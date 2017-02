Xót xa cảnh hàng loạt siêu xe bị phá hủy trong "Fast 8"

Tiếp nối thành công của các phần phim trước trong series phim hành động – đua xe Fast and Furious, phần 8 có tựa đề The Fate of The Furious của đạo diễn F. Gary Gray mới đây đã hé lộ thêm nhiều cảnh quay hoành tráng trong phim qua một đoạn trailer có độ dài hơn 1 phút.

Điều thú vị trong clip đó là Vin Diesel, The Rock và các bạn diễn quen thuộc của mình như Jason Staham, Michelle Rodriguez hay Tyrese Gibson thêm một lần nữa phá hoại đã tay các siêu xe đắt tiền mà ngoài đời, không ít người thầm mơ được chạm vào dù chỉ một lần.

Cảnh cháy nổ, phá hoại các siêu xe sẽ tràn ngập trong Fast 8

Dự kiến ra mắt tại thị trường Mỹ vào ngày 14/04 năm nay, phần 8 của Fast and Furious kể về sự quay lưng bất ngờ của Dominic Toretto với gia đình và đi theo người phụ nữ bí ẩn có tên Cipher. Trong khi đó, cảnh sát mẫn cán Hobbs (Dwayne Johnson) phải chịu cảnh tù đày và đã hợp tác với kẻ giết người hàng loạt Deckard Shaw để vượt ngục, tìm cách bắt Dom và Cipher.

Những cảnh phim hành động, cháy nổ quá đỗi ấn tượng, tới mức nhà sản xuất tự tin nói rằng các pha gay cấn trong phần 8 chưa từng được thấy trong các phần trước đây. Số lượng xe cộ, đặc biệt là các siêu xe bị phá hủy là cực lớn, thậm chí còn xuất hiện cả một chiếc tàu ngầm cùng “chung tay” phá hủy các siêu xe.

Fast 8 chứa nhiều cảnh quay hoành tráng song không kém phần “hao tiền, tốn của” khi phá hoại nhiều siêu xe đắt tiền.

Trailer mới nhất của The Fate of The Furious: