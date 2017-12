Đông y cho rằng, khàn tiếng phần lớn do ngoại tà cảm nhiễm, liên quan đến kinh phế và thường phát sinh đột ngột, đó là do ngoại tà lấn phế làm cho khí phế âm bị tổn thương mà sinh bệnh.

Thứ Hai, ngày 25/12/2017 11:20 AM (GMT+7)

Theo y học hiện đại, khàn tiếng là do thanh quản bị viêm, do bị kích ứng hoặc tổn thương của dây thanh âm. Nguyên nhân có thể do những rối loạn thực thể hoặc rối loạn cơ năng của bộ phận phát âm gây ra. Điều trị khàn tiếng phải tùy theo thể bệnh.

Xin giới thiệu một số bài thuốc tiêu biểu để bạn đọc tham khảo và áp dụng:

Nếu khàn tiếng kéo dài họng khô, đau rát, đờm dính, sốt nhẹ

Bài thuốc: sa sâm 12g, huyền sâm 10g, bạch quả 10g, câu kỷ tử 10g, núc nác 6g, mạch môn đông 10g, bạc hà 10g, đan bì 10g, sinh cam thảo 10g. Hoặc có thể dùng la hán 1/2 quả, đười ươi 3-4 quả, ngày 1 thang, sắc đặc ngậm rồi nuốt ngày 3-4 lần.

Quả đười ươi sắc nước đặc ngậm rồi nuốt ngày 3 lần trị khàn tiếng kéo dài, họng khô, đau rát, đờm dính, sốt nhẹ.

Khàn tiếng có cảm giác khát nước, họng sưng đau, ngũ tâm phiền nhiệt

Bài thuốc: Sinh kha tử 10g, liên kiều 10g, thuyền thoái 6g, xuyên khung 6g, cát cánh 10g, bạc hà 6g, cam thảo 6g, nam hoàng bá (núc nác) 12g, ngưu bàng tử 10g, mạch môn đông 10g, sắc uống.

Khàn tiếng không phát âm thành tiếng, thanh đới co giãn kém

Bài thuốc: Đương quy 16g, hoàng kỳ 16g, bạch truật 16g, đảng sâm 16g, sài hồ 10g, cam thảo trích 6g, kha tử 10g, thiên trúc hoàng 10g, trần bì 8g, thăng ma 10g, cát cánh 10g, xuyên bối mẫu 6g.

Trường hợp khàn tiếng do phế hư

Bài thuốc: Nhân sâm 12g, bạch linh 12g, đương quy 12g, sinh địa 12g, thiên môn đông 10g, mạch môn đông 10g, kha tử 10g, ô mai 10g, a giao 10g, ngưu nhũ 16g, mật ong 10g, lê tươi 1 quả. Sắc uống.

Để dưỡng phế

Bài thuốc: Sinh địa 12g, tang bạch bì 12g, hạnh nhân 10g, a giao 10g, tri mẫu 10g, sa sâm 12g, mạch môn đông 12g, phong mật 10g. Sắc uống.

Nếu ho nhiều khàn tiếng

Bài thuốc: Bách hợp 30g, khoản đông hoa 15g, nghiền thành bột mịn rồi dùng mật luyện hoàn viên, chia 2-3 lần, uống sau bữa ăn trong 5 ngày. Hoặc dùng sinh kha tử 10g, cát cánh 10g, sinh thảo 6g sắc uống.

Trường hợp khàn tiếng do phong hàn, nói không thành tiếng, họng đau, hơi thở thô, phát sốt

Bài thuốc: Tiền hồ 8g, tô diệp 6g, trần bì 6g, cam thảo 4g, cát cánh 8g, thuyền thoái 6g, hạnh nhân 10g. Sắc uống.