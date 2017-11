Hãy làm 10 điều này để có “lần yêu” đầu hoàn hảo

1. An toàn là trên hết. Không có chuyện tình dục an toàn hoàn toàn, nhưng bạn chắc chắn có thể an toàn hơn. Hãy chắc chắn rằng anh ấy sử dụng bao cao su (ngay cả khi bạn đang uống thuốc) và biết rõ lịch sử tình dục của bạn. Nghe có vẻ quan trọng hóa, nhưng phụ nữ thường có nguy cơ mắc bệnh STI (lây truyền qua đường tình dục) cao hơn nam giới, do đó bạn sẽ cần quan tâm đến sức khoẻ tình dục của chính mình.

2. Đừng đặt kỳ vọng quá cao. Sex thường sẽ được cải thiện khi bạn quen biết ai đó và trở nên thoải mái hơn với cơ thể của nhau. Vì vậy, không cần cảm thấy bị áp lực làm sao đêm đầu tiên của hai người phải là tốt nhất, bởi vì đây chỉ là “lần đầu tiên” của hai người.

3. Hít thở. Quan hệ tình dục lần đầu có thể khiến bạn căng thẳng thần kinh, đôi khi còn gây đau đớn. Hít thở dài và sâu có thể giúp bạn thư giãn và buông lỏng.

4. Đừng quên thưởng thức màn dạo đầu. Tất cả những thứ dẫn đến tình dục như - hôn, chạm tay, tình dục bằng miệng - là một phần của trải nghiệm tình dục; không nên chỉ hoạt động tình dục đơn thuần.

5. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hoàn toàn được kích thích trước khi quan hệ. Không chỉ là việc bạn được kích thích mà vì âm đạo còn cần được bôi trơn đủ. Nếu bạn quá khô, anh ấy sẽ gặp khó khăn khi cho vào khiến bạn sẽ cảm thấy khó chịu, và ma sát có thể khiến bao cao su bị rách. Vì vậy, nếu cẩn thận thì hãy luôn giữ dầu bôi trơn trong một số trường hợp.

6. Chia sẻ những điều mình mong muốn. Hãy cho anh ấy biết những gì bạn cảm thấy tốt, và những gì không. Đàn ông cần được nghe thông tin phản hồi, do đó, đừng ngại ngần mà chia sẻ với chàng.

7. Đừng cho rằng anh ấy là chuyên gia. Anh ấy có thể nhận được rất nhiều thông tin tình dục từ sách báo khiêu dâm và những câu chuyện của bạn bè anh ấy trong phòng thay đồ. Và, ngay cả khi anh ấy có kinh nghiệm, mỗi lần gặp gỡ tình dục đều khác nhau. Anh ấy cũng sẽ lo lắng về việc làm hài lòng bạn.

8. Đừng mong đợi có cực khoái. Tất nhiên, thật tuyệt vời nếu bạn đạt được cực khoái. Nhưng, hầu hết phụ nữ không thể lên đỉnh trong những lần đầu tiên với một chàng trai mới. Cực khoái luôn đi kèm với cảm giác thoải mái và sự hiểu biết cụ thể về cơ thể của nhau, và điều đó cần có thời gian.

9. Đừng giả vờ đạt cực khoái. Nếu bạn làm như vậy, bạn sẽ chỉ lừa dối mình. Hãy để anh ấy biết bạn sắp đạt đỉnh và cần anh ấy giúp để đạt được điều đó, người ấy sẽ cảm thấy được động viên.

10. Dương vật của anh ấy có thể sẽ không thể cương cứng. Đàn ông khi quá lo lắng sẽ dễ gặp vấn đề về xuất tinh sớm và khó khăn về cương cứng, đó là điều phổ biến khi lần đầu tiên một người đàn ông ngủ với ai đó. Nếu anh ta gặp vấn đề, đừng làm gì nhiều hoặc lo lắng rằng có điều gì đó sai trái với bạn hoặc là lỗi của bạn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.