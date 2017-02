Không khước từ rượu, quý ông ùn ùn nhập viện sau Tết

Thứ Sáu, ngày 17/02/2017 08:35 AM (GMT+7)

Tăng 50% bệnh nhân viêm tụy cấp do rượu

Tại Khoa Nội tiêu hóa Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thời điểm này gia tăng bệnh nhân nhập viện do rượu bia so với trước Tết Nguyên đán.

Bệnh nhân bị viêm tụy cấp, viêm gan và viêm dạ dày liên quan đến bia rượu tăng 50% so với thời điểm trước Tết. Theo thống kê sau Tết tại đây, cứ 20 người bệnh nhập viện thì có đến 7 người bệnh bị viêm tụy cấp, chiếm 1/3 số lượng người bệnh tại Khoa.

Điển hình là hai trường hợp người bệnh viêm tụy cấp phải nhập viện sau khi uống rượu.

Trường hợp đầu tiên là người bệnh Lê Hoàng K, 45 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long. Ông K nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội 1 ngày sau khi uống bia, kèm theo mệt nhiều, khó thở, không ăn uống được.

Người bệnh được bác sĩ chẩn đoán là viêm tụy cấp nặng kèm theo suy thận, suy hô hấp phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực BV ĐHYD để chạy thận và lọc máu.

Cũng giống như trường hợp trên, anh Nguyễn Minh H, 34 tuổi tại TPHCM nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội sau khi uống rượu 1 ngày, được bác sĩ chẩn đoán là viêm tụy cấp, hoại tử một phần tụy. Người bệnh nhịn ăn uống, bù nước, điện giải và chất dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Theo ThS BS. Võ Ngọc Quốc Minh – Khoa Nội Tiêu hóa BV ĐHYD, các triệu chứng điển hình của viêm tụy cấp là sau khi uống bia rượu, từ 1 đến 3 ngày thì người bệnh đột ngột đau bụng dữ dội kèm theo nôn ói, ăn uống không được. Có một số trường hợp người bệnh chỉ bị đau nhẹ nên bác sĩ có thể chẩn đoán nhầm là bị viêm dạ dày.

Bệnh viêm tụy cấp thường gặp ở những người uống rượu thường xuyên. Có hai nguyên nhân thường gặp nhất gây ra viêm tụy là do rượu bia và sỏi mật. Mức độ nặng của viêm tụy cấp có thể làm suy đa cơ quan như suy hô hấp, suy thận, suy gan, nguy hiểm đến tính mạng, dẫn đến tử vong. Do đó, người bệnh và gia đình không được chủ quan khi bị viêm tụy cấp.

BS Quốc Minh cho biết, khi có các triệu chứng viêm tụy cấp kể trên cần phải nhập viện để điều trị, không nên điều trị ngoại trú hay ở các phòng khám.

Xơ gan tăng cao bất thường

BS Dương Đức Hùng, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp BV Bạch Mai, cho biết năm nào cũng vậy, cứ sau Tết Nguyên đán, số bệnh nhân đến khám vì tăng huyết áp, tim mạch, gút, xơ gan… tăng khá cao.

Theo BS Hùng, nguyên nhân là họ dự liên hoan, ăn uống nhiều với một số loại thức ăn không có lợi cho sức khỏe.

Hậu quả là sau Tết, các bệnh chuyển hóa liên quan đến chế độ ăn uống, sinh hoạt tăng vọt so với ngày thường. Trong đó, tăng đường huyết, gút là những bệnh đồng hành với nhóm bệnh huyết áp, tim mạch, rối loạn mỡ máu.

BS Nguyễn Trung Cấp, phụ trách Khoa Cấp cứu BV Bệnh nhiệt đới trung ương, cũng cho biết, số bệnh nhân nhập viện vì xơ gan tăng cao hơn bình thường. Nhiều bệnh nhân đang điều trị xơ gan về ăn Tết với gia đình đã không tiết chế việc ăn uống, nhất là rượu bia, nên dẫn đến xơ gan nặng.

Theo bác sĩ Cấp, ngoài chứng xơ gan rồi dẫn đến ung thư gan do rượu, việc điều trị bệnh viêm phổi ở người nghiện rượu khá khó khăn và tốn kém. Một mặt do bệnh nhân thường suy kiệt, sức đề kháng giảm. Hơn nữa, nghiện rượu lâu năm làm nhiều cơ quan phủ tạng bị tổn thương nên điều trị rất khó khăn. Vi khuẩn do rượu kháng thuốc nên phải sử dụng nhiều loại kháng sinh mạnh, đắt tiền.

“Tỷ lệ tử vong của bệnh này có thể đến 50% và cá biệt ở những người có sức đề kháng yếu, nếu có kèm nhiễm trùng máu và sốc nhiễm trùng thì nguy cơ tử vong có thể tới gần 100%”, bác sĩ Cấp cho hay.

Để phòng tránh bệnh cần sử dụng rượu bia ở mức độ chừng mực, nếu người bệnh đã bị viêm tụy cấp do rượu bia thì nên tránh không tiếp tục uống vì sẽ có khả năng tái phát, lần sau sẽ nặng hơn những lần trước.