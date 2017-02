Sao "Star War" lái máy bay đâm vào Boeing

Trang USAToday ngày hôm qua đã cho đăng tải hình ảnh chiếc máy bay 1 người lái do Harrison Ford điều khiển đã bị bẹp dúm phần đầu. Sự cố xảy ra khi tài tử máy bay tại sân bay John Wayne, bang California, Mỹ. Hiện sự việc đang được FAA - Cơ quan quản lý hàng không liên bang điều tra.

Sự cố được cho là do Harrison Ford đã hạ cánh sai vị trí, ngay sát chiếc may bay dân dụng đang có đầy hành khách phía trong. Được biết, trạm điều khiển không lưu cho phép chiếc máy bay một người lái nhãn hiệu Aviat Husky mà Harrison Ford điều khiển đáp xuống đường băng hôm chiều 13/2 vì lí do an toàn cho chiếc Boeing 737 gần đó. Tuy nhiên vì lí do nào đó, Harrison Ford đã “bất tuân lệnh” và gây ra sự cố nêu trên.

Hình ảnh Harrison Ford trên máy bay trước khi bị nạn

Trang People cũng đưa tin, nếu như kết quả điều tra cho thấy lỗi thuộc về Harrison Ford thì diễn viên 74 tuổi này có thể bị tước bằng lái máy bay. Cũng may cho nam tài tử khi 110 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn không bị thương hay thiệt mạng. Harrison Ford được cho là chỉ bị thương.

Được biết đây không phải là lần đầu tiên Harrison Ford gặp sự cố với máy bay. Hồi tháng 3/2015, tài tử này cũng bị buộc phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân golf tại Los Angeles. Harrison Ford được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng.

Harrison Ford sinh năm 1942, là một diễn viên người Mỹ nổi tiếng khi quen thuộc với các bộ phim như Indiana Jones, Star War. Nam tài tử này từng được đề cử giải Oscar và chiến thắng giải Qủa cầu vàng.

Clip máy bay của Harrison Ford gặp nạn: