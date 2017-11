Số phận đặc biệt của 9 ngôi sao chuyên "làm nền" nổi tiếng nhất Hong Kong

Điện ảnh Hong Kong có vô số tác phẩm kinh điển. Điểm độc đáo là ngoài các nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ hùng hậu cũng là nhân tố quan trọng làm nên thành công của một bộ phim. Những vai phụ vốn chỉ “làm nền” lại được yêu thích không kém gì vai chính, dù ánh hào quang của danh vọng và tiền bạc không quá ưu ái họ.

Ngô Mạnh Đạt: Ngàn năm vai phụ, được yêu thích đến đâu cũng chỉ là vai phụ

Ngô Mạnh Đạt trở thành một phần ký ức của rất nhiều fan Châu Tinh Trì. Là cặp bài trùng với Tinh Gia, khả năng hài hước thiên bẩm, có duyên với các kỷ lục phòng vé, Ngô Mạnh Đạt trở thành diễn viên phụ có cát xê cao nhất trong lịch sử phim ảnh Hong Kong. Không chỉ vậy, “Đạt thúc” còn là chủ nhân của rất nhiều giải thưởng điện ảnh, nhiều lần lên ngôi ảnh đế ở các giải Kim Tượng, Kim Mã.

"Cặp bài trùng" quái dị trong Đại thoại Tây du

Hơn 20 năm lăn lộn trong nghề, Ngô Mạnh Đạt chưa từng một lần đóng vai chính. Ông cam tâm tình nguyện làm “lá xanh” cho Châu Tinh Trì, Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa, Lê Minh… Cùng với vua hài Châu Tinh Trì, Ngô Mạnh Đạt đã tạo nên một thời đại huy hoàng của dòng phim hài nhảm Hong Kong.

Hoàng Nhất Phi: Diễn viên hài có gương mặt bi thảm nhất lịch sử

Hoàng Nhất Phi tên thật là Hoàng Khởi Vũ, xuất thân từ TVB, là một “cán bộ chủ chốt” trong “binh đoàn vai phụ” của điện ảnh Hong Kong. Từ hồi ở TVB, ông đã chuyên trị những vai quần chúng hoặc tham quan ô lại, bởi ngoại hình của ông như sinh ra để đóng loại vai này.

Đại sư huynh có Thiết đầu công hay mếu trong Kungfu Thiếu Lâm

Hoàng Nhất Phi từng diễn Đoạn Thiên Đức trong Xạ điêu Anh hùng truyện (1994), ông quan ngu ngốc trong Cửu phẩm chi ma quan của Châu Tinh Trì… Nhưng vai diễn thành công nhất của Hoàng Nhất Phi là đại sư huynh trong Kungfu Thiếu Lâm, vai diễn mang về cho ông một giải Kim Tượng cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

La Gia Anh: Đường Tam Tạng thích hát “Only you”

Đường Tăng hay làm Tôn Ngộ Không nổi điên khi cất tiếng hát "Only you"

Năm 1994, La Gia Anh gây ấn tượng với khán giả bằng vai diễn nhà sáng chế bệnh tâm thần Đạt Văn Tây trong Quốc sản 007 của Châu Tinh Trì. Sau đó, ông diễn Đường Tăng trong hai phần Đại thoại tây du cũng của Châu Tinh Trì, vai diễn “dở hơi” không kém, càng khiến ông được nhiều khán giả yêu thích hơn. Năm 1995, La Gia Anh đoạt giải Kim Tượng cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Trịnh Phối Phối: Nữ hoàng võ hiệp tiếp tục toả sáng dù tới tuổi về hưu

Vào những năm 60, 70 của thế kỷ trước, Trịnh Phối Phối là “nhất tỷ” của làng điện ảnh Hong Kong, đả nữ số 1 Trung Quốc, được mệnh danh “Ảnh hậu võ hiệp”.

Hoa phu nhân và Hoa An An trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương

Từ năm 1971, vì nhiều nguyên nhân khác nhau, Trịnh Phối Phối từ giã điện ảnh, đến năm 1992 mới tái xuất bằng vai diễn Hoa phu nhân trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương của Châu Tinh Trì, sau đó là Xạ điêu Anh hùng truyện. Năm 2001, bà đóng vai Bích Nhãn hồ ly trong tác phẩm đoạt giải Oscar của đạo diễn Lý An – Ngoạ hổ tàng long. Vai diễn mang về cho bà một giải Kim Tượng, đưa bà quay trở lại đỉnh cao sự nghiệp.

Ngũ Mã: Vai phụ tài hoa của điện ảnh Hong Kong

Gương mặt thân quen trong các bộ phim Hong Kong

Năm 1978, Ngũ Mã đã đoạt giải Kim Tượng bằng vai diễn trong bộ phim Thiện nữ u hồn. Ông có khả năng diễn xuất, biên kịch, đạo diễn, sản xuất, là một trong những nhân tài hiếm có của làng giải trí châu Á. Với mấy chục năm làm nghề, Ngũ Mã từng nhiều lần được đề cử và đoạt giải tại các liên hoan phim Hoa ngữ uy tín. Năm 2014, Ngũ Mã qua đời tại Hong Kong vì bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, hưởng thọ 71 tuổi.

