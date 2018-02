Sau cảnh nóng sập giường, "Thương nhớ ở ai" gây chú ý vì diễn viên tố nhau giả tạo

Bộ phim truyền hình Thương nhớ ở ai đang thu hút chú ý của khán giả khi chỉ còn 2 tập cuối. Tập 32 phát sóng chiều chủ nhật vừa qua để lại nhiều tranh cãi vì cảnh yêu bất ngờ giữa chú Vạn và Hạnh, đẩy bộ phim xoay theo chiều hướng mới. Mối quan hệ giữa Vạn và Hạnh - con gái của người yêu cũ khiến chi tiết cảnh nóng sập giường của hai người làm nhiều khán giả thấy không thoải mái.

Giữa những ý kiến khen chê trái chiều về cảnh nóng, bộ phim còn đang trở thành tâm điểm chuyện hậu trường. Hai nữ diễn viên Trà My vai Hạnh và Ngọc Anh vai Nhân được giao đảm nhận vai diễn mẹ con trong phim. Tuy nhiên trên phim trường xảy ra chuyện "phim giả, tát thật".

Nữ diễn viên Trà My vai Hạnh (áo trắng) và Ngọc Anh vai Nhân (áo nâu) - mẹ của Hạnh

Trong một cảnh quay, Nhân đã vung tay tát con gái khi Hạnh phản ứng nói chú Vạn là "người bất lực". Chi tiết này được diễn viên Ngọc Anh khẳng định cô làm theo đúng yêu cầu của đạo diễn và có trong kịch bản chứ không phải hành động trả đũa. Tuy nhiên, sau khi đạo diễn hô "Cắt", diễn viên Trà My đã quay ra tát lại cô. Sự việc căng thẳng khiến mối quan hệ của hai diễn viên đóng vai mẹ con trên phim lại trở nên xa cách ngoài đời.

Về phía Trà My, cô cho hay sau hành vi bột phát thiếu kiềm chế, cô đã xin lỗi diễn viên Ngọc Anh. Trà My giải thích: "Khi bị diễn viên Ngọc Anh tát đau như vậy, mình vẫn nén nhịn đợi đến khi đạo diễn hô “cắt” thì mới phản ứng lại. Lúc đó tâm trạng mình khá căng thẳng và có phần tức giận vì đau quá nên đã không làm chủ được và tát lại chị Ngọc Anh”. Sau khi Trà My xin lỗi Ngọc Anh trước cả đoàn, phim tiếp tục được quay.

Trên trang cá nhân, Ngọc Anh chia sẻ lại sự việc, tố Trà My "giả tạo". Ngọc Anh viết: "Chuyện đã qua tôi không muốn nhắc đến, và thực tế là trước đó nhiều báo phỏng vấn, tôi cũng chưa một lần kể về câu chuyện "cái tát bất hiếu" giữa phim trường này. Tuy nhiên, Trà My đã muốn nhắc đến điều này như "một sự dũng cảm" thì tôi muốn nhắn gửi đến Trà My rằng: Xin lỗi, em quá giả tạo. Cuộc đời không trả cát-xê nên em không cần phải diễn. Đừng lôi chuyện đó ra để đánh bóng bản thân".

Sau lời tố của Ngọc Anh, phía diễn viên Trà My không muốn đôi co sự việc trong quá khứ. Mối quan hệ căng thẳng giữa hai diễn viên trong đoàn phim cho thấy thực tế phim trường khác xa màn ảnh.

Nhân vật nhí mặc áo phông thời hiện đại giữa bối cảnh phim thời xưa

Bên cạnh đó, tập 32 còn bị khán giả tinh ý nhặt "sạn". Nhiều người xem nhận ra cảnh cậu bé con ông chủ xưởng thêu mặc chiếc áo phông in hình mèo Oggy và những chú gián. Điều này không phù hợp với bối cảnh của bộ phim dù ở phần cuối phim thuộc giai đoạn những năm 1975. Trong khi đó, bộ phim hoạt hình Oggy và những chú gián tinh nghịch của Pháp được phát sóng vào năm 1998.

Bên cạnh việc chỉ ra điểm sai trong phục trang, khán giả còn đưa ra một vài chi tiết bất hợp lý khác. Trong một vài tập đầu, hình ảnh quãng đường bê tông trong ngõ là điều không phù hợp với bối cảnh phim thời xưa. Thương nhớ ở ai dựa trên tiểu thuyết Bến không chồng, xoay quanh chủ đề về nông thôn miền Bắc Việt Nam từ những năm 1954 đến 1975.

Cũng chính vì lý do muốn giữ đúng thực tế thời xưa nên ê-kíp đoàn phim quyết định để diễn viên nữ trong một vài cảnh quay mặc áo yếm không nội y. Điều này gây ít nhiều tranh cãi.

Trang phục của các nhân vật nữ được lý giải để phù hợp với thực tế bối cảnh phim

Bộ phim Thương nhớ ở ai sẽ khép lại trong tập 34 vào chiều chủ nhật ngày 4.3 tới đây. Càng về cuối, phim càng thu hút người xem với diễn biến bất ngờ về số phận các nhân vật chính như Hạnh, Vạn, Hơn... Phim được quay vào mùa đông năm 2014, trải qua 3 năm để hoàn thiện khâu hậu kỳ mới được chính thức phát sóng.