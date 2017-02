Phim đắt nhất TQ thành bom xịt ở Bắc Mỹ

Top 10 bộ phim ăn khách nhất thị trường Bắc Mỹ tuần qua (từ 17.2 đến 19.2): 1. The LEGO Batman Movie: 34,2 triệu USD 2. Fifty Shades Darker: 20,9 triệu USD 3. The Great Wall: 18,1 triệu USD 4. John Wick: Chapter Two: 16,5 triệu USD 5. Fist Fight: 12 triệu USD 6. Hidden Figures: 7,1 triệu USD 7. Split: 7 triệu USD 8. A Dog's Purpose: 5,6 triệu USD 9. La La Land: 4,5 triệu USD 10. A Cure for Wellness: 4,2 triệu USD