Tần Bái: Diễn viên thực lực với khả năng biến hoá đa dạng

Tần Bái là diễn viên kỳ cựu của Hong Kong, có thể đóng nhiều loại vai từ trung đến gian, chính đến tà một cách hoàn hảo. Ông xuất thân từ một gia đình làm nghề điện ảnh. Khương Đại Vệ, Nhĩ Đông Thăng đều là em trai ông.

Khi Tần Bái xuất hiện trong phim, khán giả sẽ khó lòng đoán được vai của ông là chính hay tà

Tần Bái thường được giao những vai bề ngoài hiền từ nhưng bên trong gian ác, các vai diễn đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng về diễn xuất, đặc biệt là giải thành tựu trọn đời của TVB vào năm 2008. Cho đến nay, khán giả vẫn thường xuyên thấy Tần Bái tham gia tích cực trong các dự án điện ảnh và truyền hình. Năm 2012, ông lại được đề cử giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Dì Đào.

Uyển Quỳnh Đan: Nữ diễn viên xấu xí nổi tiếng nhất

Uyển Quỳnh Đan cũng là diễn viên phụ trong rất nhiều phim của vua hài Châu Tinh Trì như Trường học Uy Long, Võ trạng nguyên Tô Khất Nhi, Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Thần ăn… Cô thường được nhận các vai gái già xấu xí, ác phụ, đàn bà lắm chuyện. Vai chị Thạch Lựu trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương, Lão Bảo trong Cửu phẩm chi ma quan là hai trong số những vai diễn kinh điển của Uyển Quỳnh Đan.

Đây là nữ diễn viên hiếm hoi có khả năng biến nhược điểm ngoại hình của mình thành ưu thế

Là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, Uyển Quỳnh Đan có yêu cầu rất cao đối với bản thân. Khi diễn vai hài, cô rất hoạt bát, dí dỏm; nhưng ngược lại khi đóng những vai bi, cô thường buộc mình nhập tâm đến nỗi không cho phép người khác nói chuyện với mình.

Thành Khuê An: Sinh ra để làm lưu manh kém thông minh trên màn ảnh

“Đại ngốc” Thành Khuê An cũng là một trong những gương mặt đậm dấu ấn trong phim Hong Kong thời đại huy hoàng nhất. Có người nói đùa rằng, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoà thì cần tới kỹ thuật diễn xuất, còn Thành Khuê An thì không, chỉ cần trợn mắt hất cằm là hoàn thành nhiệm vụ. Vào những năm 89, 90, phim nào không có Thành Khuê An thì không thể gọi là phim xã hội đen. Độc đáo ở chỗ, Thành Khuê An tuy toàn diễn người xấu, nhưng lại có một gương mặt đậm tính hài hước, khiến khán giả vừa ghét vừa yêu.

Biểu cảm quen thuộc của Thành Khuê An trong các phim của ông

Trong sự nghiệp điện ảnh của mình, Thành Khuê An chỉ được đóng vai chính một lần duy nhất. Ông qua đời năm 2009 vì bệnh ung thư.

Nguyên Hoa: Tinh hoa võ thuật còn sót lại từ thời hoàng kim của điện ảnh Hong Kong

Nguyên Hoa là diễn viên, chỉ đạo võ thuật xuất sắc của Hong Kong. Ông là huynh đệ cùng thời với Thành Long, Hồng Kim Bảo, Nguyên Bưu, Nguyên Khuê.

Nguyên Hoa từng là diễn viên thế thân cho huyền thoại Lý Tiểu Long

Bộ phim điện ảnh đầu tiên của Nguyên Hoa là Tinh Võ Môn năm 1992 của Lý Tiểu Long. Lúc đó, ông được chọn đóng thế cho Lý Tiểu Long vì hai người có ngoại hình khá tương đồng. Trong Long tranh hổ đấu, cảnh Lý Tiểu Long nhào lộn trên không dùng chân đá ngã đối thủ là do Nguyên Hoa thực hiện. Lý Tiểu Long có ý định dẫn dắt Nguyên Hoa cùng một số anh em giỏi võ khác cùng phát triển sự nghiệp ở Hollywood. Tiếc thay, mong muốn này chưa kịp thực hiện thì ông đã qua đời.

Sau này, Nguyên Hoa đầu quân cho Công ty Điện ảnh Thiệu Thị, tham gia rất nhiều phim hài. Năm 2004, ông đạt giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất và nhiều giải thưởng khác nhờ vai diễn trong phim Kungfu của Châu Tinh Trì.