều tồi tệ nhất là những chiếc váy như vậy có thể gây ra các chứng thoái hóa cơ và dị dạng đầu gối.