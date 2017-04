Vin Diesel nói 1 câu thoại nói hơn 1000 lần bằng 6 thứ tiếng

Thứ Bảy, ngày 29/04/2017 08:23 AM (GMT+7)

Ra đời năm 2014, Vệ Binh Giải Ngân Hà khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc bởi không ai có thể tưởng tượng ra được nội dung phim sẽ như thế nào.

Có người nghĩ nó sẽ là một dị bản của Star Wars, nhưng không, Vệ Binh Giải Ngân Hà thực tế đã được ra mắt dưới dạng truyện tranh trước đó rồi. Các nhân vật quá tuyệt vời và họ chính là chìa khoá cho sự thành công của bộ phim. Điều gì đã thực sự diễn ra ở hậu trường siêu phẩm này?

Truyện tranh The Guardians lần đầu tiên được xuất bản vào năm 1969, và ở thời điểm đó, biệt đội không giống như bây giờ: các nhân vật như Groot và Roket Raccoon về sau mới xuất hiện. Cùng thời điểm đó cũng có nhiều bộ truyện đình đám hơn nhiều ra đời như Avengers, X-Men và Fantastic Four khiến cho The Guardians bị nhạt nhoà.

Về bộ phim, sẽ có nhiều điều có lẽ bạn vẫn chưa biết hết dù là fan ruột của nó. Ví dụ như Chris Pratt suýt chút nữa không được nhận vai Star-Lord mà là ngôi sao của phim It’s Always Sunny in Philadenphia. Hay những diễn viên đầu tiên được giao cho vai Gamora và Drax đã từ chối tham gia đóng phim.

Đóng vai Groot giúp Vin Diesel vượt qua được cú sốc cái chết của Paul Walker

Vin chia sẻ việc đóng vai Groot giúp anh vượt qua được khó khăn khi mất đi bạn mình, Paul Walker. Khi đang nói về cái nhìn của Groot về thế giới, Vin chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi quay lại với nhịp sống bình thường sau khi trải qua nỗi mất mát to lớn vậy nên đóng vai Groot là một điều tuyệt vời vì đây là nhân vật luôn tôn vinh sự sống.”

Chỉ câu thoại “Tôi là Groot” ngắn ngủi 3 chữ thôi nhưng Vin đã luyện nó bằng tiếng Nga, Trung, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức và Pháp để người ta có thể dùng giọng thật của anh cho mọi cảnh phim. Cuối cùng anh đã phải ghi âm câu thoại đó hơn 1000 lần.

Toàn bộ phần lồng tiếng của Groot đều được Vin thực hiện khi đang đứng trên cà kheo. Anh nói làm như thế để anh cảm nhận rõ nhất được sự to lớn và bệ vệ của Groot.

Dave Bautista mất 5 tiếng/ ngày cho việc hóa trang và không bao giờ được ngồi

Mỗi ngày Dave và chuyên gia hoá trang của mình đã mất 5 tiếng để gắn được 18 miếng xăm giả và hoá trang toàn bộ cơ thể cho anh. Chris Pratt cho biết, Dave phải đứng toàn bộ thời gian đó, thẳng người, cầm quả bóng tennis trong tay, im lặng không một lời phàn nàn.

Karen Gillan cạo đầu để đóng phim

Karen Gillan đã phải cạo trọc đầu để chuẩn bị cho vai Nebula. Sau đó, cô đã biến mái tóc thật thành 1 "bộ tóc giả" để kỷ niệm.

Nhận vai diễn khiến Dave Bautista khóc

Khi Dave biết mình được nhân vai diễn, anh đã lập tức bật khóc và gọi điện đăng kí lớp đào tạo diễn xuất chuyên sâu hơn để chuẩn bị cho siêu phẩm Marvel này.

Chris Pratt giảm cân vì vai diễn

Khi được nhận vai, Chris đã phải thương lượng với đạo diễn James Gunn là anh cần 6 tháng để giảm được 22kg, phù hợp với nhân vật. Tuy nhiên, cuối cùng Chris giảm được tận 27kg nhờ chế độ ăn nghiêm ngặt và tập như “hành xác”. Anh nói nó cũng đáng vì có thể thấy được “phiên bản” hoàn hảo nhất của mình trên màn hình.

Chris Pratt được giao vai sau 30 giây casting

Đạo diễn James Gunn tiết lộ, phần casting của Chris Pratt quá tốt nên cho dù anh ta không giảm được cân thì cũng chẳng sao. Họ có thể dùng đồ hoạ để làm nên cơ thể 6 múi.

Ít người biết, ban đầu đạo diễn James không muốn cho Pratt tham gia casting nhưng vì trợ lý của ông nài nỉ nên mới đồng ý. James nói rằng chỉ trong 30 giây, ông đã biết vai này phải thuộc về Pratt.

Điệu nhảy “huyền thoại” của Groot thuộc về đạo diễn James Gunn

Trong đoạn mid-credit của phim, chúng ta sẽ thấy Groot nhỏ nhảy bài “I Want You Back” và tác giả của điệu nhảy đó chính là đạo diễn James Gunn. Công nghệ motion capture – bắt giữ chuyển động được sử dụng để thực hiện cảnh phim này.

Phim đạt kỉ lục doanh thu phòng vé cả trong nước và quốc tế

Chỉ tính vào tháng 11 năm 2014, phim đứng ở vị trí 31 những phim ăn khách nhất mọi thời đại Mỹ với doanh thu 331 triệu đô la và đứng thứ 51 trong danh sách thế giới với tổng doanh thu toàn cầu 770 triệu đô la.

Chiếc Walkman của Star-Lord là đời Sony TPS-L2

Chiếc máy nghe nhạc băng cát xét được Star-Lord dùng trong suốt bộ phim là chiếc Sony TPS-L2 ra đời năm 1979. Ban đầu nó có tên là Soundabout nhưng về sau được đổi thành Walkman.