Lên đỉnh hay điểm rơi?

Đàn ông lạc hậu nghĩ rằng, đàn bà không cảm nhận được cực khoái trong ái ân là bằng chứng khiếm khuyết chất đàn bà. Họ coi điều đó là đương nhiên, như thể đàn bà đương nhiên là phải biết nấu ăn hay mủi lòng trước cảnh ngộ thương tâm. Đàn bà bị chi phối bởi ý nghĩ đó của đàn ông, mặc nhiên coi tình trạng “không cảm thấy gì” của mình là không thể chấp nhận được. Họ che giấu điều này bằng cách sáng tác những hổn hển - điều không quá khó với bản năng phụ nữ và càng không khó để đánh lừa bạn tình. Mặc dù cực khoái ở đàn bà đã được khoa học định nghĩa bằng những biểu hiện cụ thể như núm vú cương cứng, toát nhẹ mồ hôi từ vai đến đùi, đỏ ở vùng vai và ngực...nhưng phần lớn đàn ông đang trải qua tột đỉnh không thể săm soi đến từng chi tiết.

Tư vấn: Thạc sĩ Nguyễn Thế Lương Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội

Bởi chạy theo cảm xúc của đàn ông, đàn bà nhiều khả năng chịu hy sinh quyền lợi của chính mình trong ân ái. Thế nhưng, con hổ thiu thiu ngủ trong lòng mỗi người đàn bà đâu có nhu mì mãi. Thể nào cũng có ngày cô ấy thốt lên, như câu hỏi bạn Nguyễn Thị H. gửi cho chúng tôi: Tại sao em lấy chồng đã 5 năm mà chẳng biết cực khoái là gì? Vậy dĩ nhiên đầu tiên chúng ta cần nói với nhau...

Cực khoái là gì?

Cực khoái hay lên đỉnh là trạng thái sung sướng ngây ngất cao độ (theo quan điểm cá nhân của tôi thì có lẽ đây là trạng thái sung sướng tuyệt đỉnh nhất của cuộc sống) khi đạt tới đỉnh cao trong quan hệ tình dục. Khi cực khoái xảy ra, tim đập nhanh hơn, hơi thở mạnh mẽ hơn, trái đất hình như cũng đang dừng quay. Đàn ông xuất tinh, đàn bà co thắt - đó là hình ảnh đơn giản nhất để bạn có thể “so” mà biết cơn cực khoái đã ghé thăm mình hay chưa. Vào lúc đạt cực khoái người nữ dường như không là họ lúc bình thường. Người này rú lên, người kia rên nhè nhẹ; người nọ mỉm cười; Sau cơn cực khoái hormon prolactin được xuất vào dòng máu ở cả nam và nữ. Hormon này khiến người giao hợp cảm thấy thoả mãn ngây ngất. Mọi căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống tan nhanh như bong bóng xà phòng. Cực khoái thông thường được gán với hình ảnh lên đỉnh. Nhưng có một nhà thơ đã đưa ra một định nghĩa khác về cực khoái. Đó là điểm rơi. Cảm giác nhẹ bẫng, không trọng lượng bềnh bồng, rơi mãi, rơi mãi vào vô cùng - ai đã trải qua một lần, làm sao quên được?

Ấy thế nhưng hiện tượng cực khoái cũng phức tạp như chính cuộc sống vậy. Bạn đã từng nghe đến khái niệm cực khoái nông? Đó là “cơn rùng mình” ngây ngất khi âm vật và những vùng... lân cận được kích thích nhẹ nhàng, liên tục, tăng dần lên. Khi đối tác nam không đủ sức khỏe, cách “hành xử” này cũng thỏa mãn phần nào chị em, rất không nên bỏ qua. Nhưng đích của một lần ân ái phải là cực khoái sâu, vẫn được cảm thán rằng giống hệt hiện tượng cầu chì nổ tung. Đó là khi dương vật/hoặc thậm chí tay của người nam chạm được vào, mà chắc cũng không được chạm... khẽ điểm G của chị em. Cái điểm G theo như các nhà tình dục học chỉ đường thì là: kích thước bằng hạt đậu, nằm ngay mặt trước thành âm đạo, ở vào khoảng 3-5cm tính từ lối âm đạo vào. Nhưng trên thực tế, đó là một vị trí khá trừu tượng, có người mòn mỏi đi tìm cả đời chẳng thấy.

