Phim 16+ "Vệ binh dải ngân hà 2" có lời thoại… bậy nhất!

Thứ Năm, ngày 27/04/2017 06:00 AM (GMT+7)

Trailer của bộ phim

Kỷ nguyên của các bộ phim siêu anh hùng đã phát triển rực rỡ trong gần 10 năm nay. Nhưng hãng phim Marvel vẫn luôn biết cách kéo khán giả đến rạp. Vệ binh dải ngân hà (Guardian of the galaxy) phần 2 của đạo diễn James Gunn đã tạo ra một màu sắc khác biệt so với những gì khán giả đã quen thuộc với những siêu anh hùng ở Biệt đội Avengers.

Những nhân vật trong phim đã gây ấn tượng với khán giả

Có thể thấy, Vệ binh dải ngân hà có hơi hướng như một Star Wars phiên bản nhảm nhí vô cùng. Không đề cao sự “anh hùng” của các nhân vật, nhưng 5 thành viên của đội Vệ binh vẫn luôn có những pha cứu nguy cho vũ trụ một cách đầy ngoạn mục.

Vẫn giữ nguyên tinh thần của phần 1, Vệ binh dải ngân hà 2 mang đến cho khán giả những tràng cười không ngớt, bởi lời thoại có phần thoải mái quá đà. Với những bộ phim dành cho khán giả trên 16 tuổi ở Việt Nam thì có thể thấy Vệ binh dải ngân hà có lời thoại…bậy nhất, dù khi được nhập về nước ta cũng đã được lọc dịch một cách cẩn trọng.

Thế nhưng chính những câu bông đùa đó đã tạo ra một không khí hài hước và lôi cuốn một cách tự nhiên cho phim, không cần đến những tình tiết, tiểu xảo cầu kỳ nào.

Không khí mang hơi hướng như của "Star Wars"

Vệ bình dải ngân hà khiến khán giả nhớ tới một bộ phim “tưng tửng” như vậy đã được chiếu vào đầu năm nay. Đó là The LEGO Batman Movie. Nếu như trong The LEGO Batman Movie thể hiện sự phát cuồng vì điện ảnh của đạo diễn và có chút gì đó châm biếm khi mang tất tần tật những bộ phim đặc trưng vào thì ở Vệ binh dải ngân hà cũng vậy.

Văn hóa Hippy của Mỹ những năm 1980 xuất hiện đầy lạc lõng giữa một hành tinh xa xôi, những bản nhạc cũng mang đậm không khí của niên đại này với chất Rock&Roll và cả những bộ phim ở trái đất đã ám ảnh nhân vật Peter Quill, đều khiến khán giả ấn tượng.

Nhìn trên con mắt khắt khe thì Vệ binh dải ngân hà phần 2, cũng có tiết tấu quá nhanh, đi từ tình tiết nọ đến tình tiết kia, nhân vật này đi nhân vật kia xuất hiện sẽ dễ khiến cho khán giả xem phim không thể bắt kịp, hoặc cảm thấy nhàm chán bởi những màn rượt đuổi hoặc đánh nhau giữa ngân hà.

Phim có những cảnh hành động bắt mắt

Tuy nhiên, Vệ binh dải ngân hà vẫn khiến số đông khán giả phấn khích, bởi chính sự giải trí, sự phóng khoáng mà bộ phim mang lại. Tất cả nhân vật trong phim, từ 5 nhân vật chính đến cả những nhân vật phụ, siêu phụ, khách mời…đều đủ cho khán giả nhớ mãi. Từng tính cách, lời thoại đều được khắc họa một cách rất rõ ràng.

Đội Vệ binh đã thực sự gắn bó và có tình cảm với nhau

Sự phóng khoáng của đạo diễn James Gunn đã mang đến sự thoải mái cho khán giả. Tất cả những gì người xem cần làm là thưởng thức bộ phim, là chìm vào không khí vừa phiêu lưu mạo hiểm lại vừa hài hước hưng phấn.

Tính hài trong phim đã được nâng cấp từ phần 1, sự hoành tráng trong những cảnh hành động, độ nguy hiểm của nhân vật phản diện cũng được nâng cấp hơn so với phần trước.

Và nếu khán giả muốn tìm một chút lắng đọng trong bộ phim này, James Gunn cũng đáp ứng được luôn.

Mối quan hệ giữa những thành viên của đội Vệ binh với nhau, và với những người khác mới là trọng tâm của phần phim này. Phim cũng khéo léo lí giải nguồn gốc của Peter Quill, trả lời mọi thắc mắc của khán giả trong phần trước.

Những thành viên của đội Vệ binh đã bắt đầu học cách chấp nhận nhau, và quen cảm giác có nhau ở cạnh bên, dù vẫn cãi vã liên miên. Nếu như ở phần 1, họ chỉ là những kẻ du thủ du thực ngoài vụ trụ, vì số mệnh bị cuốn và buộc vào nhau thì ở phần này, họ đã chấp nhận nhau như là một đội, thậm chí là như một gia đình.

Nhân vật đáng yêu nhất phim

Tình cảm giữa Gamora và em gái Nebula, giữa Peter Quill và Yondu cũng khiến khán giả cảm động. Mọi diễn biến tâm lý để đưa Nebula và Yondu đang từ kẻ phản diện ở phần trước lại chuyển về cùng phe với đội Vệ binh cũng hợp lý, không có gì gượng gạo.

Bộ phim cũng đặt ra một câu hỏi sâu sắc, ràng buộc giữa một người sinh ra mình với ràng buộc của một người nuôi dưỡng mình, cái nào mới tạo nên mối quan hệ gia đình?

Có thể nói, là đại diện cho Marvel mở màn mùa hè năm nay, Vệ binh dải ngân hà phần 2 đã làm xuất sắc nhiệm vụ của mình. Bộ phim là những gì khán giả cần cho một mùa hè của các bom tấn. Hoành tráng, cảm xúc và giải trí.