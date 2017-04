Nữ cascadeur khoe tuyệt kỹ trấn áp đối thủ cao to, lực lưỡng

Tuy nhỏ con và là em út trong nhóm, Trúc Như luôn khiến đối thủ cao to, lực lưỡng "tái mặt" vì bị trấn áp trong phòng tập.

Thứ Hai, ngày 01/05/2017 01:05 AM (GMT+7)

Tuy xuất thân là một cascadeur tự do, nhưng cô nàng 9x Nguyễn Vũ Trúc Như lại khá may mắn so với nhiều đồng nghiệp khi liên tiếp được mời tham gia gameshow thực tế và nhiều dự án điện ảnh, truyền hình lớn.

Trong giới cascadeur, Trúc Như được biết đến là cô nàng cá tính, mạnh mẽ, không chỉ yêu thích võ thuật, nữ diễn viên còn đam mê cưỡi xe mô tô phân khối lớn và xăm mình.

Hình ảnh Trúc Như cá tính, trấn áp nhiều đối thủ cao to, lực lưỡng trong phòng tập.

Những ngày không có lịch quay, Trúc Như luôn có mặt từ sớm tại phòng tập để học hỏi và tập luyện nhiều thế võ mới cùng đàn anh.

Dù mức thu nhập hàng tháng không quá cao, trên cơ thể cũng đầy ắp vết thương và những vết sẹo do tai nạn nghề nghiệp, nhưng nữ diễn viên 9x khẳng định, cô sẽ không từ bỏ cascadeur vì đây là công việc và là niềm đam mê lớn nhất của mình.

“Với công việc của một cascadeur tự do, dù mức lương nhận được không quá cao nhưng vẫn đủ để tôi tiêu xài qua ngày. Nếu tôi chịu khó chắt chiu, tiết kiệm một chút thì vẫn có thể đi du lịch bụi cùng bạn bè mỗi tháng”, cô nàng tâm sự.

Mời các bạn cùng xem chùm ảnh và video theo chân một ngày tập luyện của nữ cascadeur cá tính nhất Việt Nam:

Dù có sở thích cưỡi mô tô phân khối lớn, nhưng Trúc Như vẫn tự gom góp và sắm cho mình một chiếc xe máy để thuận tiện đi lại và làm việc.

Cô nàng tranh thủ chỉnh trang đầu tóc, quần áo trước khi vào phòng tập.

Vì là cô em út trong nhóm cascadeur, Trúc Như luôn được nhiều đồng nghiệp, đàn anh trong nghề yêu mến và xem như em gái trong nhà.

Nữ cascadeur 9x tập trung khởi động trước khi thực hiện các thế võ.

Trúc Như tâm sự, nghề cascadeur với cô là một cái duyên. Trước khi lấn sân lĩnh vực này, nữ diễn viên từng theo học ngành Quản trị nhà hàng khách sạn theo mong muốn của bố mẹ.

Tuy nhiên, khi vào Nam sinh sống, học tập, cô nàng sinh năm 1991 đã chuyển hướng sang học cascadeur theo lời gợi ý của một số đàn anh.

Do thường xuyên thể hiện những pha hành động nguy hiểm, thời gian đầu theo nghề, Trúc Như đã vấp phải nhiều sự phản đối từ gia đình.

Nhưng nhờ sự kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ, cô nàng đã thuyết phục được mẹ ủng hộ mình theo đuổi niềm đam mê.

Tuy là con gái, nhưng trên cơ thể Trúc Như vẫn có khá nhiều vết thương và vết sẹo do những lần tai nạn nghề nghiệp để lại.

Thời gian qua, Trúc Như cũng đã thành công trong việc vươn mình thoát khỏi cái mác "diễn viên đóng thể" để đảm nhận vai chính trong phim Phật giáo - Tìm về bến giác, hay Ngục đảo sắp được ra mắt vào tháng 2/2017