Sự thật là phụ nữ khó đạt cực khoái hơn nam giới?

Đáng tiếc điều đó lại chính là sự thật không thể chối cãi được do đã có kết luận từ các công trình nghiên cứu khoa học. Trong lần quan hệ đầu tiên, 76% thiếu nữ không đạt được cực khoái. May mắn thay, tỉ lệ này sẽ tăng dần dựa theo “số giờ bay”, dĩ nhiên là quả ngọt chỉ đến với những ai biết vun trồng. Nhưng dù sao đây cũng là một lý do để phụ nữ lớn tuổi hơn đỡ ghen tị với các cô gái trẻ (!?).

Halle Berry, người phụ nữ từng được tạp chí Esquire bầu là người gợi cảm nhất hành tinh đã quyết định chia sẻ điều thầm kín nhất của cô trong chuyện phòng the. Theo lời của Halle Berry, càng chín chắn, cô càng cảm thấy mình gợi tình hơn, đời sống ái ân cũng phong phú hơn. “Bạn biết đấy, cơ hội nhận “tột đỉnh” phụ thuộc vào chính bản thân người phụ nữ. Ở tuổi 40, tôi cảm nhận được nhiều “tột đỉnh” hoàn hảo hơn hồi tôi 22 tuổi. Tôi không cho phép bạn tình kiểm soát cảm giác của tôi mà đề nghị anh ấy chia sẻ cảm giác với tôi. Tôi cảm thấy thuộc thân thể mình, tôi biết điều gì làm tôi thấy ngọt ngào. Tôi không bao giờ đi vòng vo chờ đợi mà tự mình biểu lộ sự chủ động”.

Vì sao tôi “chẳng thấy gì” trong... chuyện đó?

Thực tế không nhiều phụ nữ “bay lên tới đỉnh”. Không nên lảng tránh điều đó nếu như bạn hiểu rằng đó chính là một dạng rối loạn tình dục. Một số chị em không đạt được cực khoái nhưng họ vẫn có cảm giác vui thích khi quan hệ với người mình yêu. Tuy nhiên, đó chính là tâm trạng của người chưa được ăn miếng ngon thì hài lòng với món ăn xoàng xĩnh mà thôi. Với những người có yêu cầu khe khắt hơn, việc quan hệ tình dục không “đến nơi đến chốn” rất có thể dẫn đến ước mơ tới những... chân trời lạ.

Bản chất của chị em là hay la cà, dễ phân tâm và họ mang nguyên cả cái đặc tính trời sinh đó vào trong chuyện gối chăn. Cường độ hiếu dâm của chị em tăng giảm nhiều lần trong khi làm tình. Ở người nam một khi bắt đầu giao hợp thì không còn màng gì đến những chuyện khác. Trong khi đó, người nữ mất tập trung hơn nhiều. Có chị thoáng lo: Thôi chết, quên để chuông đồng hồ báo thức cho con trai vào sáng mai. Lại có chị thoáng áy náy vì đã không kịp làm xong báo cáo giao ban sáng hôm sau. Dù chỉ là thoáng qua thì cũng ảnh hưởng lắm lắm đến cuộc yêu. Hãy để tâm trí bình yên như một hồ nước sạch - đó là lời khuyên khôn ngoan để chị em có cơ may gặp được chuyến bay trong mơ.

Cực khoái liệu có ngoài tầm với của bạn không?

Theo Tiến sĩ Barbara Keesling, giảng viên tình dục học tại Đại học California, chỉ cần đi 3 bước sau đây là kiểm soát được cực khoái. 1) Luyện tập cơ xương chậu, bài tập này dành cho nữ đó là bằng cách co cơ như bạn thường làm mỗi khi nhịn tiểu, giữ trong 2 giây rồi lại thả ra, lặp lại 20 lần mỗi đợt, ngày làm 3 đợt. Điều này giúp cơ xương chậu co thắt khỏe hơn, làm cho cơn cực khoái kéo dài lâu và mạnh mẽ hơn 2) Điều chỉnh các cử động trong quá trình giao hợp dành cho cả nam lẫn nữ 3) Kiểm soát các mức độ hưng phấn, bài tập này dành cho nam đó là khi đạt gần tới cực khoái, dừng lại nhanh chóng và để nó giảm xuống, như thế khoái cảm sẽ tăng giảm như làn sóng, thay vì tăng vọt lên rồi lại... mất hút.