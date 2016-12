Nữ diễn viên Step Up bị sát hại trong xe hơi

Thông tin nữ diễn viên Tricia Lynn McCauley bị giết hại đã được TMZ đưa tin vào ngày 27.12. Theo TMZ, gia đình của nữ diễn viên xác nhận cô không có mặt tại bữa tối ở nhà một người bạn vào ngày Giáng sinh. Khi Tricia Lynn McCauley lỡ chuyến bay ra khỏi Washington thì người thân của cô đã cảm nhận có điều gì đó bất thường.

Cùng ngày hôm đó, thi thể Tricia Lynn McCauley được tìm thấy bên trong xe ô tô của cô.

Các nhà chức trách đã đưa ra giả thuyết Tricia Lynn McCauley có thể là nạn nhân của một vụ cướp xe ô tô. Ngay sau đó họ đã tìm ra được nghi phạm – một người đàn ông đã lái xe ô tô của Tricia Lynn McCauley đi khắp Washington.

Người đàn ông này được cho là đã cướp một cửa hàng thuốc, tấn công một số nhân viên. Kẻ giết hại Tricia Lynn McCauley đã khai rằng không hề biết nữ diễn viên trước đó.

Thông tin nữ diễn viên Step Up qua đời đã được anh trai của cô xác nhận trên facebook. Anh trai của nữ diễn viên cũng đã dùng facebook để kêu gọi tìm kiếm em gái mình mình sau khi cô mất tích. Trong một bài đăng cuối cùng, anh trai nữ diễn viên cho biết cơ quan chức năng đã tìm được thi thể của em gái mình.

Cô nổi tiếng qua bộ phim "Step Up"

Tricia Lynn McCauley nổi tiếng qua vai diễn trong bộ phim Step Up. Ngoài ra cô còn tham gia một số bộ phim truyền hình như Dead Giveaway, Never Dream: The Beginning. Cô còn kiếm thêm thu nhập từ việc đóng quảng cáo và đóng kịch. Khi không đóng phim, Tricia Lynn McCauley thích tập thể dục và dạy Yoga.

Nghi phạm sát hại nữ diễn viên hiện đang bị giam giữ. Tên của người đàn ông này vẫn chưa được công khai.