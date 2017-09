"Thiếu gia Phan Hải" trải lòng sau những ồn ào với bạn diễn nữ

Không chỉ có "Sống chung với mẹ chồng" và "Người phán xử", nhiều phim Việt đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khiến người xem mất ăn mất ngủ. Thành công từ những bộ phim này đã giúp cho không ít nghệ sĩ thăng hoa, trở thành diễn viên nổi tiếng in dấu trong lòng khán giả Việt. Mời độc giả cùng ôn lại kỷ niệm với loạt bài về 10 bộ phim Việt ấn tượng nhất trong 20 năm qua và các gương mặt gắn liền với nó vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Nam diễn viên Việt Anh không chỉ là gương mặt đào hoa trên màn ảnh Việt. Anh còn luôn biến hóa các nhân vật của mình từ một Cao Thanh Lâm trong Chạy án tới thiếu gia Phan Hải của Người phán xử. Việt Anh cũng chứng tỏ bản lĩnh của một ngôi sao khi đứng trước ồn ào scandal bị bạn diễn nữ "thả thính" nhưng luôn biết cách giữ gìn hạnh phúc mái ấm gia đình.

Anh đã có những chia sẻ cởi mở về cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng tư phía sau màn ảnh trong cuộc gặp gỡ mới đây.

Việt Anh chia sẻ về công việc và cuộc sống sau những ồn ào không đáng có

"Thiếu gia Phan Hải và Việt Anh đều có điểm chung là trực tính"

- Vai diễn thiếu gia Phan Hải mang lại cho anh nhiều danh tiếng. Tới giờ người ta nhắc tới Việt Anh là nhớ ngay đến cái tên Phan Hải. Tính cách Phan Hải trên phim và một Việt Anh ngoài đời giống và khác nhau như thế nào?

- Về cơ bản, Phan Hải khác Việt Anh rất nhiều. Chỉ có một điểm chung duy nhất là trực tính. Phần lớn những ai chưa hiểu và chưa biết nhiều về Việt Anh đều cảm thấy khó chịu. Nhưng đã tiếp xúc với mình rồi thì bạn thấy đấy, giống như Phan Hải trong phim, càng ngày càng được khán giả yêu thích mặc dù đây là một nhân vật rất ngang ngược, thậm chí còn có tính khùng. Phim đã kết thúc nhưng tới bây giờ, mình rất vui khi lên mạng, xem các comment (bình luận) ai cũng yêu quý nhân vật này. Khi ra đường, từ các cháu bé xíu đến những cụ ông, cụ bà đều yêu mến Phan Hải.

- Anh có lo sợ nhân vật Phan Hải tạo ra cái bóng quá lớn khiến anh khó có thể bước qua được?

- Nghề diễn viên của mình gần như một vận động viên leo núi. Với mỗi một vai diễn, người diễn viên cần phải leo lên một cái đỉnh. Khi đã tới đỉnh này rồi sẽ lại tiếp tục phải trèo, phải vượt qua. Trước đây bộ phim Chạy án đã định hình cái tên Cao Thanh Lâm gắn bó với mình một thời gian rất lâu, trước khi Người phán xử phát sóng. Nhưng khi Phan Hải xuất hiện, người ta không còn nhắc tới Cao Thanh Lâm nữa mà chỉ nhắc tới Phan Hải. Như vậy cái bóng của Phan Hải đã định hình và đương nhiên mình phải tìm một cái bóng khác để trùm lên. Tất nhiên điều đó không thể sớm trong ngày một ngày hai, nó cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó phải kể tới cơ duyên.

- Nếu nói về Việt Anh ngoài đời, ngoài tính cách trực tính như anh chia sẻ ban đầu còn có điểm gì nổi bật khác?

- Ngoài sự trực tính, anh em bạn bè thường nói mình là người vui tính, dễ gần. Mình cũng là người sẵn sàng hết lòng vì bạn bè. Còn nhược điểm thì nhiều lắm vì ai cũng không thể trọn vẹn hết được. Cái khuyết điểm dễ nhận thấy nhất là nóng tính. Việc nóng tính này mình cũng đang cố gắng để tiết chế. Cả hai vợ chồng đều là những người nóng tính nên mâu thuẫn do nhược điểm này là điều không tránh khỏi.

- Khán giả thấy Việt Anh phủ sóng trên phim truyền hình nhiều nhưng lại chưa thấy một Việt Anh nổi bật trên điện ảnh. Anh nói sao về điều này?

- Việt Anh nghĩ có lẽ do duyên số bởi truyền hình và điện ảnh là 2 địa hạt khác nhau. Như mọi người thường nói, đó là do “Lộc Tổ đãi”. Có thể “Lộc Tổ đãi” mảng phim truyền hình của mình lớn hơn so với phim điện ảnh nên mình may mắn hơn ở màn ảnh nhỏ. Có thể một ngày nào đó, duyên số đến, mình lại được nhắc tới trên điện ảnh. Nhưng mình luôn trân trọng cái gốc từ phim truyền hình – nơi giúp tên tuổi Việt Anh được khán giả biết đến.

“Không có bất cứ vấn đề gì giữa Việt Anh và các bạn diễn nữ”

Việt Anh không ngại khi được hỏi về chuyện đứng ra bảo vệ bà xã giữa ồn ào ngoài lề

- Trong sự nghiệp diễn xuất, anh ấn tượng với bạn diễn nữ nào nhất?

