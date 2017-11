Bài thuốc trị u xơ tuyến tiền liệt

Tuyến tiền liệt tiết ra chất lỏng hòa vào tinh dịch, có chức năng nuôi dưỡng và bảo vệ tinh trùng bằng cách trung hòa môi trường axit trong cơ quan sinh sản của cả hai phái. Khi tuổi tăng lên, nhu cầu tiết dịch giảm đi, tuyến tiền liệt xơ hóa dần, to ra, đó là quy luật bình thường của mỗi người đàn ông. Khi nói u xơ tuyến tiền liệt là nói đến một sự tăng kích thước do xơ hóa hoặc viêm phì đại của tuyến tiền liệt ở đàn ông có tuổi. Do bị to lên, tuyến tiền liệt ép vào niệu đạo và bàng quang, gây tiểu tiện khó khăn và làm tăng là dấu hiệu phổ biến nhất của u xơ tuyến tiền liệt như: đái khó, đái dắt, đái nhiều lần, số lượng nước tiểu mỗi lần ít. Một số bệnh nhân bị tiểu khó, trong đó lượng nước tiểu không thoát đủ và bàng quang bị căng phồng. Nếu nặng có thể gây bí tiểu mạn tính dẫn đến viêm bàng quang, viêm đường tiết niệu, thận ứ nước, thậm chí suy thận.

Dâm dương hoắc.

Bài thuốc Đông y dưới đây là một bài thuốc kinh nghiệm không có tác dụng phụ, làm “tiêu xơ”, đưa tuyến tiền liệt trở về kích thước bình thường. Xin giới thiệu để bạn đọc cùng tham khảo:

Sinh địa 12g, hoài sơn 10g, sơn thù 12g, đan bì 10g, dâm dương hoắc 10g, bạch linh 10g, bán chi liên 12g, trạch tả 12g, bạch hoa xà thiệt thảo 12g, nghệ vàng 12g, trinh nữ hoàng cung 12g, cẩu tích 10g, giảo cổ lam 10g, hạt mã đề 8g, thổ phục linh 10g, đảng sâm 20g, ý dĩ nhân 20g, cam thảo 8g.

Nếu đang bị bí tiểu nặng, gia thêm: khiên ngưu 16g, củ mía dò (sao) 20g (hai vị gia thêm này chỉ uống 1 - 2 ngày, khi đã đi tiểu dễ dàng thì thôi ngay).

Tất cả cho vào nồi cùng với 5 bát nước, thêm 5 lát gừng tươi, đun còn 2 bát. Sắc thêm 2 lần, mỗi lần lấy 1 bát, trộn chung cả 3 lần, cô lại còn 2 bát, chia đều uống trong ngày. Uống liên tục 15 - 20 thang, sau đó đi kiểm tra lại bằng siêu âm. Nếu đã trở lại bình thường, sau 2 tháng cũng nên uống thêm 5 - 7 thang để không bị tái phát.