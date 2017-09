Đứt “phanh hãm” khi yêu: Chuyện không nhỏ

Dây thắng dương vật (còn gọi là dây chằng, dây hãm) là phần da dính vào mặt dưới qui đầu, sát lỗ tiểu. Dây thắng có tác dụng hãm không cho bao quy đầu trượt quá cao lên thân dương vật. Khi dương vật cương thì mảnh da này căng ra. Dây thắng có thể bị rách (hay đứt dây thắng) do bị căng quá mức. Điều này chỉ xảy ra khi dương vật đang cương cứng, trong lúc giao hợp hay do thủ dâm. Khi đứt dây thắng sẽ làm dương vật xẹp nhanh do ức chế tâm lý. Trong trường hợp nếu niêm mạc chỉ rách nhẹ, có thể chảy ít máu và sẽ để lại sẹo nhỏ khiến chủ nhân cảm thấy không thoải mái khi giao hợp. Hơn nữa, tổn thương này sẽ làm cho nam giới lo lắng hoặc kém hưng phấn khi “yêu”. Tai nạn đứt dây thắng tuy không nguy hiểm nhưng có thể gây rối loạn cương nhẹ do đau khi cương và tái rách, đồng thời tâm lý của nam giới khi quan hệ tình dục sẽ không được thoải mái, giảm chất lượng và khó đạt đỉnh.

Những người bị hẹp bao quy đầu thường hay bị dây thắng ngắn, nhưng vẫn có những trường hợp không hẹp quy đầu mà dây thắng vẫn ngắn. Người có dây thắng ngắn khi dương vật cương sẽ dễ đứt, điều này có thể xảy ra bất cứ lần giao hợp nào chứ không nhất thiết là lần đầu. Để nhận biết mình có bị ngắn dây thắng không, quý ông chỉ cần nhìn “cậu nhỏ” lúc cương. Dây thắng ngắn sẽ khiến “đầu súng” bị kéo cong xuống.

Khi đứt dây thắng dương vật, nếu niêm mạc chỉ rách nhẹ sẽ để lại sẹo nhỏ khiến chủ nhân cảm thấy không thoải mái khi giao hợp. Tuy nhiên, họ sẽ quen dần sau vài tháng. Nếu rách sâu kèm đứt động mạch của dây chằng, nạn nhân sẽ mất nhiều máu và cần đến bệnh viện khâu lại. Chỉ cần gây tê tại chỗ, bác sĩ niệu khoa sẽ khâu lại chỗ rách. Phẫu thuật tuy đơn giản nhưng đòi hỏi sự tinh tế vì nếu khâu không khéo có thể làm dây thắng bị rút ngắn lại, có cục xơ làm dễ bị rách trở lại. Nếu bệnh nhân không đến ngay bác sĩ để được khâu lại dây thắng thì vết rách cũng tự lành sau mấy ngày đau rát nhưng sẽ để lại sẹo và làm rút ngắn dây thắng và dễ rách ở những lần giao hợp sau cũng như có thể gây ra cảm giác khó chịu, ức chế tâm lý khi giao hợp.

Cũng có trường hợp bị đứt dây thắng, bác sĩ sẽ “giải phóng” luôn bao quy đầu, tức làm phẫu thuật cắt bỏ bao quy đầu hoàn toàn để phòng ngừa những tổn thương sau này có thể xảy ra. Phẫu thuật không ảnh hưởng đến quan hệ tình dục sau đó. Vì vậy, khi có cảm giác bất ổn ở đầu dương vật thì nam giới nên đi khám chuyên khoa để được xử lý kịp thời.