Đường đi của "thần dược" khiến nhiều người bỏ mạng

Xử lý vi phạm hành chính 2 cơ sở bán thuốc không rõ nguồn gốc Liên quan đến việc này, ngành chức năng tại Cần Thơ phát hiện bà Lâm Kim X. (72 tuổi, ngụ Ô Môn) và bà Lê Kim H. (52 tuổi, ngụ huyện Thới Lai) bán thuốc không rõ nguồn gốc. Ông Phạm Phú Trường Giang, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: "Chúng tôi đang đưa số thuốc của 2 cơ sở này đi kiểm nghiệm. Đồng thời, Phòng Y tế quận Ô Môn và Thới Lai đang tiếp tục làm việc để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà X. và bà H. do hoạt động không có chứng chỉ hành nghề và cơ sở hoạt động không giấy phép". Qua làm việc với bà X. và bà H. thì 2 người này khai rằng đã mua số thuốc trên tại một hộ ở An Giang. Khi nào cần mua thuốc, 2 người này gọi lên An Giang và chủ cơ sở trên đó gửi thuốc theo xe về tận nơi.