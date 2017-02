Bị tivi rơi trúng đầu, bé 3 tuổi sự sống mong manh

Kéo ngăn tủ kệ ti vi không may tủ bị nghiêng, chiếc tivi bất ngờ đổ sập xuống đầu khiến bé trai 22 tháng tuổi bị chấn thương sọ não, phải vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, hôn mê.

Những ngày này, cơ thể nhỏ bé ấy đang phải chiến đấu từng phút để giành giật sự sống. Ngặt nỗi hoàn cảnh gia đình của bé lại quá khó khăn.

Đó là hoàn cảnh của bé Trần Hoàng Bảo An (22 tháng tuổi) ở 162 tổ 6 phường Tràng Thi (Nam Định). Bé đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Vào thăm bé, chúng tôi như chết lặng trước những gì mình đang thấy. Bé nằm bất động với nhiều loại thiết bị y tế hỗ trợ, đầu quấn băng.

Ca bệnh của bé An được các bác sĩ đặc biệt quan tâm. Anhr PT

Ca bệnh của bé An được các bác sĩ đặc biệt quan tâm. Anhr PTTai nạn của bé An khiến các bác sỹ trong khoa vô cùng quan tâm và lo lắng. Khi được hỏi về tình trạng hiện tại của bé, PGS.TS Trịnh Văn Đồng –Phó Trưởng khoa gây mê Hồi sức (Bệnh viện Việt Đức Hà Nội) cho biết cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình của bé không được khả quan lắm. Bé bị chấn thương sọ não rất nặng do tivi rơi trúng đầu. Vào viện, bé đã được phẫu thuật kịp thời. Mổ xong tình trạng có khá hơn, bé tỉnh nhưng sau xuất hiện tình trạng viêm xương.

Bé đã phải mổ nhiều lần để khắc phục tình trạng viêm xương, giãn não thất và dẫn lưu não thất ổ bụng. Tuy nhiên, tình trạng vẫn rất nặng, cháu vẫn hôn mê phải thở máy, lên cơn co cứng. Tiên lượng rất khó khăn vì cháu bé còn quá nhỏ.

Cháu sẽ còn phải điều trị lâu dài với chi phí vô cùng tốn kém. Về trường hợp này chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình và đặc biệt quan tâm hơn”.

Bé vẫn nằm hôn mê, phải thở máy. Ảnh PT

Bé vẫn nằm hôn mê, phải thở máy. Ảnh PTTrong khi bé An nằm hôn mê trong phòng hồi sức, mẹ bé - chị Hoàng Thị Thanh Thủy hàng ngày cứ loanh quanh tại hành lang bệnh viện mong mỏi từng phút tới giờ để được vào thăm con một lần dù chỉ vài phút. Mỗi khi nhớ con, chị không biết làm gì ngoài việc mang ảnh của con ra ngắm.

“Em chỉ mong con tỉnh lại thôi, chỉ muốn thấy cháu khỏe mạnh về với mẹ và chị. Cháu đã biết nhiều điều, giờ lại nằm bất động một chỗ thế này…” - nói đến đây chị bật khóc nức nở.

Nhớ lại tai nạn của con, chị Thủy cho biết: “Nhà có tủ kệ bằng gỗ ép để ti vi, bình thường cháu vẫn kéo ngăn kéo ra để đồ chơi. Hôm đấy cháu kéo ra lấy đồ chơi nhưng tay cháu bám vào, 2 chân cháu đạp bên dưới khiến chiếc tủ bị nghiêng, cả chiếc ti vi nặng đổ ụp vào đầu, cháu ngã ngửa người đập đầu xuống đất. Lúc đấy 3 mẹ con ở trong phòng bảo 2 đứa ở chơi, mẹ ra vò quần áo nhé mà chưa kịp vò con đã bị vậy… Ngay sau đó, gia đình chuyển cháu đi cấp cứu tại tuyến tỉnh và chuyển lên BV Việt Đức”.

Sớm thiếu tình thương của cha, giờ bé An 22 tháng tuổi đã phải chịu nỗi đau tai nạn hành hạ. Ảnh PT

Sớm thiếu tình thương của cha, giờ bé An 22 tháng tuổi đã phải chịu nỗi đau tai nạn hành hạ. Ảnh PTHoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn. Vợ chồng chị ly thân với nhau từ khi con gái lớn mới được 3 tuổi. Sau một thời gian hòa hợp, anh chị có với nhau thêm bé An nhưng được ít bữa lại “đường ai nấy đi”. Chị Thủy bảo, trước kia vợ chồng chị cũng có nhà cửa đàng hoàng song chồng chị làm ăn thua lỗ đã bán đi.

Chồng chị thường tìm đến rượu chè, tính khí thay đổi. Quá đỗi, chị ôm hai con về sống nhờ ông bà ngoại. Gia đình nhà ngoại cũng khó khăn, mới đây, mẹ đẻ chị qua đời, bố chị đã ngoài 70 tuổi chỉ có thể giúp chị trông cháu lớn ở nhà đỡ chị khi bé An nằm viện.

Mọi sinh hoạt của 4 người chỉ trông vào đồng lương ít ỏi chị kiếm được từ việc làm công nhân may. Con bị tai nạn, chị phải xin nghỉ làm vào viện chăm sóc con. Số tiền mấy chục triệu tạm ứng viện phí từ ngày vào viện, chị cho biết do anh em họ hàng đi vay hộ khi biết tin con bị tai nạn nghiêm trọng. Hàng ngày, đến bữa chị lại xin cơm, cháo từ thiện của bệnh viện cho đỡ tốn, chỉ hy vọng một phép màu đến với con trai mình.

Xung quanh được gắn các thiết bị hỗ trợ. Ảnh PT

Xung quanh được gắn các thiết bị hỗ trợ. Ảnh PTGắng gượng bám trụ bệnh viện nhưng chị vẫn chưa thể biết tình trạng bệnh của con có tiến triển gì hay không. Đã nhiều ngày trôi qua mà bé An vẫn đang hôn mê sâu, liên tục phải theo dõi tại phòng điều trị đặc biệt. Bé đang ở tuổi được hưởng bảo hiểm y tế của trẻ em nên chi phí điều trị được bảo hiểm chi trả. Tuy nhiên, mỗi ngày tiền mua thuốc ngoài của bé cũng mất 800 – 1,2 triệu đồng.

Nhớ lời bác sĩ cho biết việc điều trị của bé còn lâu dài và vô cùng tốn kém mà chúng tôi lại càng lo lắng. Các chi phí điều trị cho bé sẽ là một gánh nặng rất lớn với hoàn cảnh của gia đình chị. Phía trước, hành trình tìm lại sự sống cho con trai với chị quá gian gian vì tài sản của gia đình đã hoàn toàn khánh kiệt.

Đó là chưa kể, vì chấn thương não để lại rất nhiều di chứng nghiêm trọng khó phục hồi nên có thể khi xuất viện chị sẽ phải nghỉ ở nhà để chăm con.

22 tháng tuổi, bé An còn quá mà sớm chịu những đau đớn hành hạ chỉ vì chút sơ sẩy.