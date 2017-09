Những bộ phim 18+ xứ Hàn gây tranh cãi ở Việt Nam

Đảo địa ngục của Song Joong Ki

Song Joong Ki (phải) chia đều đất diễn với 2 bạn diễn nam và bị chê diễn nhạt

Tại Hàn, bộ phim của chồng sắp cưới Song Hye Kyo chỉ bị dán mác 15+. Khi về Việt Nam công chiếu, phim giới hạn khán giả trên 18 tuổi.

Gây tranh cãi ở việc nâng cấp giới hạn độ tuổi khán giả xem phim, song điều đó chưa đủ. Phim trở thành tâm điểm bình luận trên cộng đồng mạng vì diễn xuất của nam chính Song Joong Ki. Có thể thấy rõ độ ảnh hưởng từ tin kết hôn giữa Song Joong Ki và Song Hye Kyo đã tác động tới lượng khán giả tò mò kéo đến rạp xem Đảo địa ngục.

Phim nhanh chóng hốt bạc với 630 tỷ đồng cùng 4 triệu lượt khán giả tới rạp Hàn xem chỉ sau 5 ngày công chiếu. Thậm chí nhiều người còn phỏng đoán phim của Song Joong Ki có khả năng vượt qua cả Đại thủy chiến để trở thành phim ăn khách nhất lịch sử phòng vé xứ Hàn. Ở Việt Nam, phim cũng tạo được cơn sốt khiến nhà phát hành phải tăng thêm suất chiếu.

Tuy nhiên, diễn xuất của Song Joong Ki lại là vấn đề tranh cãi. Đất diễn được san đều cho cả 3 nam diễn viên chính Song Joong Ki, So Ji Sub và Hwang Jung Min. Thậm chí nhiều người còn nhận xét Song Joong Ki diễn quá nhạt dù đảm trách một nhân vật cực kỳ quan trọng. Các pha hành động đánh đấm của anh bị chê không thuyết phục người xem.

Whatcha Wearing? – Yêu qua phone

Kim Ah Joong đóng vai nữ chính

Đây là bộ phim bị cấm chiếu tại Việt Nam dù được gắn mác 18+ khi ra rạp ở Hàn. Hai cái tên Kim Ah Joong của Sắc đẹp ngàn cân và tài tử Ji Sung mang đến câu chuyện tình ái kỳ quặc khi “yêu” qua phone. Mặc dù công chiếu ở Hàn nhưng khi về tới Việt Nam, phim không được Hội đồng duyệt thông qua. Đây cũng là 1 trong 7 phim bị loại, không lọt qua cửa kiểm duyệt để phát tại rạp Việt năm 2012.

Phim có nhiều lời thoại mạnh về tình dục cũng như hình ảnh. Đó là lý do được bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh đưa ra để loại phim này trên hệ thống rạp chiếu Việt Nam.

Nhiều khán giả cho rằng đây là bộ phim thú vị về tình yêu khó tin của một cặp đôi thất tình bỗng vô tình tìm thấy nhau qua một cú điện thoại nhầm lẫn. Cũng chính vì nhầm nên cả hai nói chuyện yêu đương không ngần ngại với đối phương và nảy sinh nhiều tình ái tham vọng. Từ một cú phone, hai người xa lạ bỗng trở thành cặp tình nhân. Không ít khán giả điện ảnh tiếc nuối phim bị cấm chiếu ở Việt Nam vào thời điểm Cục Điện ảnh chưa phân loại phim.

Phim giang hồ của Lee Min Ho - Gangnam 1970

Fan háo hức với phim giang hồ của Lee Min Ho nhưng không được xem tại rạp Việt

Với những fan của Lee Min Ho, bộ phim hành động ăn khách Gangnam 1970 bị cấm chiếu tại Việt Nam là điều tiếc nuối. Ban đầu phim dự kiến ra rạp Việt vào tháng 1/2015 với tựa Việt Bụi đời Gangnam. Tuy nhiên chỉ trước 4 ngày phim công chiếu, đơn vị phát hành cho hay phim không qua được kiểm duyệt.

Trong khi đó ở Hàn Quốc, phim được gắn mác cấm trẻ em. Khi ra rạp ở Hàn, phim tạo nên cơn sốt với 2,2 triệu lượt khán giả. Đây là con số không tồi với một phim giới hạn độ tuổi người xem.

Những cái tên nổi tiếng hội tụ trong phim hình sự bạo lực này. Lee Min Ho và Kim Rae Won thủ vai nam chính, trong hai thế lực kình địch. Đạo diễn Yoo Ha là người tạo nên nhiều phim ăn khách về đề tài xã hội đen như Once upon a time in high school, A dirty carnival – một trong 10 phim hình sự xuất sắc nhất Hàn Quốc… Các cảnh phim hành động đặc sắc trong phim diễn ra không ngừng nghỉ.

Tuy không chiếu ở Việt Nam nhưng phim vẫn tạo được cơn sốt tại 10 quốc gia châu Á khác. Nhiều fan tiếc hùi hụi khi không được thưởng thức bộ phim hành động của Lee Min Ho trước khi anh nhập ngũ. Không ít người còn ví von nó với bộ phim Bụi đời Chợ Lớn cũng bị cấm chiếu vào năm 2013 vì nhiều cảnh bạo lực.