Đan len trị bệnh không kém gì tập yoga

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 07:00 AM (GMT+7)

Các dữ liệu thu thập từ 15.000 tình nguyện viên cho thấy đan len cũng có lợi ích không kém gì yoga khi đẩy lùi chứng viêm khớp, sa sút trí tuệ, trầm cảm.

Tổ chức Knit for Peace đã kiến nghị Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS) yêu cầu bác sĩ khuyến khích bệnh nhân đan len song song với điều trị một số bệnh. Điều này có thể giúp nước này tiết kiệm hàng triệu bảng chi phí y tế hàng năm.

Các dữ liệu thu thập từ 15.000 tình nguyện viên đã cho thấy đan len cũng có lợi ích không kém gì yoga với khả năng đẩy lùi nhiều bệnh và triệu chứng như: giảm các chứng đau mãn tính như viêm khớp, giảm huyết áp, giữ cho tinh thần và tâm trí khỏe mạnh, từ đó đẩy lùi trầm cảm và sa sút trí tuệ…

Đan len có thể hỗ trợ điều trị nhiều bệnh - ảnh: Wanderlust

Với người cao tuổi, người ta còn nhận thấy công việc đơn giản này giúp giảm sự cô đơn, cảm giác cô lập cũng như việc làm cái gì đó khiến cho họ cảm thấy mình còn hữu ích cho xã hội.

Trong báo cáo mới của mình, Knit for Peace cho rằng đan len là một cách rẻ tiền để đối phó với hàng loạt các vấn đề liên quan đến tuổi tác, có tiềm năng trở thành phương pháp hỗ trợ điều trị phổ biến và được nhiều nghiên cứu khoa học trước đây ủng hộ.

Các nhà khoa học của Knit for Peace cũng đã đánh giá các chỉ số cụ thể ở các tình nguyện viên. Họ nhận thấy khi đan, nhịp tim của người cao tuổi giảm trung bình 11 lần mỗi phút, tạo ra một trạng thái bình tĩnh và khỏe khoắn tương tự như trạng thái các vận động viên cảm nhận được khi đang tập luyện – điều giúp các hormone stress và huyết áp được kéo giảm.

Nó cũng giúp chữa đau mãn tính bằng cách tắt các tín hiệu báo động đau trong não, đồng thời tăng tiết hormone serotonin, một hóa chất thần kinh làm dịu tâm trạng và sự đau đớn.

Về chứng sa sút trí tuệ, ngay từ thập niên 70, một nghiên cứu của Mayo Clinic ở Mỹ đã cho thấy việc đan len làm giảm tỉ lệ mắc chứng suy giảm nhận thức, từ đó giảm nguy cơ phát triển Alzheimer – chứng sa sút trí tuệ nguy hiểm hàng đầu.

Knit for Peace – "Đan len vì hòa bình" là một tổ chức phi chính phủ chuyên hỗ trợ các phụ nữ là nạn nhân của chiến tranh bằng cách trả tiền cho những chiếc áo họ đan và đem áo này tặng lại trẻ mồ côi, người nghèo. Phong trào Knit for Peace nhanh chóng lan sang Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nepal và Afghanistan. Sau đó, phong trào lan đến Anh với kiến nghị từ nhiều công nhân dệt may muốn ủng hộ một phần công việc của họ để tặng áo cho người tị nạn và binh lính viễn chinh.