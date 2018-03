Đừng thờ ơ khi bị đau vùng rốn vì có thể bạn đã mắc những bệnh nguy hiểm này

Thứ Ba, ngày 20/03/2018 03:00 AM (GMT+7)

1. Bệnh Crohn

Crohn là bệnh viêm ruột thường ảnh hướng đến ruột non hoặc đại tràng. Khi mắc bệnh Crohn, bệnh nhân thường cảm thấy đau 20-30 phút ở phần rốn sau khi ăn. Những người trong độ tuổi 18-24 sẽ có nguy cơ mắc bệnh Crohn cao hơn.

Các biến chứng từ bệnh Crohn bao gồm suy dinh dưỡng, loét và tắc ruột. Để biết mình có mắc bệnh này không, bạn cần soi đại tràng hoặc chụp CT, MRI phần bụng. Khi điều trị, bạn sẽ phải dùng thuốc chống viêm, kháng sinh, và bổ sung vitamin cho cơ thể. Hoặc nặng nhất là bệnh nhân cần phẫu thuật.

2. Thoát vị rốn

Thoát vị rốn là tình trạng khi một phần nội tạng cơ thể bị lồi ra ngoài qua đường rốn. Điều này thường xảy ra khi các cơ bụng đóng không kín ở rốn và chủ yếu xuất hiện ở những trẻ sinh non hoặc nhẹ cân khi sinh ra. Mỗi năm sẽ có khoảng 1% trẻ sơ sinh bị thoát vị rốn và 90% trong số đó bị tử vong ở độ tuổi lên 5.

Với 10% những em bé sống sót có dị tật thoát vị rốn thì việc chăm sóc là hết sức quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cả tính mạng. Một khi những người mắc bệnh này cảm thấy đau rốn nghĩa là máu không được lưu thông đến phần nội tạng lồi ra ngoài dẫn đến tình trạng mô có thể bị chết hoặc nhiễm trùng.

Do đó, nếu thấy các hiện tượng như phần mô ở rốn bị sưng, tím tái, người bị sốt, nôn mửa ngay lập tức khi khám để có phương án kịp thời nhé.

3. Gặp vấn đề về tụy

Những triệu chứng khi bạn gặp vấn đề về tụy gồm có nhức đầu, buồn nôn và đau vùng bụng. Vì thế, nếu thấy rốn có hiện tượng đau kết hợp một số triệu chứng trên thì đừng coi thường vì có thể tuyến tụy của bạn đang không khỏe mạnh. Nên đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để tìm ra nguyên nhân và cách điều trị nhé.

4. Nhiễm trùng đường tiết niệu UTI

Việc đau quanh rốn có thể do bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu gây ra. Bên cạnh đó, còn một số triệu chứng khác để nhận biết mình có mắc bệnh này hay không là: cảm thấy đau khi đi tiểu, nước tiểu bị đục hay thậm chí ra máu. Nếu không chữa trị kịp thời, bệnh này sẽ gây biến chứng sang các bộ phận khác như thận.

5. Nhiễm trùng dạ dày

Các vấn đề dạ dày thường gây ra đau ở vùng bụng quanh rốn. Và việc bị nhiễm trùng dạ dày có thể do vi khuẩn hoặc virut gây ra. Nó khiến bạn thấy đau bụng, buồn nôn, có thể sốt cao và mệt mỏi.

6. Viêm ruột thừa

Những cơn đau từ vùng quanh rốn có thể là dấu hiệu cho thấy bạn mắc bệnh viêm ruột thừa. Cơn đau ban đầu chỉ hơi âm ỉ và sau đó trở nên dữ dội, quằn quại. Gặp tình huống này, hãy nhờ người đưa đi cấp cứu ngay lập tức nó có thể gây nguy hiểm nếu để lâu.

7. Gặp vấn đề về tiêu hóa

Khi ăn quá no thì dạ dày có thể gây áp lực lên thành bụng và khiến khu vực quanh rốn bị đau. Hoặc nếu bị ngộ độc thực phẩm thì bạn cũng sẽ thấy đau bụng kèm triệu chứng nôn, tiêu chảy, và đôi khi là sốt cao. Vì thế, hãy chú ý tránh không ăn quá no và chọn thực phẩm an toàn để tiêu thụ.