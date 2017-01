“Why Him?”: Phim hài bựa 18+ không nên bỏ lỡ đầu năm mới

Sở hữu vẻ ngoài điển trai và khả năng nhập vai xuất thần, tài tử James Franco từng được giới phê bình đánh giá cao bằng một đề cử Oscar danh giá, một chiếc cúp của Quả Cầu Vàng cùng hàng loạt giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ khác.

James Franco với ngoại hình hút hồn các fan nữ

Tuy nhiên, khán giả đại chúng lại nhớ đến James Franco qua các vai diễn bá đạo. Anh cùng với nam diễn viên hài nổi tiếng Seth Rogen đã tạo nên các bộ phim hài “không dành cho trẻ nhỏ” như Pineapple Express, The Interview, Sausage Party (lồng tiếng),...

Trong Why Him?, James Franco sẽ tiếp tục phát huy sự “lầy lội” của mình bằng hình tượng “không phải dạng vừa đâu” và hàng loạt tình tiết hài khó đỡ.

Chàng rể hổ báo nhưng rất chung tình Laird

Được đánh giá là tác phẩm hài “bựa” nhất trong đầu năm 2017 này, tính giải trí của Why Him? đạt tới đỉnh cao nhờ vào màn nhập vai không thể xuất sắc hơn nữa của James Franco. Trong phim, anh vào vai Laird Mayhew, cơn ác mộng kinh hoàng của bất kỳ ông bố vợ nào. Mặc dù là tỷ phú nhưng Laird ăn mặc chẳng khác nào Lady Gaga phiên bản nam.

Anh đón tiếp bố mẹ vợ tương lai trong bộ dạng cởi trần, quần cộc và trên người đầy những hình xăm. Thanh niên xăm trổ này cũng tự nhiên đến mức ôm hôn mẹ vợ, dạy hư em vợ trước ông bố tương lai.

Châm ngôn của anh là văng tục mọi lúc mọi nơi, chưa thấy mặt Laird nhưng đã nghe thấy những câu thoại tục tĩu của anh trên màn ảnh! Chưa hết, mọi thứ trong nhà Laird đều “vi diệu”, từ thức ăn, đồ trang trí cho đến cả bồn cầu “tự sướng”. Sự bá đạo của nhân vật này sẽ đem đến những tình tiết mà người xem không còn lời nào để nói.

Trang phục đón tiếp gia đình vợ có một không hai của Laird

James Franco chưa bao giờ gặp khó khăn khi hóa thân thành Laird. Bởi lẽ, con người thật ngoài đời của anh cũng “điên khùng” hệt như trong phim. James là một trong những nghệ sĩ “bựa” nhất ở Hollywood. Buồn thì mặc đầm đi ngủ, vui thì đi chọc phá bạn bè,... những ai thường xuyên theo dõi thông tin về nam tài tử đều biết lối sống chất đến phát ngất của anh.

Được biết, khi lên ý tưởng và viết kịch bản cho Why Him?, biên kịch Jonah Hill (cũng là nghệ sĩ hài nổi tiếng) đã lấy nguyên mẫu con người của James để xây dựng hình tượng nhân vật. Hành động quái dị, có phần hơi biến thái nhưng sống tình cảm và trân trọng tất cả mọi người xung quanh mình là những nhân tố khiến mọi người luôn quý mến James.

Laird sẽ thu phục bố vợ “già gân” như thế nào?

Why Him? gây ấn tượng bởi màn đối đầu giữa con rể và bố vợ - do James Franco và diễn viên gạo cội Bryan Cranston đóng. Thất vọng khi con gái mình không quen “soái ca” mà gặp phải “sói ca”, ông bố cổ hủ này đã trăm phương ngàn kế tìm cách phá bĩnh con rể tương lai.

Nhưng James Franco luôn có những màn đáp trả đủ tinh quái trước bố vợ. Thông minh, cá tính, lém lỉnh và đậm chất điên, Laird sẽ tâm điểm của mọi tiếng cười trong tác phẩm. Nhưng Why Him? không chỉ có vậy, phim còn truyền tải câu chuyện tình yêu thực tế và những phân đoạn đủ cảm động cho khán giả nhân dịp đầu năm mới.

“Why Him?” – bộ phim hài bựa 18+ không thể bỏ lỡ dịp đầu năm mới

Có thể nói, nếu không có James Franco thì sẽ không có Why Him?. Lối diễn như không diễn: hài hước, biến hóa và độc đáo của anh đã tiếp tục đem đến một nhân vật vô cùng bá đạo. Sự tung hứng của anh bên cạnh “ông hoàng Breaking Bad” Bryan Cranston tạo nên cuộc đối đầu cười ra nước mắt nhưng cũng đầy tình cảm. Why Him? chính là tác phẩm giải trí tuyệt vời trong những ngày đầu năm mới.

Why Him? (Tựa Việt: Bố Vợ Đối Đầu Chàng Rể) khởi chiếu kể từ ngày 13.1.2017.

Trailer hài hước của bộ phim