Cha mẹ hút thuốc lá, con dễ bị ung thư máu

Hiểm nguy do bị phơi nhiễm với khói thuốc lá ở trẻ em và thai nhi có cha mẹ hút thuốc lá từng được giới y khoa cảnh báo.

Khảo sát lần này của các nhà khoa học Mỹ thuộc ĐH California - San Francisco mới được công bố trên tạp chí Cancer Research số tháng 4 nêu thêm nguy cơ thay đổi về gien dẫn đến khả năng bị ung thư máu ở nhóm trẻ em này.

Cha mẹ hút thuốc lá làm tăng nguy cơ bệnh bạch cầu ở con Ảnh: FOX NEWS

Nhóm nghiên cứu đã khảo sát dữ liệu về mẫu khối u của 559 bệnh nhi bạch cầu cấp dòng lympho (ALL) - một dạng ung thư máu khá phổ biến ở trẻ em. Khoảng 2/3 mẫu khối u chứa ít nhất 1 trong 8 gien bị mất đi, hiện tượng thường gặp ở bệnh ALL. Sự tổn hại về gien này phổ biến hơn ở bệnh nhi có mẹ hút thuốc lá lúc mang thai và sau khi sinh. Các nhà khoa học phát hiện mỗi 5 điếu thuốc lá mà người mẹ hút hằng ngày khi mang thai, có thể làm tăng thêm lượng tổn hại gien lên 22% và mỗi 5 điếu mẹ hút trong thời gian cho con bú thì tỉ lệ tăng thêm lên 74%. Họ đặc biệt ghi nhận tỉ lệ tổn hại gien ở trẻ cao hơn từ 7% đến 8% khi mẹ hoặc cha đứa trẻ hút 5 điếu thuốc/ngày, trước thời gian bào thai hình thành. Khảo sát cũng cho thấy bé trai nhạy cảm hơn với tác hại của thuốc lá từ người mẹ. Tuy nhiên, nghiên cứu còn chưa xác định được thời gian tổn hại gien tương ứng với bệnh ALL phát triển.