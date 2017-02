Số phận hẩm hiu của các sao nhí đóng phim kinh dị

Judith Barsi (đóng vai Thea Brody) trong Jaws 4: The Revenge (1987)

Judith Barsi bị chính cha đẻ bắn chết khi mới 10 tuổi

Judith Eva Barsi sinh năm 1978, là một sao nhí nổi tiếng giữa những năm 1980. Cô bé bắt đầu xuất hiện trong quảng cáo, chương trình truyền hình, lồng tiếng cho nhiều nhân vật phim hoạt hình trước khi tham gia Jaws 4: The Revenge (Hàm cá mập: Báo thù). Sự nghiệp của cô bé rất tuyệt vời, mỗi năm thu về khoảng 100.000 USD đủ chu cấp và mua nhà cho cha mẹ nhưng Judith Barsi lại gặp bất hạnh khi có người cha - Jozsef Barsi nghiện rượu và bạo hành vợ con.

Nữ diễn viên nhí từng kể với một người bạn rằng cha cô đã ném nồi và chảo khiến cô bé chảy máu. Theo Los Angeles Times, khi Judith chuẩn bị rời khỏi Los Angeles đến Bahamas để quay phim (Jaws: The Revenge) thì Jozsef đã dùng dao đe dọa con gái: “Nếu mày quyết định không trở lại, tao sẽ cắt cổ mày đấy”.

Do bị khủng hoảng nhiều năm, Judith bắt đầu có các hành vi mất kiểm soát. Cô bé được đưa đến gặp nhà tâm lý học trẻ em - người đã xác định Judith bị lạm dụng thể chất cũng như tinh thần nghiêm trọng và đã báo cáo cho hội bảo vệ trẻ em.

Judith Barsi (đóng vai Thea) trong Jaws 4: The Revenge (1987)

Nhưng cuộc điều tra lại bị dừng vì mẹ em đảm bảo với những người có trách nhiệm rằng bà đã bắt đầu thủ tục ly hôn với Jozsef, hai mẹ con sẽ chuyển ngay sang một căn hộ cho thuê tại Panorama City. Bạn bè thúc giục Maria làm theo kế hoạch nhưng bà này lại không muốn vì sợ rằng đi rồi sẽ mất nhà và mọi thứ khác.

Lần cuối cùng người ta thấy Judith là khi cô bé đạp xe đạp vào ngày 25.7.1988. Tối hôm đó, Jozsef giết hai mẹ con Judith. Hắn bắn vào đầu cô bé trong khi Judith đang ngủ. Hai ngày sau, Jozsef loanh quanh trong nhà, còn vẫn tỉnh bơ nói với cơ quan chức năng rằng sẽ sớm chuyển ra ngoài và chỉ cần thời gian để "nói lời tạm biệt với cô gái nhỏ của tôi”. Tiếp đó, Jozsef đổ xăng đốt xác vợ con rồi tự bắn vào đầu.

Ngày 9.8.1988, Judith và Maria đã được an táng tại Công viên tưởng niệm Forest Lawn ở Los Angeles. Một năm sau, bộ phim cuối cùng Judith tham gia lồng tiếng vai Anne Marie - All Dogs Go to Heaven (1989) xuất hiện tại các rạp. Để tưởng nhớ cô bé, credit cuối phim đã phát bài Love Survives.

Heather O'Rourke (đóng vai Carol Anne) trong Poltergeist (1982)

Heather O'Rourke vào vai bé út nhà Feeling trong Poltergeist (1982)

Poltergeist (Yêu tinh) do Tobe Hooper và Steven Spielberg đồng sáng tác và sản xuất giành nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim, nhận được ba giải đề cử giải Oscar. Khi nhắc đến Poltergeist, người ta thường nhớ đến lời nguyền ám lên ê kíp thực hiện. Phim kể về gia đình Feeling với hai vợ chồng và ba người con, trong đó cô út bị linh hồn tà ác đeo bám.

Oliver Robins, đóng vai Robbie Freeling, là người duy nhất còn sống trong số ba người con nhà Feeling trong phim. Nam diễn viên 45 tuổi trong một bài phỏng vấn độc quyền với Daily Mail, đã kể lại chuyện không may xảy ra với người chị và em gái trên màn ảnh của mình. Vài tuần sau khi phim công chiếu, Dominique Dunne (đóng cô chị Dana Freeling) bị bạn trai cũ bóp cổ chết ở tuổi 22.

