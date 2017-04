Bác sĩ ‘tá hỏa’ vì thuốc chống ngáy

Cần bác sĩ chuyên khoa can thiệp ThS-BS Phạm Ngọc Trúc Thảo, Giám đốc Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Viễn Nhi (TP.HCM), cho biết ngáy không được xem là một loại bệnh khi người bị ngáy thường do cơ địa báo hiệu người đó đang có những vấn đề sức khỏe cần lưu ý. Có thể là chứng ngưng thở trong khi ngủ, có thể liên quan đến bệnh tim, cao huyết áp hay tiểu đường... Ngoài ra ngáy còn có nguyên nhân từ dị ứng với các dị nguyên như phấn hoa, lông thú... Một lý do nữa cần lưu ý là thuốc lá. Vì thuốc lá là chất kích thích, gây ra sưng mô mềm, người hút thuốc thường dễ bị viêm họng hơn khiến đường hô hấp dễ bị đóng lại vào ban đêm. Nghiên cứu từ Viện Tai Mũi Họng và Phẫu thuật cổ tại Mỹ chỉ ra rằng những sản phẩm hỗ trợ có nguồn gốc dân gian không mang lại hiệu quả đáng kể cho tình trạng ngáy. Vì vậy, người bệnh nên tìm đến bác sĩ để được hỗ trợ và can thiệp hiệu quả nhất. Một số loại thuốc có thành phần chứa sodium chloride, glycerol, edetatesodium, potassium sorbate… giúp bôi trơn và làm mềm màng nhầy, phần nào làm khít và săn hệ cơ trong thanh quản khiến hơi thở không bị ngăn trở. Tuy nhiên, nó phải được phối hợp với phương pháp điều trị của bác sĩ dựa trên cơ địa chứ không thể chỉ dùng nó là chữa được chứng ngáy. HÀ PHƯỢNG Ngáy do rung động của các mô ở thanh quản, có thể là một triệu chứng tắc nghẽn của đường hô hấp trên. Sự tắc nghẽn bán phần có thể dẫn đến tắc nghẽn hoàn toàn - tình trạng được gọi là chứng ngưng thở khi ngủ (OSA). Ngáy và OSA khá phổ biến và ảnh hưởng khoảng 15%-50% dân số trên toàn thế giới. Tại Singapore, khoảng 15% người lớn mắc bệnh OSA. (Theo singhealth.com.sg)