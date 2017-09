Đông y hỗ trợ điều trị chứng cận thị

Theo y học cổ truyền, cận thị là do phần âm dịch, âm tinh bị suy tổn lâu ngày không bù đắp lại được làm cho cơ thể suy mòn.

Theo y học cổ truyền, cận thị là do phần âm dịch, âm tinh bị suy tổn lâu ngày không bù đắp lại được làm cho cơ thể suy mòn; can âm không đủ để nuôi dưỡng mục hệ, thận âm không đủ để nuôi dưỡng thủy thần, thủy dịch bị thiếu nghiêm trọng do đó thị lực bị suy giảm không hoàn toàn khiến người bệnh phải nhìn thật gần, đồng thời nhanh mỏi mắt và mờ dần khi nhìn lâu. Dưới đây là một số món ăn, bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng cận thị.

Bài 1: Canh kỷ tử cá chép

Nguyên liệu: Cá chép 1 con (khoảng 2kg), kỷ tử 10g. Cách làm: Làm sạch cá, bỏ nội tạng. Đun cùng kỷ tử thành canh. Ăn thịt cá, uống nước canh. 15 ngày là một liệu trình.

Bài 2: Trứng gà sữa tươi

Nguyên liệu: Trứng gà 1 quả, sữa tươi 1 ly, mật ong 1 thìa. Cách làm: Đun nóng sữa, sau đó đập trứng gà vào đun sôi cùng, để nhỏ lửa. Khi trứng chín, bỏ ra, chờ cho ấm, thêm mật ong vào rồi ăn trong 10 ngày.

Bài 3: Canh gan lợn trứng gà

Nguyên liệu: Gan lợn 150g, trứng gà 1 quả. Cách làm: Gan lợn rửa sạch, thái miếng, cho vào nồi đảo qua dầu, thêm chút rượu trắng, rồi cho nước vào đun sôi. Sau đó đập trứng gà vào, thêm muối cho vừa miệng. 10 ngày là một liệu trình.

Bài 4: Canh ngân nhĩ kỷ tử

Canh ngân nhĩ kỷ tử hỗ trợ điều trị chứng cận thị.

Nguyên liệu: Ngân nhĩ 20g, kỳ tử 20g, hoa nhài 10g. Cách làm: Đun các nguyên liệu trên cùng nhau thành canh để uống, mỗi ngày 1 lần, uống liên tục nhiều ngày.

Bài 5: Kỷ tử hầm gan lợn

Nguyên liệu: Kỷ tử 20g, gan lợn 300g, 1 chút dầu ăn, hành, gừng, đường cát, rượu trắng. Cách làm: Rửa sạch gan lợn, cho vào nồi cùng kỷ tử, cho vừa nước đun trong 1 giờ. Sau đó bỏ gan ra, thái miếng. Làm nóng chảo dầu trên bếp, rồi cho hành, gừng vào đảo cùng gan lợn đã thái miếng. Cho gan xào, nêm đường cát, rượu trắng vào canh.

Bài 6: Canh kỷ tử long nhãn

Nguyên liệu: Kỳ tử 10g, trần bì 3g, long nhãn khô 10 quả, mật ong 1 thìa. Cách làm: Giã kỳ tử cùng trần bì cho nhuyễn, sau đó cho vào nồi đun cùng long nhãn, cho vừa nước. Để sôi nửa tiếng, bỏ ra bát, thêm mật ong vào ăn như món điểm tâm. Ăn liên tục trong 15 ngày, nghỉ 2 - 3 ngày rồi lại làm tiếp liệu trình khác.

Bài 7: Cháo kỷ tử đậu tương

Nguyên liệu: 30g kỳ tử, đậu tương 100g. Cách làm: Nấu các nguyên liệu trên cùng nhau thành cháo để ăn.

Đây chỉ là những bài thuốc hỗ trợ điều trị chứng cận thị, tuy nhiên không nên tự ý sử dụng mà cần có sự tư vấn của các thầy thuốc và lương y có uy tín.