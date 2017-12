Cơ quan điều tra xác định, nữ y sĩ can thiệp vào bao quy đầu bằng một số dụng cụ y tế bị nhiễm vi rút HPV khiến hàng loạt cháu bé bị mắc sùi mào gà.

Trẻ mắc sùi mào gà ở Hưng Yên.

Ngày 27.12, Đại tá Phạm Thế Tùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hiền (48 tuổi, trú tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) về tội "Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh".

Trước đó, Bệnh viện Da liễu Trung ương thông báo về sự gia tăng bất thường các bé trai mắc bệnh sùi mào gà tại tỉnh Hưng Yên. Cùng lúc đó, một số phụ huynh có con bị mắc bệnh sùi mào gà trên địa bàn các huyện Khoái Châu và Yên Mỹ (tỉnh Hưng Yên) có đơn tố giác gửi đến Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị làm rõ nguyên nhân.

Kết quả xác minh cho thấy, hầu hết các bé mắc sùi mào gà có điểm chung là từng chữa hẹp bao quy đầu ở phòng khám riêng của y sĩ Hoàng Thị Hiền (ở Khoái Châu, Hưng Yên).

Ngày 14.7, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên kiểm tra cơ sở khám chữa bệnh của bà Hoàng Thị Hiền, qua đó phát hiện các sai phạm của y sĩ Hiền gồm: Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động; bán thuốc cho người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh và hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép.

Căn cứ tài liệu thu thập, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về khám, chữa bệnh", đồng thời phối hợp cùng Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương kiểm tra dịch tễ đối với 103 cháu nhỏ bị mắc bệnh sùi mào gà trên địa bàn các huyện Yên Mỹ, Khoái Châu và trưng cầu giám định, xác định nguyên nhân dẫn đến việc 103 cháu nhỏ bị mắc bệnh.

Kết quả kiểm tra, giám định tại Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, các trường hợp mắc bệnh sùi mào gà năm 2016-2017 tại huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu, theo danh sách trưng cầu giám định của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên là do y sĩ Hoàng Thị Hiền, sử dụng thủ thuật can thiệp vào bao quy đầu bằng một số dụng cụ y tế bị nhiễm vi rút HPV.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã trưng cầu giám định, xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể với 32 bệnh nhi mắc sùi mào gà. Kết quả cho thấy, các cháu bị tổn thương cơ thể từ 6-25%, tổng tỷ lệ tổn thương của 32 cháu là 302%.

Căn cứ tài liệu điều tra, kết quả giám định, ngày 26.12, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hiền.

Theo điều tra, bị can Hoàng Thị Hiền có bằng trung cấp quân y 1. Tháng 12.2014, y sĩ này được Sở Y tế tỉnh Hưng Yên cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn là thực hiện chuyên môn kỹ thuật của điều dưỡng.