- Thật ra đây là một câu hỏi khó. Như Việt Anh từng nói, với Việt Anh, tất cả các bạn diễn nữ từng diễn với mình từ trước tới giờ đều là những đồng nghiệp diễn rất ăn ý. Mỗi một người một vẻ nên rất khó để nói ấn tượng với ai hơn. Với Việt Anh, bạn diễn nữ nào cũng rất ấn tượng.

- Vì mối duyên như thế nên anh cũng được gọi là một trong những nam diễn viên đào hoa của màn ảnh Việt và mới đây còn vướng phải ồn ào xung quanh tin đồn liên quan tới diễn viên Bảo Thanh. Cách anh giữ hạnh phúc gia đình khi đóng rất nhiều các vai tình nhân với những nữ diễn viên trẻ đẹp là gì?

- Thật ra khó nói hay lắm. Chỉ có một điều, bà xã hiện tại là người hiểu rõ hơn ai hết công việc của Việt Anh, áp lực của mình. Cô ấy tự biết được phải chia sẻ điều đó với mình như thế nào. Việt Anh không cần phải nói nhiều hay phải chứng minh bản thân “có vấn đề gì” hay không. Thực tế đã chứng minh không có bất kỳ vấn đề gì giữa mình và các bạn diễn nữ.

- Ngay cả khi bà xã anh phải hứng chịu một số chỉ trích từ cư dân mạng, cách anh bảo vệ gia đình là đứng ra nhận hết trách nhiệm về mình?

- Tôi nghĩ không phải riêng gì cá nhân tôi mà bất kỳ người chồng nào khi vợ mình gặp vấn đề như vậy đều đứng ra để lên tiếng. Việt Anh nghĩ đó là một việc hết sức bình thường và cần phải làm vì điều đó không chỉ để bảo vệ bà xã mà cả gia đình mình.

“Bị lạm dụng hình ảnh quảng cáo ở những nơi bán mấy đồ như thuốc sinh lý”

Nổi tiếng và những "tai bay vạ gió" đến với Việt Anh không hề ít

- Có một số diễn viên nhận được cát-xê đóng phim điện ảnh rất cao tới hàng trăm triệu. Anh có trăn trở gì về vấn đề thu nhập của diễn viên phim truyền hình với điện ảnh không?

- Làm nghệ thuật, nếu chúng ta cứ đặt các con số lên thì nó sẽ không hay. Việt Anh nghĩ cái đạt được lớn nhất của người nghệ sĩ không phải là cát-xê của chúng ta bao nhiêu tiền một tập, mà ở tình yêu của công chúng đối với mình. Đó là mới là thang điểm đánh giá giá trị của một người nghệ sĩ.

- Thu nhập của anh hiện tại so với trước khi đóng Người phán xử ra sao?

- Có một điều Việt Anh phải thừa nhận, sau bộ phim Người phán xử, thu nhập của mình tốt hơn rất nhiều. Nó đủ để cho mình chăm sóc cho người thân, gia đình, không phải quá đau đầu để lo lắng tài chính. Tất nhiên Việt Anh không dựa vào việc danh tiếng sau phim Người phán xử. Mình vẫn có hướng đi riêng, bên cạnh là các dự án khác và kinh doanh. Nếu chỉ ngồi trông vào doanh thu, thu nhập từ dự án phim thì rất bấp bênh. Vậy nên mình phải có con đường đi dài hơi để hỗ trợ gia đình.

- Là một ngôi sao được các nhãn hàng ưa chuộng, anh đã bao giờ gặp tình huống khó xử khi nhận lời quảng cáo?

- Có những khi cùng một thời điểm, Việt Anh nhận được lời mời của 2, 3 nhãn hàng cùng một ngành nghề, lĩnh vực khiến mình phải lựa chọn 1 trong 3. Có khi đó lại là 3 lời mời đến từ những mối quan hệ khác nhau và buộc mình phải đưa ra quyết định chọn nhãn hàng nào. Nhiều lúc khá đau đầu chọn lựa. Nhưng vì sức hút của phim Người phán xử rất mạnh nên thời điểm này, các nhãn hàng muốn tận dụng sự ảnh hưởng từ phim tới người tiêu dùng bằng việc đẩy mạnh hợp đồng quảng cáo với dàn diễn viên trong phim chứ không riêng gì Việt Anh.

- Việc nghệ sĩ bị lạm dụng hình ảnh khi quảng cáo tại Việt Nam không hề hiếm. Anh nghĩ sao về vấn đề này?

- Không chỉ cá nhân mình mà tất cả các nghệ sĩ khác đều cảm thấy bức xúc. Có nhiều khi bạn bè gửi hình ảnh quảng cáo ở các tiệm cắt tóc, ở những nơi bán mấy đồ như thuốc sinh lý và rất nhiều thứ khác sử dụng ảnh tôi khi chưa được cho phép. Dù bức xúc nhưng đây là việc mình không thể xử lý hết được. Nó giống như nấm mọc sau mưa, xử lý được điểm này lại phát sinh điểm khác. Thêm vào đó các vấn đề lạm dụng hình ảnh nghệ sĩ chỉ xuất hiện ở các cá thể nhỏ lẻ. Nó phụ thuộc ở ý thức, tư duy của mỗi người sử dụng hình ảnh.

