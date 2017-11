Bệnh lý tim mạch và rối loạn cương - Cần điều trị song song

Rối loạn cương - có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lý tim mạch

Rối loạn cương là bệnh lý nam giới không muốn nghĩ đến và không dám thừa nhận vì sợ đụng chạm vào “bản lĩnh đàn ông”. Do đó, nam giới thường mất ít nhất hai năm để phát hiện và thừa nhận vấn đề này. Tuy nhiên, rối loạn cương không chỉ dừng lại ở mức độ bệnh lý “phòng the ” hay tâm lý đơn thuần. Anh T.T.S ngụ quận Tân Bình cho biết: “Tôi bị rối loạn cương đã vài năm. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản do tuổi tác cộng với căng thẳng trong công việc khiến tôi gặp khó khăn trong đời sống vợ chồng, tôi nghĩ rằng bệnh sẽ tự khỏi nếu tinh thần được thoải mái. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi bị đau tức ngực, chóng mặt.. khiến tôi rất lo lắng. Qua thăm khám và được bác sĩ tư vấn tôi mới hay rối loạn cương là chính dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch, bệnh sẽ vô cùng nguy hiểm nếu tôi không điều trị kịp thời.”

Rối loạn cương có thể là dấu hiệu sớm của bệnh lý tim mạch- nguyên nhân thầm lặng gây ra cái chết của hơn 17 triệu người trên thế giới hàng năm. Tại sao rối loạn cương và các bệnh về tim mạch thường song hành cùng nhau? Theo các nhà khoa học, rối loạn cương và bệnh tim mạch dù có biểu hiện khác nhau nhưng có nguồn gốc chung là rối loạn chức năng lớp áo trong (nội mạc) của động mạch. Do đó, cũng không khó hiểu khi thuốc đầu tiên dùng điều trị rối loạn cương được phát minh tình cờ thông qua một nghiên cứu về tim mạch.

Trái tim khỏe- Lứa đôi viên mãn

Bác sĩ Mai Bá Tiến Dũng – Trưởng khoan Nam học bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết: “Việc điều trị rối loạn cương và tim mạch cần được phối hợp song song, bệnh nhân nên tìm đến các cơ quan y tế uy tín để được bác sĩ tư vấn cụ thể về bệnh lý. Ngoài phác đồ điều trị và lịch trình sử dụng thuốc của bác sĩ thì nam giới cũng nên cải thiện thói quen sinh hoạt như: tập luyện thể dục thể thao đều đặn; chế độ ăn uống điều độ, đầy đủ chất dinh dưỡng và khoa học; kiểm soát cân nặng; tránh sử dụng rượu, bia thuốc lá và cách chất kích thích”.

Các nghiên cứu cho thấy việc kết hợp điều trị rối loạn cương và bệnh lý tim mạch mang lại hiệu quả cao, kiểm soát tốt cả hai sẽ giúp cho bệnh nhân có đời sống lứa đôi viên mãn và một trái tim khỏe mạnh.