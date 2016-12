Khám bệnh viện tư, trả theo giá bệnh viện công

Thứ Hai, ngày 26/12/2016 08:00 AM (GMT+7)

Bệnh nhi đang được bác sĩ của BV Nhi đồng 1 khám bệnh tại khoa Nhi của BV Triều An. Ảnh: HP

Theo chủ trương của Bộ Y tế từ tháng 4-2015 về hình thức liên kết công-tư, bệnh viện (BV) công nào quá tải sẽ được đưa nhân lực, y hiệu và cả bệnh nhân qua BV tư điều trị, hoặc cho phép BV công phối hợp với tư nhân đầu tư cơ sở vật chất để phục vụ người bệnh.

Được hưởng dịch vụ tốt

Đến khám bệnh tại phòng khám BV Ung bướu TP.HCM đặt tại BV Đa khoa Hồng Đức, chị Huỳnh Thị Thúy Hà (39 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM) cho biết đang điều trị ung thư vú theo phác đồ của bác sĩ BV Ung bướu. “Tôi bị áp lực rất lớn khi mỗi lần tái khám. Đến BV lại phải chứng kiến cảnh chen chúc chờ đợi, cảnh người bệnh đau đớn vật vờ ngoài hành lang BV Ung bướu” - chị Hà nói.

Điều trị tại BV Ung bướu một thời gian, chị được bác sĩ điều trị giới thiệu về mô hình liên kết giữa hai BV, từ đó chị đăng ký tại BV Đa khoa Hồng Đức và được tiếp nhận điều trị. “Ban đầu tôi cũng e ngại khi khám ở BV tư nhưng khi được tư vấn rằng mình vẫn được thanh toán BHYT và mức chênh chi phí không nhiều, tôi đồng ý đến đây điều trị. Chất lượng dịch vụ tốt và tôi cảm thấy mình thoải mái hơn khi đi khám bệnh không phải chờ đợi như trước” - chị Hà nhận xét.

Ngoài BV Ung bướu, từ tháng 10-2015, sau khi ký kết với BV Nhi đồng 1 về hợp tác khám chữa bệnh, phòng khám nhi tại BV Triều An (quận Bình Tân) cũng nhộn nhịp bệnh nhi hơn so với trước khá nhiều.

Theo đánh giá của chị Lê Thị Anh (đường Mã Lò, quận Bình Tân, TP.HCM), kể từ khi có phòng khám nhi của BV Nhi đồng 1 tại BV Triều An, gia đình chị tiện lợi rất nhiều. Chị cho biết vào BV nhi quá đông, trẻ em đủ thứ bệnh miễn dịch lại yếu, lần nào đưa con đi cũng lo nhiễm bệnh chéo. Sau khi được giới thiệu mô hình liên kết giữa BV Triều An với Nhi đồng 1, chị đưa con qua Triều An khám luôn. “Được phục vụ như BV tư nhưng bé vẫn được BHYT chi trả. Quan trọng là chất lượng tương tự BV Nhi đồng 1, lại không phải chờ đợi quá lâu như khi đến BV công khám nữa nên tôi rất yên tâm” - chị Anh chia sẻ.

Theo mô hình hợp tác liên kết công-tư, các bệnh nhân có nhu cầu khám chữa bệnh ở BV tư có liên kết với BV công sẽ được hưởng các quyền lợi đầy đủ từ bác sĩ đến chất lượng dịch vụ, cơ sở vật chất từ BV tư.

Chẳng hạn, bệnh nhi tại Nhi đồng 1 đến khám tại BV Triều An sẽ được bác sĩ giỏi của BV Nhi đồng 1 trực tiếp thăm khám, bệnh nhân được sử dụng các thiết bị hiện đại tại BV Triều An. Bảng giá viện phí được thu theo thỏa thuận giữa hai BV và bệnh nhân

Vẫn được thanh toán BHYT

Theo đó, BV Nhi đồng 1 lúc này chỉ là BV tuyến sau của BV Triều An, sẵn sàng hỗ trợ khi có ca khó, phức tạp. Tương tự, BV Triều An chính là tuyến đầu hỗ trợ giảm quá tải cho Nhi đồng 1 với chất lượng dịch vụ tốt, làm hài lòng bệnh nhân.

Theo ThS-BS Trương Vĩnh Long, Giám đốc điều hành y khoa Tập đoàn Hoa Lâm (đơn vị hợp tác với BV Chợ Rẫy và BV Nhân dân 115 cũng theo mô hình công-tư), nhận định mối quan hệ hợp tác công-tư là cơ hội mang đến cho người dân những dịch vụ y tế tốt nhất, giảm gánh nặng quá tải cho các BV tuyến cuối tại TP.HCM. Mô hình này giúp bệnh nhân tiếp cận được với trang thiết bị hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm. Đồng thời, kỳ vọng mở ra hướng mới trong lộ trình thực hiện an sinh xã hội, phúc lợi cộng đồng.