“Chuyện tình dục” đêm giao thừa

Mới đây, Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy đã tiếp nhận cứu chữa cho một người đàn ông bị gãy bộ phận sinh dục. Khổ chủ là ông V.V.T. (44 tuổi, ngụ Đồng Nai). Đây là một trong những trường hợp tai nạn khi quan hệ tình dục trong những ngày đầu năm 2017.

Một đêm cấp cứu 5 ca “gãy”

Sáng sớm, ông T. thấy dương vật cương cứng nên “táy máy”, do mạnh tay quá mức nên dương vật bị gãy, sưng đau. Cũng may là ông được chuyển đến BV và được các bác sĩ can thiệp kịp thời. Theo các bác sĩ, rất nhiều người do trong lúc “tự sướng” có tư thế khác thường nên bị gãy dương vật. Tai nạn này thường xảy ra vào những thời điểm vui vẻ của các cặp đôi. Mỗi năm, BV Chợ Rẫy tiếp nhận nhiều trường hợp gặp tai nạn làm tổn thương bộ phận sinh dục khi “quan hệ” theo cách “tự biên tự diễn” như vậy.

Nếu có vấn đề, bác sĩ sẽ tư vấn cách sử dụng thuốc đúng người, đúng bệnh

Còn tại BV Bình Dân TP HCM, cứ vào dịp Tết là các trường hợp chấn thương chỗ kín, đa số là nam giới, nhập viện lại gia tăng. Ca mới nhất BV tiếp nhận lúc 2 giờ 30 sáng là một trường hợp do vợ ghen chồng lăng nhăng. Nửa đêm, khi chồng đang yên giấc thì bà vợ dùng kéo (loại cắt vải) cắt phăng “của quý”. Nhờ cư trú ở TP HCM nên người chồng đã đến kịp bệnh viện và được cấp cứu kịp thời.

“Còn nhớ đêm giao thừa năm 2013, chúng tôi đã phải thức thâu đêm, liên tục cấp cứu nối lại dương vật cho 5 trường hợp bị gãy do quan hệ tình dục. Các trường hợp này nếu không được xử trí nhanh, quá “thời gian vàng” thì khó đạt kết quả- Ths-BS Mai Bá Tiến Dũng, Trưởng khoa Nam học BV Bình Dân, nhớ lại. Theo BS Dũng, hiện nay số lượng bệnh nhân nam nhập khoa cấp cứu tăng đột biến. Nếu năm 2014 BV tiếp nhận khoảng 300 ca thì năm 2016 con số này đã tăng gấp 3 lần.

80% đàn ông “khổ” sau tuổi 40

Không ít người nghĩ rằng có được tình yêu mặn nồng trong đêm giao thừa – thời khắc chuyển từ năm cũ sang năm mới –sẽ giúp hai vợ chồng hòa hợp, hạnh phúc và điều đó sẽ là khởi đầu cho một năm hòa thuận. Thế nhưng, ngoài những trục trặc dễ xảy ra như đề cập ở trên thì một nguyên nhân khác ở nam giới cũng khiến vợ chồng không vui trong một đêm ý nghĩa. Đó là tình trạng rối loạn cương do mãn dục ở nam, tuy không nguy hiểm nhưng lại ảnh hưởng không ít đến hạnh phúc cuộc sống. Ước tính có đến 80% đàn ông sau tuổi 40 khổ sở vì hội chứng mãn dục nam.

Thống kê của BV Bình Dân TP HCM cho thấy số quý ông tìm đến BV vì bị rối loạn cương chiếm tỉ lệ cao nhất trong các bệnh của nam giới. Theo BS Tiến Dũng, mãn dục nam không phải là bệnh cấp tính hoặc nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, sức khỏe của đàn ông và hạnh phúc gia đình. Trên thế giới, vấn đề này được giới y học và người dân quan tâm nhiều năm nay nhưng ở Việt Nam vẫn còn khá mới mẻ, chưa có sự nhìn nhận, đánh giá đúng mức. Nếu nguyên nhân giảm ham muốn tình dục ở giới trẻ xảy ra do áp lực công việc... thì ở tuổi trung niên còn có thêm tác động của sự biến đổi của cơ thể.

GS-BS Trần Quán Anh, Trưởng khoa Nam học BV Đa khoa Tam Anh, Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam, cho rằng công việc có nhiều áp lực cùng với thói quen sinh hoạt không tốt khiến lượng testosterone suy giảm dần. Hậu quả là hiện tượng mất dần “bản lĩnh” đàn ông đến sớm gần chục năm so với quy luật tự nhiên. Mãn dục nam không ngoại trừ ai và ở độ tuổi nào. Nhiều ông chồng tự tin về bề ngoài và “bản lĩnh” của mình nên khi rơi vào tình trạng này không dám nói ra sự thật. Điều này rất nguy hiểm.

GS-BS Trần Quán Anh cho biết mãn dục nam có thể điều chỉnh được. Những người rơi vào bệnh cảnh này nên có chế độ sinh hoạt hợp lý, cân bằng chế độ dinh dưỡng. Nên hạn chế các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá; cần tập thể dục thể thao thường xuyên để duy trì sự dẻo dai của hệ cơ – xương và giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể. Ngoài ra, các bác sĩ sẽ tư vấn cho bệnh nhân sử dụng thuốc đúng người, đúng bệnh để cải thiện tình trạng… chưa già đã nghỉ hưu non.

Cũng có quan niệm văn hoá cho rằng trong những ngày trọng đại như đêm giao thừa thì nên tiết chế dục vọng của bản thân, đặc biệt là nam giới để tránh chuyện xui rủi. Song, dưới góc nhìn y học hiện đại thì đây là chuyện bình thường. Theo các chuyên gia y học cổ truyền, nếu cả hai vợ chồng muốn làm “chuyện ấy” thì lưu ý những điểm sau: không quan hệ khi đã uống quá nhiều rượu bia, ăn quá nhiều đồ ngọt béo, thời tiết quá lạnh, cả hai đang mệt mỏi… Yêu là một phần tất yếu của cuộc sống. Tuy nhiên, sự quá chén trong những ngày Tết rất dễ khiến quý ông xuống sức, ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ. “Người xưa đã có câu “tửu hậu cấm dục”, nghĩa là sau khi uống rượu say không được sinh hoạt tình dục”, một chuyên gia nhấn mạnh.

Đường dây nóng cấp cứu tai nạn tình dục

BV Bình Dân TP HCM vừa mở đường dây nóng cấp cứu nam khoa. Theo đó, khi gặp tai nạn về tình dục, bệnh nhân có thể gọi ngay cho bác sĩ qua đường dây nóng khoa cấp cứu BV (08-62867272, trực 24/24 giờ) để được các bác sĩ tư vấn cách sơ cứu, xử trí phù hợp nhất. Theo ThS-BS Mai Bá Tiến Dũng, cần được tư vấn kỹ để tránh hai trường hợp: bệnh nặng mà tưởng nhẹ hoặc bệnh nhẹ nhưng quá lo lắng, đến mức phải vượt đường xa về TP HCM một cách không cần thiết. Lưu ý: Trường hợp bị đứt dương vật, trong vòng 6 giờ khả năng nối lại thành công là 90%, quá thời gian này sẽ gặp nhiều rủi ro.