"Sởn da gà" với Johnny Depp khi tái ngộ "Cướp Biển"

Trong thời gian đếm ngược đến mùa hè để đón chờ siêu phẩm Pirates of The Caribbean: Salazar’s Revenge (Tên tiếng Việt: Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù), mới đây trong sự kiện Super Bowl, nhà sản xuất lại ra mắt thêm một trailer mới của phim.

Bom tấn mùa hè đã tung trailer khiến fan thích thú

Dù chỉ trong 80 giây ít ỏi nhưng trailer đã hé lộ nhiều bất ngờ đặc sắc, dẫn người xem vào chuyến phiêu lưu mới của vùng nước đen tối này.

Tiết lộ thêm nhiều chi tiết hơn trailer trước, lần này người hâm mộ loạt bom tấn Caribbean càng thích thú hơn khi nhận ra sự xuất hiện của chàng thợ rèn Will Turner (Orlando Bloom thủ vai).

Để phù hợp với nhiệm vụ Netherworld, Will đã làm tăng sự đáng sợ với tạo hình ghê rợn và có phần nhớp nháp, đậm chất một gã cướp biển phiêu lưu và ưa mạo hiểm.

Nếu những ai không bỏ sót phần nào của series Cướp Biển Vùng Caribe sẽ nhớ lại ở phần 3 Nơi Tận Cùng Thế Giới, anh bất ngờ trở thành thuyền trưởng của tàu Flying Dutchman.

Trước khi ra đi vào hành trình mới, Will đã để lại lời hẹn 10 năm sau sẽ gặp lại cô vợ Elizabeth và đứa con trai chưa nhìn mặt.

Với chi tiết này, nhiều suy đoán cho rằng so với dòng thời gian trong thế giới Caribe, phần phim Salazar Báo Thù là câu chuyện tiếp diễn đánh dấu một thập kỷ kể từ sự kiện Tận Cùng Thế Giới (2007).

Phim bám sát nội dung của các phần trước đó

Có lẽ không có gì bất ngờ khi gã thuyền trưởng Hector Barbossa sẽ tiếp tục đồng hành ở phần 5 này, vẫn với sự tham gia của nam diễn viên Geoffrey Rush như 4 phần trước đó.

Một cảnh trailer lướt qua thấy được tình trạng khá tốt của Barbossa, gương mặt hồng hào với bộ hải phục tươm tất và mái tóc xoăn bạc.

Tuy vậy, trong một cảnh khác trong trailer của Super Bowl cho thấy Barbossa gặp rắc rối với con thuyền Sự trả thù của Nữ hoàng Anne. Hình ảnh chiếc thuyền nằm chênh vênh bên một ranh giới nguy hiểm ở giữa đại dương, dường như có thể sụp đổ hoàn toàn.

Phải chăng Barbossa và Jack sẽ bất đắc dĩ tạo một liên minh giữa người sống và người chết?

Jack Sparrow đang bị truy lùng trong phần này

Và tất nhiên, sẽ không thể nào là một bom tấn Cướp Biển Vùng Caribe hoàn hảo nếu không có sự góp mặt của thuyền trưởng gian xảo, lắm chiêu trò và hay đâm sau lưng đồng đội như Jack Sparrow.

Ngược lại với quần áo và bộ tóc sạch sẽ, tươm tất của Barbossa, tuy xuất hiện trong một bộ dạng xấu xí không tưởng - nhầy nhụa và đặc sệt bùn bẩn nhưng Jack vẫn tự tin uống một ngụm rượu và tuyên bố "đây mới là cuộc sống của cướp biển" với gương mặt rất hả hê dù anh đang bị những kẻ thù cũ săn giết, truy lùng.

Salazar Báo Thù là bộ phim thứ 5 của loạt phim Cướp Biển Vùng Caribe do nam diễn viên Johnny Depp thủ vai chính, thuyền trưởng Jack Sparrow. Trong phần 5, hồn ma của thuyền trưởng Salazar trở về và dự định tiêu diệt mọi cướp biển dám đi lại trên biển, kể cả Jack Sparrow.

Johnny Depp đã xuất hiện trong trailer

Để sống sót, Jack Sparrow phải lên đường đi tìm cây đinh ba huyền thoại của thần biển Poseidon, một báu vật có khả năng điều khiển biển theo ý muốn của người sử dụng.

Pirates of The Caribbean: Salazar Báo Thù dự kiến sẽ khởi chiếu vào ngày 26/05/0217.

Trailer đầu tiên của bộ phim