Heather O'Rourke được cho là một trong những diễn viên chịu lời nguyền của Poltergeist (1982)

Trước khi phần 3 của phim được phát hành, Heather O'Rourke (đóng vai Carol Anne) được chẩn đoán bị đau dạ dày nhưng các bác sĩ sau đó phát hiện cô bé còn bị tắc nghẽn đường ruột từ khi mới sinh. Heather O'Rourke bị sốc, nhiễm trùng nặng và rồi ngừng tim và phổi. Theo Los Angeles Times, O'Rourke qua đời ngày 1.2.1988 tại Bệnh viện nhi San Diego khi mới 12 tuổi.

Dù là người chứng kiến nhiều bạn đồng diễn của mình trong Poltergeist (1982) gặp hạn và qua đời (7 người) nhưng Oliver Robins cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp. Tuy nhiên, sau cái chết của hai nữ diễn viên thân thiết như chị em thật, nam diễn viên chưa bao giờ xem Poltergeist 3.

Linda Blair (đóng vai Regan) trong The Exorcist (1973)

Vai Regan kinh điển của Linda Blair trong The Exorcist (1973)

The Exorcist (Quỷ ám) thu về 440 triệu USD, nhận được 10 đề cử Oscar, là bộ phim kinh dị đầu tiên được đề cử hạng mục Phim hay nhất tại giải thưởng này. The Exorcist được cho là đã “ám” cả đoàn phim. Ellen Burstyn (vai người mẹ Chris McNeil) khẳng định rằng có 9 trường hợp diễn viên, người thân của các thành viên ê kíp qua đời liên quan đến bộ phim này.

Linda Blair (vai Regan) may mắn không nằm trong số đó. The Exorcist đem lại cho Linda Blair đề cử Oscar, và giành một giải Quả cầu vàng 1974. Tuy nhiên, sau tác phẩm kinh dị nổi tiếng, sự nghiệp và cuộc đời của nữ diễn viên trở nên ảm đạm.

Sự nghiệp và cuộc đời Linda Blair ảm đạm với những vai diễn tệ và vướng vào rắc rối luật pháp, sau thành công lớn nhất của bà - The Exorcist (1973)

Linda bị bắt vì tàng trữ ma túy trái phép khi 18 tuổi. Sự nghiệp tưởng như đầy hứa hẹn của nữ diễn viên nhanh chóng tiêu tan. Bà chỉ còn xuất hiện trong các phim hạng B với các vai diễn bị giới phê bình cho là nên được nhận Mâm xôi vàng vì diễn xuất quá tệ. Lần xuất hiện mới nhất của diễn viên này là vai khách mời trong Scream 20 năm trước đây.

Tháng 9.2016, AFP đưa tin ngay cả khi sê ri Exorcist bản truyền hình của Fox sắp phát hành, nữ diễn viên cũng không được mời tham gia. Hiện tại, cô tìm vui với việc viết sách dạy nấu ăn chay và làm việc như một nhà hoạt động vì động vật.

Haley Joel Osment (đóng vai Cole Sear) trong The Sixth Sense (1999)

Haley Joel Osment - ngôi sao nhí hàng đầu Hollywood một thời nhờ The Sixth Sense (1999)

Trong The Sixth Sense (Giác quan thứ 6), Haley Joel Osment vào vai nhân vật có thể nhìn thấy người đã chết. Vai Cole Sear đem lại cho anh đề cử Oscar. Sau thành công này, Haley Joel Osment tiếp tục được chọn vào vai chính trong Pay It Forward và AI của Steven Spielberg.

Nhưng nam diễn viên càng ngày càng ít xuất hiện trước công chúng dù có tiếp tục hoạt động trong ngành giải trí khi lồng tiếng cho Sora trong sê ri video game Kingdom Hearts, thử sức tại Broadway năm 2008. Ánh hào quang chói lóa khi xưa - hình tượng sao nhí thành công bậc nhất Hollywood cách đây hơn thập niên - không còn. Thậm chí, đầu năm 2015, còn có tin đồn anh đã chết.

Haley Joel Osment từng gặp rắc rối vì gây tai nạn và tàng trữ trái phép chất ma túy

Telegraph cho biết Haley Joel từng gặp rắc rối với luật pháp khi dính vào vụ tai nạn xe tháng 7.2006. Sau tai nạn anh bị gãy xương sườn, xương bả vai, trầy xước khắp người. Osment còn phải chịu tội lái xe khi đã uống rượu và tàng trữ chất ma túy trái phép vào tháng 10 cùng năm.

Nam diễn viên bị kết án ba năm tù treo, 60 giờ trong trại cai nghiện rượu và tham gia chương trình giáo dục đặc biệt, chịu phạt 1.500 USD, tham gia ít nhất 26 cuộc gặp mặt cho người nghiện rượu trong vòng 6 tháng. Haley Joel hiện sống tại thành phố New York, Mỹ.