Gần 100% bệnh nhân muốn khám bác sĩ gia đình

Thứ Năm, ngày 29/12/2016 10:00 AM (GMT+7)

“Bệnh viện quận 2 là một trong những cơ sở y tế công lập áp dụng mô hình bác sĩ gia đình (BSGĐ) đầu tiên và thực hiện rất tốt mô hình này”. Thông tin trên được PGS-TS Phạm Lê An, Trưởng Trung tâm Đào tạo BSGĐ thuộc Trường ĐH Y Dược TP.HCM nói tại hội thảo Đào tạo và chi trả bảo hiểm y tế (BHYT) cho BSGĐ do Trường ĐH Y Dược TP.HCM tổ chức vào sáng 28-12.

Bác sĩ kiêm tư vấn tâm lý

Trong lúc ngồi đợi tới lượt khám tại phòng khám BSGĐ của BV quận 2 (TP.HCM) sáng 27-12, ông Trần Hoàng Hải (58 tuổi) cho biết do tuổi lớn nên mắc đủ thứ bệnh mạn tính.

“Tôi vừa bị tim mạch, vừa bị hen suyễn, lại còn huyết áp… Trước đây tôi phải khám nhiều bác sĩ chuyên khoa riêng nên tốn thời gian. Nay chỉ cần đi một bác sĩ ở phòng khám BSGĐ nên giảm thời gian chờ đợi rất nhiều” - ông Hải nói.

“Mà đâu chỉ vậy, bác sĩ ở phòng khám BSGĐ còn hỏi gia cảnh, người thân của tôi để tư vấn những căn bệnh mang tính di truyền như tim mạch, tiểu đường. Sau đó bác sĩ khuyên người thân tôi nên khám định kỳ để kịp thời phát hiện bệnh tật và điều trị sớm” - ông Hải cho biết thêm.

BS Nguyễn Minh Vũ, một trong những bác sĩ có phòng khám BSGĐ tại quận 2, cho biết ngoài kiến thức y khoa tổng quát BSGĐ còn phải trang bị hiểu biết tâm sinh lý và gia đình. “Cần thiết nhất là lúc nào cũng ân cần, giải thích cặn kẽ cho bệnh nhân. Phải thật sự “lương y như từ mẫu” để lấy sự hài lòng của người dân” - BS Vũ chia sẻ.

Bác sĩ phòng khám BSGĐ thuộc BV quận 2 đang khám cho bệnh nhân. Ảnh: TRẦN NGỌC

Mong triển khai BSGĐ nhiều hơn

PGS-TS Phạm Lê An cho biết kết quả khảo sát tại một số nơi thí điểm mô hình BSGĐ ghi nhận bệnh nhân hài lòng với phòng khám BSGĐ vì gần nhà, giá khám bệnh phù hợp. “Chưa hết, điều bệnh nhân thích nhất ở phòng khám BSGĐ là bác sĩ luôn tận tình, lắng nghe mọi than phiền của họ” - ông An nói.

Theo ông An, kết quả khảo sát cho thấy 99,28% bệnh nhân muốn tiếp tục quay lại khám ở phòng khám BSGĐ trong tương lai. Chưa hết, 99,53% quyết định giới thiệu bạn bè, người thân đến phòng khám BSGĐ.

“Mặc dù mô hình BSGĐ rất có hiệu quả ở một số địa phương nhưng chưa thực sự rộng rãi, người dân mong muốn triển khai nhiều hơn. Nhưng muốn vậy cần đẩy mạnh việc đào tạo nguồn nhân lực y tế và có nhiều chế độ đãi ngộ cho cán bộ y tế thuộc BSGĐ. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác truyền thông mô hình phòng khám BSGĐ để người dân có thể dễ dàng tiếp cận” - ông An nêu quan điểm.

Trao đổi bên lề hội thảo, BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV quận 2, cho biết bình quân mỗi ngày phòng khám BSGĐ của BV quận này khám cho khoảng 250 người.

Theo BS Khanh, BSGĐ dành nhiều thời gian tư vấn cho bệnh nhân, kể cả người nhà nếu phát hiện bệnh nhân mắc bệnh có tính di truyền. “Phòng khám BSGĐ thuộc BV quận 2 còn kết nối với BV ĐH Y Dược TP.HCM. Do vậy, nếu bệnh nhân của phòng khám BSGĐ ngoài tầm điều trị của BV quận 2 thì sẽ được chuyển đến BV ĐH Y Dược TP.HCM và vẫn được hưởng BHYT. Đây là cái lợi trước mắt của bệnh nhân khi khám tại phòng khám BSGĐ” - BS Khanh chia sẻ.