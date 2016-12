Giật mình với viên sỏi nửa cân trong bàng quang bệnh nhân

Do nhịn tiểu và ít uống nước nên ông X. đi tiểu khó, buốt, đi đái nhiều lần. Sau khi đến Bệnh viện E khám, bác sĩ phát hiện sỏi nặng 0,5 kg trong bàng quang.

Bệnh nhân nhập viện do thói quen nhịn tiểu và đái buốt nhưng không đi khám sớm

Chiều 30/12, Ths.BS Trần Thiện Việt – Khoa Ngoại tổng hợp – Bệnh viện E – Bác sĩ mổ trực tiếp cho bệnh nhân Trịnh Văn X (65 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), cho biết, ngày 28/12, bệnh nhân X. nhập viện trong tình trạng đái buốt, ngắt quãng, tức nặng vùng bụng dưới.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ thấy một khối cứng trên xương mu. Các bác sĩ chỉ định cho bệnh nhân siêu âm và X-quang ổ bụng. Kết quả siêu âm cho thấy, bệnh nhân bị sỏi bàng quang có kích thước lớn. Phim chụp X-quang cho thấy, hình ảnh sỏi cản quang vùng tiểu khung chiếm gần hết thể tích bàng quang của người bệnh.

Theo người nhà của bệnh nhân X., ông X. phát hiện bị sỏi bàng quang 10 năm nay nhưng không điều trị và thăm khám thường xuyên. Bệnh nhân thường nhịn tiểu và ít uống nước.

Thời gian gần đây, bệnh nhân bắt đầu cảm thấy đi tiểu khó, buốt, đi đái nhiều lần nên đến Bệnh viện E khám. Các bác sĩ siêu âm phát hiện thấy viên sỏi chèn ép gây giãn niệu quản và đài bể thận phải. Theo các bác sĩ, việc bệnh nhân bị tiểu khó, buốt, tiểu nhiều và có sỏi trong bàng quang là quá nguy hiểm.

Sáng 29/12, bệnh nhân X được mổ nhưng các bác sĩ không đặt được xông tiểu vì viên sỏi quá lớn nằm ngay lỗ vào của niệu quản. Sau đó, các bác sĩ mở bàng quang và rất bất ngờ vì viên sỏi có kích thước lớn dính chắc vào niêm mạc bàng quang.

Viên sỏi bàng quang sần sùi (trông giống như viên đá kỳ), đường kính khoảng 250mm, nặng 500gram.

Viên sỏi được lấy ra từ bàng quang bệnh nhân

Theo BS Việt, trường hợp như bệnh nhân X sống tại Hà Nội có các dấu hiệu như tiểu buốt, đau mà nặng như vậy là rất hy hữu.

Do đó, bác sĩ Việt khuyến cáo, gần đây số lượng người mắc sỏi bàng quang được phát hiện tăng. Nguyên nhân là do thói quen nhịn tiểu, uống ít nước. Bởi một bàng quang trung bình có khả năng giữ khoảng 2 lít chất lỏng và việc nhịn tiểu trong một thời gian dài có thể gây hại cho bàng quang. Do đó, các bác sĩ khuyến khích uống ít nhất 2 lít nước/ngày và không nên nhịn tiểu.

“Càng nhịn, bàng quang càng trở thành mảnh đất màu mỡ để vi khuẩn phát triển và gây ra những rủi ro cho sức khỏe”, bác sĩ khuyến cáo.

Ngoài ra, khi phát hiện thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như đi tiểu buốt, đau tức khu vực bàng quang khi tiểu thì bạn cần đến ngay phòng khám chuyên khoa gần nhất để được tư vấn.