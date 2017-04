Đầu hè, nhiều ca tử vong do mắc bệnh truyền nhiễm

Từ đầu năm đến nay, cả nước có hàng chục người tử vong do mắc các loại dịch bệnh, đây là thông tin được đưa ra trong báo cáo công tác y tế tháng 4/2017 của Bộ Y tế.

Thứ Năm, ngày 27/04/2017 08:00 AM (GMT+7)

Theo Bộ Y tế, trong tháng 4 ghi nhận 6.895 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Tích luỹ từ đầu năm đến nay cả nước có 20.947 ca mắc, 8 ca tử vong.

Viêm não vi rút có 56 ca mắc, 5 ca tử vong nghi do viêm não vi rút trong tháng 4. Tích luỹ từ đầu năm có 129 ca mắc, 5 ca tử vong nghi do viêm não vi rút.

Viêm màng não do não mô cấu từ đầu năm đến nay ghi nhận 11 ca mắc, 2 ca tử vong.

Bệnh tay chân miệng trong tháng 4 ghi nhận 4.515 ca mắc, không có ca tử vong. Từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận 10.787 ca mắc, không có trường hợp tử vong.

Bệnh do vi rút zika cả nước ghi nhận 21 ca mắc từ đầu năm đến nay, riêng trong tháng 4 có 5 ca mắc.

Bệnh ho gà trong tháng 4 ghi nhận 14 ca mắc, tích luỹ từ đầu năm có 220 ca mắc, 5 ca tử vong.

Bệnh do liên cầu lợn ở người ghi nhận 9 ca mắc trong tháng 4, tổng cộng từ đầu năm đến nay có 34 ca mắc, 3 ca tử vong.

Bệnh thương hàn ghi nhận 44 trường hợp mắc bệnh trong tháng 4, từ đầu năm đến nay ghi nhận 131 ca mắc, không có ca tử vong.

Về vấn đề an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cho biết, từ đầu năm đến nay cả nước đã xảy ra 29 vụ ngộ độc thực phẩm với 755 người mắc, 736 người đi viện, 15 ca tử vong. Riêng trong tháng 4 cả nước đã xảy ra 8 vụ ngộ độc thực phẩm làm 114 người mắc, 109 người đi viện, không có ca tử vong.

Nguyên nhân chính được xác định là do 3/8 vụ do vi sinh vật; 2/8 vụ do độc tố tự nhiên, 3/8 vụ chưa xác định được nguyên nhân gây ngộ độc.

Ngoài ra, so với tháng 3/2017, số người có HIV được báo cáo tăng 60,7% (351 trường hợp), số trường hợp bệnh nhân AIDS được báo cáo tăng 29,9% (132 trường hợp), số tử vong do căn bệnh này báo cáo tăng 52,6% (133 trường hợp).

So với cùng kỳ năm trước, trong tháng 4/2017, số người có HIV được báo cáo tăng 4,1% (37 trường hợp), số trường hợp bệnh nhân AIDS được báo cáo giảm 11,8% (77 trường hợp), số tử vong báo cáo tăng 87,4% (180 trường hợp).