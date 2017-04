Tập 11 Người Phán Xử: Mất vợ, mất tiền, Phan Hải lún sâu vào rắc rối

Thứ Sáu, ngày 28/04/2017 02:28 AM (GMT+7)

Sau cú chết hụt ở tập 10, vận đen dường như vẫn chưa buông tha cho Phan Hải bởi lối sống phóng túng, ích kỷ, thiếu suy nghĩ của mình. Lần này Hải phải đối mặt với việc không chỉ mất tiền mà còn mất cả vợ lẫn con.

Cuộc gặp gỡ đầy “ngang trái” giữa Diễm My và Vân Điệp

Vợ và bồ của Phan Hải chạm trán

Diễm My đi mua sắm cùng Mỹ Hạnh thì vô tình gặp Vân Điệp – cô bồ của Phan Hải. Với bản tính trơ trẽn, không biết xấu hổ của mình, Vân Điệp không những không tránh mặt mà còn chủ động tới thách thức, hạ nhục Diễm My khi nói cô yêu Phan Hải chỉ vì tiền.

Là người có học, Diễm My trước giờ vẫn luôn không chấp người như Vân Điệp, nhưng lần này cô cũng không nhẫn nhịn, cam chịu nữa mà thẳng thắn mắng: "Tưởng thế nào. Tôi nghĩ cô cũng xứng đáng là bồ của chồng tôi. Ai ngờ chỉ là đồ nằm ngửa ăn sẵn. Vô học… Thứ tôi có, dẫu có hỏng vứt đi cũng không đến lượt cô, hiểu không?"

Vân Điệp cũng cho thấy mình không phải dạng vừa, lại thêm ý định “trói chân” Phan Hải mãi mãi, liền đưa cho Diễm My xem chiếc nhẫn cưới của Phan Hải, rồi ném nó xuống đất. Chưa hết, Vân Điệp thậm chí còn tiết lộ chính Phan Hải là người đã giết Vượng, chồng cũ của mình vì ghen.

Diễm My cảm thấy vô cùng sốc, vì nếu thực sự Hải có những hành động như Vân Điệp vừa kể thì thực sự tình cảm của anh dành cho cô đã hết. Diễm My về nhà nhưng hình ảnh chiếc nhẫn cưới rơi trên mặt đất vẫn in sâu vào trong tâm trí cô…

Cuộc gặp với Vân Điệp như giọt nước làm tràn ly, cùng lúc ông trùm Phan Quân đến tìm hỏi cháu trai, Diễm My đã thưa chuyện với Phan Quân về quyết định ly thân.

Là người tôn trọng tình cảm gia đình, Phan Quân thực sự rất buồn, khuyên con dâu nên suy nghĩ lại về quyết định của mình. Nhưng Diễm My đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng nên cô nhất quyết đưa con trai về nhà ngoại cùng với mình một thời gian.

Nghe lời bố, Phan Hải cũng dành những lời ngon ngọt dỗ dành để Diễm My thay đổi quyết định.

Biết chuyện Phan Hải giận dữ tìm đến mắng Vân Điệp. Nhưng trước cô bồ nũng nịu, lẳng lơ, Hải dường như chỉ mắng lấy lệ bằng câu: "Nó mà điên lên, nó tước quyền nuôi con của tôi thì sao? Nó là luật sư đấy". Nghe lời bố, Phan Hải cũng dành những lời ngon ngọt dỗ dành để Diễm My thay đổi quyết định.

Nhưng dường như đã quá hiểu bản tính của chồng, cô nói Hải hãy xem lại tư cách làm bố, nếu còn muốn giữ chút tình nghĩa vợ chồng, hãy tự tỏ ra rằng mình có nhân cách. Nói rồi My cùng con bỏ đi, để lại Phan Hải cùng sự bực tức, nóng nảy ở sân vườn.

Công an bắt đầu điều tra về cái chết của Vượng, Phan Thị trong tầm ngắm

Nhiều khả năng đây có thể là một vụ “gắp lửa bỏ tay người”.

Công an đã có những manh mối đầu tiên trong việc điều tra về cái chết của Vượng. Kết quả điều tra cho thấy hung thủ là đàn ông, có sức khỏe, nhiều khả năng có đồng phạm. Phan Hải và đồng bọn chính là mục tiêu công an nhắm tới. Tuy nhiên, do dấu vân tay trên vỏ trai đã mờ đi nhiều, hơn nữa khám nghiệm cho thấy vỏ trai bia có dấu hiệu mới được chôn, nên nhiều khả năng đây có thể là một vụ “gắp lửa bỏ tay người”.

Ở một diễn biến khác, Phan Thị cũng được công an đưa vào tầm ngắm. Cảnh sát đến tìm Lê Thành đề nghị anh làm chứng tố cáo Lương Bổng và ông trùm Phan Quân đã hành hung Cường - chồng Quyên - người yêu cũ của Thành. Lê Thành đã thẳng thừng từ chối.

Sau đó, phía công an có một lời đề nghị: sẽ không truy cứu vai trò của Thành trong vụ Cường “khệnh” , đổi lại anh sẽ giúp họ tìm hiểu thông tin về Phan Thị.

Bỗng chốc Phan Hải mất cả núi tiền

Rơi vào bế tắc, Hải một lần nữa tìm đến sự giúp đỡ của ông trùm.

“Ai cho nó chết mà nó chết. Nó đang giữ của tao một đống tiền đấy”- Hải chỉ biết gào lên như vậy khi nghe tin xấu về Đại ”Tim to”, kẻ đang được Hải giao cho giữ cả đống tiền để thực hiện một phi vụ "rửa tiền", chết đột tử.

Ngay lập tức, Hải cùng Hùng “Cá Rô” tìm đến Mai, vợ của Đại để lấy lại số tiền. Tuy nhiên, sự phản kháng quyết liệt của vợ Đại khiến Hải hết lần này đến lần khác vẫn chưa đòi được tiền, dù đã nhờ đến cả Lương Bổng.

Rơi vào bế tắc, Hải một lần nữa tìm đến sự giúp đỡ của ông trùm. Giận dữ trước hành động nông nổi của con trai, nhưng Phan Quân vẫn hứa sẽ giúp Hải, không phải bằng cách đưa tiền. Ông cũng đồng thời đánh giá lại tình hình, tìm hiểu xem ai đứng sau vụ Đại “ tim to” và toan tính cho sau này…

Diễn biến tiếp theo của bộ phim sẽ tiếp tục được hé lộ trong tập 12 lên sóng vào thứ 4 tuần sau (3/5). Mời độc giả đón xem bài review vào 6h sáng thứ 5 (ngày 4/5) tại mục Giải trí - Phim!