Phim của Lee Min Ho bị "thần chết" hạ bệ

Đầu tháng 12, phim Goblin (Yêu tinh) đã mở đầu với mức rating ấn tượng nhất trong năm. Chỉ sau ba tập đầu tiên, tỷ suất người xem đã đạt mức 12,5%. Đặc biệt chỉ sau 4 tập phát sóng, Goblin đã đạt gần 13.000 điểm trên vảng xếp hạng phim truyền hình tại Hàn Quốc. Trước đó, Hậu Duệ Mặt Trời đã mất gần 5 tuần để đạt được số điểm “khủng” này.

Ngoài ra, theo số liệu từ Nielsen, Gonlin đã đạt chỉ số tiếp cận khán giả truyền hình là gần 7.500 điểm trong khi Hậu Duệ Mặt Trời là gần 5.700 điểm, Mây Họa Ánh Trăng là gần 4.800 điểm và Huyền Thoại Biển Xanh là gần 4.400 điểm khi vừa mới phát sóng.

Có thể nói, dù xuất phát muộn nhất nhưng Goblin đã “hạ bệ” kỷ lục của bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời và vượt xa Huyền Thoại Biển Xanh. Đồng thời, chính thức trở thành bộ phim truyền hình được quan tâm nhất của năm 2016.

Thành tích rating của "Goblin" đang vượt xa "Huyền Thoại Biển Xanh".

Nếu còn cần thêm lý do để đón xem Goblin, thì đây chính là các nhân tố hấp dẫn khiến các mọt phim Hàn “ngóng đêm trông ngày” từng tập của siêu phẩm truyền hình mới của tài tử Gong Yoo:

Được chắp bút bởi biên kịch nổi tiếng

Goblin được chắp bút bởi nữ biên kịch đình đám Kim Eun Sook, người từng tạo ra hàng loại drama ăn khách tại Hàn Quốc như Lovers in Paris, A Gentleman's Dignity, Secret Garden, The Heirs hay mới đây nhất là siêu phẩm ra mắt đầu năm 2016: Descendants of the Sun (Hậu Duệ Mặt Trời)...

Có thể khẳng định, Kim Eun Sook là “phù thủy” trong việc tạo nên các nam chính “chuẩn không cần chỉnh”, cùng câu chuyện tình yêu hoàn hảo, lãng mạn trên phim.

Biên kịch tài năng Kim Eun Sook.

Nữ biên kịch En Sook cũng là người rất hiểu tâm lý nữ giới, bà biết cách tạo ra những câu thoại “đốn tim” và hình mẫu soái ca mà bất kì cô gái nào cũng mong muốn.

Dàn diễn viên tài năng

Không chỉ sở hữu nhan sắc có thể “hạ gục” bất kì khán giả truyền hình nào, dàn diễn viên chính của Goblin đều thuộc “phái thực lực”.

Cặp đôi nam, nữ chính là Gong Yoo và Kim Go Eun từ lâu đã là các ngôi sao được công nhận tài năng diễn xuất qua các siêu phẩm điện ảnh ăn khách.

Nữ diễn viên 9X Kim Go Eun đã gây sốt cả Châu Á với phim 18+ A Muse và đã đạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng Rồng xanh lần thứ 33.

Kim Go Eun thủ vai cô dâu của Yêu Tinh

Riêng Gong Yoo thì 2016 là một năm hoạt động hết công suất của "nam diễn viên 10 triệu lượt xem". Tài tử có hai tác phẩm điện ảnh được chú ý là Train to Busan và The Age of Shadows.

Nam diễn viên sinh năm 1979 cũng là "nam châm hút fan" chính của Goblin. Việc ngôi sao tài năng quay trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng càng khiến khán giả tin vào sức hấp dẫn của kịch bản Goblin.

2016 là một năm thành công của Gong Yoo

Cặp đôi nam. nữ thứ là Lee Dong Wook và Yoo Ah In đều là những diễn viên có khả năng biến hóa vai linh hoạt và “nhẵn mặt” với khán giả truyền hình khắp Châu Á.

