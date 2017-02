Thư Kỳ xóa bỏ quá khứ phim nóng trong "Ngôi làng hạnh phúc"

Không còn khoác lên mình hình ảnh nữ hiệp của dòng phim cổ trang hay kiều nữ quyến rũ của các bộ phim hiện đại, Thư Kỳ trở lại với màn ảnh rộng trong một vai diễn vô cùng lạ lẫm trong bộ phim The Village of No Return (Ngôi làng hạnh phúc) có kinh phí lên tới 300 triệu Đài tệ (khoảng 210 tỷ đồng).

Tham gia vai diễn lần này, Thư Kỳ bắt tay với bộ ba nhà sản xuất là Lý Liệt, Diệp Như Phân và đạo diễn Trần Ngọc Huân, những người đã từng làm nên kỷ lục phòng vé khi cán mốc 1 tỷ Đài tệ (hơn 700 tỷ đồng) với 3 tác phẩm đình đám Monga (Phố Đèn Đỏ), Zone Pro Site (Siêu đầu bếp) và Our Times (Thời thiếu nữ của tôi).

Trong phim, Thư Kỳ vào vai vợ của ông trưởng thôn với đặc điểm nổi bật là vết bớt hình giọt nước ngay dưới khóe mắt, sống cùng những người dân của làng Dụ Vượng. Cô là người từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, dù là “đệ nhất phu nhân” của trưởng thôn song vẫn chưa bao giờ cảm thấy được hương vị của hạnh phúc.

Không chỉ có cô, ai trong ngôi làng cũng có chung một cảm xúc gì đó khiến họ lúc nào cũng buồn phiền, âu lo trong cuộc sống thường nhật.

Vai diễn vợ trưởng thôn của Thư Kỳ hứa hẹn mang tới cho người xem nhiều câu chuyện nhân sinh quan quý giá

Cho tới một ngày, vị đạo sĩ bí ẩn từ đâu đến ở nhờ trong làng, đem theo bên mình chiếc mũ thần kỳ có khả năng xóa trí nhớ của con người. Cả làng đội mũ để xóa trí nhớ, nhằm tự giúp mình quên đi những muộn phiền và có được cuộc sống thư thả, hạnh phúc mãi mãi.

Tuy nhiên, các âm mưu nguy hiểm được hé lộ theo cái cách hết sức kịch tính và hài hước. Thư Kỳ cùng chồng phải tìm cách cứu dân làng, ẩn sâu trong những tràng cười ra nước mắt là rất nhiều hàm ý sâu xa và nhân văn mà nhà sản xuất cũng như bản thân Thư Kỳ muốn gửi gắm tới người xem.

Chia sẻ về ý tưởng làm phim, đạo diễn Trần Ngọc Hân cho biết: “Trong cuộc sống của chúng ta, có những nồi buồn thời gian có thể làm nguôi ngoai, nhưng cũng có một số thì mãi mãi chẳng bao giờ liền sẹo. Bộ phim khiến khán giả phải tự hỏi mình rằng, có nên lãng quên tất cả để làm lại từ đầu, liệu điều ấy có thực sự giúp chúng ta hạnh phúc”.

Quả thực, Thư Kỳ có nhiều đất diễn hơn cả khi thủ vai chính trong Ngôi làng hạnh phúc. Bản thân cô trong quá khứ từng “nhúng chàm” khi tham vọng nổi tiếng nhanh chóng bằng cách dấn thân vào sự nghiệp người mẫu, diễn viên phim người lớn. Tuy nhiên cho đến nay, cô đã có một sự nghiệp chân chính và nổi tiếng hơn rất nhiều.

Theo Taipei Times, Thư Kỳ coi việc tham gia Ngôi làng hạnh phúc là dấu mốc sự nghiệp nhằm xóa bỏ quá khứ phim nóng, trước khi ngưng diễn xuất một thời gian dài để chuẩn bị sinh con và chăm sóc tổ ấm với tài tử Phùng Đức Luân.

Đạo diễn Trần Ngọc Hân chia sẻ: “Khi thực hiện bộ phim này, tôi cố gắng tạo ra những thứ vô thực, những thứ cho phép bản thân tôi và người xem có thể tự do tưởng tượng. Sáng tạo của tôi trở thành ký ức và trải nghiệm của người xem, hay nói cách khác, tôi muốn biến câu chuyện mà mình thêu dệt trở tành một phần của cuộc đời mỗi người xem”.

Một số cảnh phim thú vị trong Ngôi làng hạnh phúc

Bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên Vương Thiên Nguyên, Trương Hiếu Toàn, Tăng Chí Vỹ,..hứa hẹn ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 10/2.

Trailer của bộ phim Ngôi làng hạnh phúc: