Hơn 2.000 người vào viện, 14 người chết do đánh nhau dịp Tết

Theo Bộ Y tế, trong 3 ngày nghỉ Tết có 2.203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 14 trường hợp tử vong.

Thứ Hai, ngày 30/01/2017 09:28 AM (GMT+7)

3 ngày qua, có 990 trường hợp phải nằm lại viện điều trị, 14 trường hợp tử vong do đánh nhau

Số liệu báo cáo của Bộ Y tế cho biết, 3 ngày qua, các cơ sở y tế khắp cả nước tiếp nhận 2.203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 990 trường hợp phải nằm lại viện điều trị, 14 trường hợp tử vong.

Riêng ngày mùng 1 Tết có hơn 440 trường hợp đánh nhau phải điều trị nội trú và chuyển viện.

So với năm ngoái, số người nhập viện và tử vong do đánh nhau đã tăng lên. Cụ thể Tết 2016, cả nước có 3.400 người nhập viện vì đánh nhau, 10 trường hợp tử vong.

Ngoài ra trong 3 ngày Tết, có 16.700 trường hợp đến khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông. Trong đó có hơn 5.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; 1.251 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị.

Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp.

Cũng theo Bộ Y tế, những ngày qua, 63 tỉnh thành có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, may mắn không có trường hợp tử vong.

Số người nhập viện do ngộ độc rượu giảm nhiều so với Tết năm ngoái

Điều đáng mừng, Tết năm nay giảm hẳn số người ngộ độc rượu phải nhập viện điều trị khi 3 ngày chỉ có 391 trường hợp. Trong khi 6 ngày Tết năm ngoái có tới gần 2.000 người phải nhập viện.

Cũng theo Bộ Y tế, trong 3 ngày qua, các bệnh viện đã đón hơn 8.000 cháu bé chào đời.

Đây là năm thứ 3 Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện thống kê, ghi rõ nguyên nhân bệnh nhân đến khám cấp cứu và nhập viện dịp Tết.

Cũng theo báo cáo này, các bệnh viện tiếp nhận 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ, 28 trường hợp khám, cấp cứu do chất nổ khác. Tổng số ca đến khám, cấp cứu do đánh nhau là 2.203 trường hợp, trong đó có 990 ca phải nhập viện điều trị nội trú, trong đó có 14 trường hợp tử vong.

Tuy chưa có báo cáo về vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh viện tiếp nhận khám cho 1.167 người bị rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn và rượu, trong đó có 391 người ngộ độc (say) rượu, có một trường hợp tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên vì ngộ độc thuốc diệt cỏ.