Bé 4 ngày tuổi tử vong vì nằm than sưởi ấm

Theo tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, cháu bé 4 ngày tuổi ở xã Hồng Lộc, Lộc Hà bị ngạt khí CO do dùng than củi để sưởi ấm. Bé đã tử vong sau 5 giờ cấp cứu.

Khí CO xuất hiện khi đốt than rất độc, gây tử vong nhanh

Theo người nhà cháu bé kể lại, sau khi sinh cháu được 2 ngày, gia đình đưa cháu về nhà. Lúc đưa về, cháu vẫn bú bình thường. Do trời lạnh nên gia đình đã sưởi ấm cho cháu bằng than củi.

Sau 2 ngày sưởi ấm bằng than, cháu có biểu hiện li bì, bỏ bú, khó thở và được người nhà đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. Tại đây, sau khi thăm khám, các bác sỹ cho biết cháu bị suy hô hấp nặng và đã được cấp cứu tích cực, cho thở máy, nhưng vì quá nặng nên cháu tử vong sau 5 giờ điều trị.

Chị Nguyễn Thị Thi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, cho biết, hai lần sinh con chị đều phải về quê để mẹ cho nằm than 3 tháng 10 ngày theo đúng tập tục quê chị. May mà cả 2 lần sinh con, bé con không xảy ra chuyện gì xấu. Gần đây, mỗi lần hay tin có sản phụ ngộ độc do nằm than chị lại thở phào vì mẹ con chị đã thoát hiểm.

Ở quê chị Thi hầu như ai đẻ cũng phải nằm than để tránh hậu sản, kiêng tắm giặt, kiêng nước, kiêng gió, kiêng đủ các loại.

Theo Bác sỹ Hoàng Quang Trung, Phó Giám đốc - Trưởng khoa cấp cứu chống độc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, khí CO là chất khí không màu, không mùi và không gây kích thích, có khả năng khuếch tán mạnh.

Nguyên nhân gây nhiễm độc khí CO thường gặp là dùng loại than để đun nấu, sưởi ấm, chạy máy phát điện, ở những nơi không khí kém lưu thông.

Bác sĩ Trung cho biết thêm, ngộ độc khí CO nếu phát hiện và điều trị muộn sẽ gây ra tử vong, hoặc để lại di chứng thần kinh - tâm thần nặng nề khi xuất viện (chiếm 4-40%). Phụ nữ mang thai, thai nhi, trẻ sơ sinh, người cao tuổi, người có bệnh lý mạch vành, mạch máu não nguy cơ bị ngộ độc nặng.

Bác sĩ Trung cho biết về ngộ độc khí CO

Còn theo thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên - Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, việc sưởi ấm bằng than vô cùng nguy hiểm.

Tại trung tâm chống độc, năm nào vào mùa đông cũng cấp cứu nhiều trường hợp ngộ độc do nằm than. Bác sĩ Nguyên cho biết, năm nay chưa xuất hiện trường hợp nào vì thời tiết ấm hơn mọi năm nhưng trong đợt rét tăng cường này, nỗi lo ngộ độc khí CO lại tăng lên.

Ngộ độc khí CO là một tai nạn thường gặp nhất trong các loại ngộ độc khí độc, thường gây tử vong và để lại di chứng thần kinh – tâm thần cao. CO xâm nhập cơ thể chủ yếu qua đường hô hấp... Các tổn thương đầu tiên của nhiễm độc CO xảy ra với hệ thần kinh trung ương (vỏ não, nhân dưới vỏ não, đồi thị) kéo theo tổn thương cả thần kinh ngoại biên.

Ông Phạm Việt Hoàng (PGĐ Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội), cho hay, phong tục cho sản phụ nằm than có từ rất lâu. Bởi người xưa quan niệm khi phụ nữ sinh con bị mất máu nên phải cho nằm than để lấy lại sinh lực.

Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng cho biết, sản phụ sau sinh, nhất là về mùa đông, cần giữ ấm nhưng nằm than nóng không nên khuyến khích vì có thể gây ra một số hậu quả như không điều tiết được than gây cháy, bỏng hoặc khi đốt than sẽ sản sinh ra nhiều khi CO2 gây độc cho mẹ và bé.

Thậm chí, những đứa trẻ ngộ độc nhẹ, có thể dẫn tới còi cọc, thậm chí có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hệ thần kinh…Bác sĩ Hoàng cho biết có nhiều cách để giữ ấm cơ thể như mặc ấm, uống nước ấm, chườm ấm bụng sau khi ăn xong, nằm trong phòng có nhiệt độ ở mức 28 - 29°C.