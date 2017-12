Một nghiên cứu mới đây cho thấy, bệnh nhân tim độc thân có thể đối mặt với nguy cơ tử vong cao hơn so với bệnh nhân tim đã kết hôn.

Chủ Nhật, ngày 24/12/2017 07:00 AM (GMT+7)

Sau khi xem xét dữ liệu gồm hơn 6.000 bệnh nhân tim, các nhà nghiên cứu thấy rằng, độc thân dường như làm tăng nguy cơ tử vong không chỉ do bệnh tim mạch mà còn do các bệnh khác.

Đồng tác giả nghiên cứu tiến sĩ Arshed Quyyumi thuộc Trường Y Đại học Emory cho biết: “So với những người đã kết hôn, những người độc thân tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim, thậm chí sau khi tính đến sự khác biệt về các yếu tố nguy cơ, mức độ nặng của bệnh, việc sử dụng thuốc và các yếu tố kinh tế-xã hội”.

Tiến sĩ Quyyumi nhận xét, đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét bệnh nhân tim theo một loạt tình trạng hôn nhân, bao gồm chưa bao giờ kết hôn, ly hôn hoặc ly thân và góa. Quyyumi cũng chỉ ra rằng, việc thiếu sự trợ giúp xã hội, stress, trầm cảm, không tuân thủ các phác đồ thuốc, lối sống không lành mạnh ở những người độc thân có thể lý giải về kết quả này.

Những bệnh nhân tham gia nghiên cứu này tuổi trung bình là 63, tất cả đều được điều trị bệnh tim tại cơ sở y tế Emory. Khoảng ¾ số người tham gia là nam giới. Trong thời gian nghiên cứu gần 4 năm, hơn 1.000 bệnh nhân đã tử vong. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng, so với bệnh nhân tim đã kết hôn, những bệnh nhân độc thân dường như tăng 24% nguy cơ tử vong do bất cứ nguyên nhân nào, và tăng 52% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc đau tim.

Xem xét kỹ hơn, các nhà nghiên cứu thấy rằng, nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch hoặc đau tim tăng gần 40% ở những người chưa từng kết hôn, những người ly hôn hoặc ly thân. Nguy cơ thậm chí còn cao hơn ở những người góa, tăng 71% so với những người có gia đình.

Tuy nhiên, tiến sĩ Quyyumi cho biết, nghiên cứu này không tìm hiểu mối liên quan giữa nguy cơ tử vong ở bệnh nhân tim không kết hôn nhưng có quan hệ tình cảm hoặc sống chung với bạn tình. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào những bệnh nhân được chăm sóc tại một cơ sở y tế, vì vậy khó để rút ra kết luận chung từ các kết quả này.