Mỹ nam nhóm BTOB - Yook Sung Jae vào vai Yoo Deok Hwa, cháu của Kim Shin (Gong Yoo) cũng là điểm sáng thú vị của phim Goblin. Dù chỉ là vai phụ và xuất thân là ca sĩ nhưng Sung Jae vẫn nhận được lời khen ngợi ở diễn xuất tự nhiên cùng khuôn mặt ăn hình, sáng giá.

"Thần chết" đẹp trai như thế này thì ai không mê?

Dàn cameo cũng gây chú ý không kém với những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Kim Min Jae, Kim So Hyun… 2 sao trẻ thủ vai vua và hoàng hậu trẻ, có mối quan hệ phức tạp và khởi đầu cho kiếp sống bất tử cô đơn của Kim Shin.

Chuyện tình yêu tinh hấp dẫn

Nếu như Huyền thoại biển xanh khai thác câu chuyện về nàng tiên cá thì Goblin lại kể về cuộc đời của một yêu tinh cùng mối quan hệ phức tạp với “cô dâu” và thần chết bí ẩn.

Thuộc thể loại phim giả tưởng, Goblin xoay quanh cuộc đời của Kim Shin (Gong Yoo). Trong quá khứ do từng bị đâm bởi một thanh kiếm phép thuật nên không chết đi mà có được cuộc sống vĩnh hằng. Ở thời hiện đại, anh vô tình gặp gỡ Wang Yeo (Lee Dong Wook), một thần chết mắc chứng mất trí nhớ. Cả 2 dọn về ở cùng nhau và gây ra đủ chuyện dở khóc dở cười.

Liệu sẽ có kết thúc tốt đẹp cho yêu tinh và người tình?

Kim Shin luôn chán ngán cuộc sống bất tử, để được chết đi, anh phải tìm một cô dâu loài người. Lúc này anh chàng yêu tinh gặp được Ji Eun Tak (Kim Go Eun), một cô gái trẻ có khả năng nhìn thấy hồn ma. Eun Tak luôn tự nhận mình là cô dâu của Goblin.

Thần chết Wang Yeo cũng có chuyện tình với cô chủ tiệm gà Sunny (Yoo In Na). Sunny là cô gái xinh đẹp, quyến rũ, được vô số chàng trai theo đuổi.

Yoo In Na vào vai cô chủ tiệm gà xinh đẹp

Dù thuộc thể loại phim kỳ ảo mạng đậm chất cổ tích nhưng Goblin lại có nhiều cảnh quay hài hước. Khán giả đã bị thu hút bởi sự xung khắc của cặp đôi mỹ nam Gong Yoo - Lee Dong Wook. Tuy là yêu tinh và thần chết sống cùng một mái nhà nhưng có vẻ 2 anh chàng không hợp tính nhau cho lắm, thường xuyên "xua đuổi" nhau…

Yêu tinh và Thần chết tạo nên nhiều tình huống hài hước cho phim

Có thể thấy chính cốt truyện mới lạ và cách thể hiện thú vị của Goblin đã mang đến nhiều sự thú vị cho khán giả.

Cảnh quay đẹp lung linh

Đi nước ngoài tìm bối cảnh tuyệt đẹp dường như đang là xu hướng của các phim truyền hình Hàn hiện nay và Goblin cũng không ngoại lệ.

Phim được quay ngoại cảnh tại Canada.

Khán giả xem Goblin đã vô cùng xuýt xoa trước những thước phim “đẹp như tranh” được ghi hình tại đất nước Canada. Những chiếc lá phong đỏ, cảnh tuyết rơi đã mang đến cảnh quay lãng mạn, đẹp đến mơ màng.

Những thước phim đẹp như trong truyện cổ tích

Goblin dự kiến có độ dài 20 tập, hiện phim đang phát sóng vào 20h00 mỗi thứ Sáu - thứ Bảy hàng tuần trên tvN.