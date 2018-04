Bài thuốc cho nam giới khó “cương”

Thứ Tư, ngày 04/04/2018 07:00 AM (GMT+7)

Hải Thượng Lãn Ông cho rằng “Dương sự khỏe hay yếu là do chân hỏa thịnh hay suy, vì hỏa tác dụng nhưng căn bản là do tinh sự”.

Ông đã đưa ra phương pháp điều trị bằng cách bổ đều 5 tạng, khiến tinh huyết của 5 tạng ngày một nhiều và chuyển về thận, từ đó không cần làm cho cường dương mà dương vẫn tự cường.

Theo y học hiện đại, nhược dương (yếu sinh lý) là tình trạng không có khả năng hoặc không duy trì được tình trạng cương cứng “cậu nhỏ”, do đó không làm thỏa mãn được bạn tình. Có nhiều nguyên nhân gây yếu sinh lý ở nam giới như: do thần kinh căng thẳng, làm việc quá sức dẫn đến stress; do lo sợ quá mức kéo dài; do thiếu hormon nam testosterol; do mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch…

Nam giới bị nhược dương do can khí hư có biểu hiện dương vật khó cương, cương không được lâu hoặc không cương được, đi bộ nhanh mỏi cơ, có khi miệng đắng, đau tức hông sườn do can âm hư. Phép trị: bổ can thận, ích khí, sinh huyết. Sau đây là một số bài thuốc trị bệnh.

Bài 1 - Tả quy hoàn: thục địa 20g, hoài sơn 14g, sơn thù 14g, cẩu kỷ 14g, lộc giác 12g, ngưu tất 12g, quy bản 14g, thỏ ty tử 12g, đỗ trọng 12g, toả dương 12g. Sắc uống hoặc làm hoàn uống. Tác dụng: tư bổ can thận…

Giải thích bài thuốc: Thục địa tư thận dưỡng tinh là chủ dược. Sơn thù dưỡng can sáp tinh. Sơn dược bổ tỳ cố tinh. Trạch tả thanh tả thận hỏa giảm bớt tính nê trệ của thục địa. Đơn bì thanh can hỏa giảm bớt tính ôn của sơn thù. Bạch linh kiện tỳ trừ thấp giúp hoài sơn kiện tỳ. Thỏ ty tử, câu kỷ tử bổ ích can thận. Quy bản, lộc giác tuấn bổ tinh huyết. Ngưu tất, tỏa dương trị sinh lý yếu, dương vật khó cương lên do can thận hư, mạnh gân cốt.

Gia giảm: Nếu quan hệ người mệt mỏi vã mồ hôi gia hoàng kỳ, nhân sâm. Nếu hay mơ xuất tinh gia khiếm thực, kim anh. Nếu người nóng sốt về chiều gia miết giáp, địa cốt bì.

Bài này còn dùng chữa viêm thận mạn, di tinh, viêm tiền liệt tuyến mạn tính, đau lưng, nữ vô sinh.

Bài 2 - Tỏa dương cố tinh hoàn gia vị: câu kỷ 14g, chỉ thực 8g, liên tu 12g, phúc bồn tử 16g, sa uyển 12g, sơn thù 12g, tật lê 24g, thỏ ty tử 12g, tục đoạn 12g, tỏa dương 12g. Làm hoàn hoặc sắc uống 20g với nước muối nhạt, lúc đói. Tác dụng: ôn thận, sáp tinh. Trị can thận hư, di tinh, mộng tinh.

Bài 3 - Hữu quy ẩm: thục địa 20g, hoài sơn 18g, đơn bì 12g, sơn thù 16g, phục linh 12g, trạch tả 12g, quế chi 12g, nhân sâm 12g, cẩu kỷ 14g, đỗ trọng 14g, cam thảo 4g, phụ tử 4g. Tán bột hoặc sắc uống. Công dụng: ôn bổ can thận… Trị nhược dương can thận khí hư.