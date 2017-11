Nhã Phương mừng rỡ gặp lại "con trai" 5 tuổi

Simba A Pù là diễn viên nhí duy nhất trong "Lôi báo". Bé vào vai A Pù, con trai của Cường Seven và Nhã Phương trong phim.

Chiều 14/11 diễn ra buổi họp báo giới thiệu bộ phim Lôi báo của đạo diễn Victor Vũ sau hai năm vắng bóng trên trường điện ảnh. Sự kiện này có sự góp mặt của đạo diễn, nhà sản xuất và dàn diễn viên chính của phim, và đặc biệt là một cậu bé 5 tuổi gọi nữ diễn viên Nhã Phương là "mẹ".

Cậu bé 5 tuổi mang cái tên rất đặc biệt Simba A Pù là diễn viên nhí duy nhất trong bộ phim Lôi báo. Bé sẽ vào vai A Pù, con trai của Cường Seven và Nhã Phương trong phim.

A Pù đến sự kiện từ rất sớm, khi nữ diễn viên Nhã Phương vừa bước vào thì cậu bé liền chạy tới, ôm chầm lấy cô và gọi cô là "mẹ Linh" (tên nhân vật của Nhã Phương trong phim).

Bạn gái Trường Giang cũng rất mừng rỡ khi gặp lại "con trai" của mình trong phim, cô ân cần hỏi han và cưng nựng bé, rất ra dáng một bà mẹ. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương vào vai một phụ nữ đã có con, hứa hẹn sẽ có nhiều đột phá hơn so với những vai diễn trước đó của cô.

A Pù cũng không hề tỏ ra gượng gạo hay ngại ngùng trước ống kính phóng viên. Bé tự tin trả lời phỏng vấn và tiết lộ rằng bé đã đóng nhiều phim và không nhớ đây là phim thứ mấy của mình. Ngôi sao nhí còn khẳng định đạo diễn Victor Vũ đã "mời" đích danh mình tham gia phim này.

Bé cũng chia sẻ thêm là từ sau phim thì bé luôn gọi Nhã Phương là "mẹ Linh" như vậy, dù rằng Nhã Phương không hề giống mẹ bé chút nào, bởi cô "không biết lái xe hơi".

"Người đẹp cảnh nóng" Vũ Ngọc Anh có mặt cùng ekip để giới thiệu về bộ phim cũng như vai diễn của mình. Bên cạnh đó, cô tái hợp cùng "bạn trai tin đồn" của mình là Cường Seven, thủ vai nam chính trong phim. Dù vướng phải tin đồn hẹn hò, cả cô và Cường Seven đều đã khẳng định hai người chỉ là bạn bè và anh em thân thiết.

Chia sẻ về bộ phim lần này, Victor Vũ bộc bạch rằng anh được sinh ra và lớn lên tại Mỹ, nên những nhân vật siêu anh hùng nổi tiếng chính là một phần tuổi thơ của anh. Nhưng anh biết văn hóa Mỹ và Việt Nam khác nhau nên khi xây dựng một hình tượng siêu anh hùng trong phim Việt, anh đã cố gắng gia giảm những yếu tố phù hợp hơn với văn hóa Việt.

Nam đạo diễn tự tin với những pha hành động trong tác phẩm bởi anh có sự giúp đỡ của đạo diễn hành động tới từ Hollywood và cũng do sự hy sinh hết mình vì vai diễn của Cường Seven - anh chàng từng khẳng định rằng 90-95% cảnh hành động trong phim là do anh tự thực hiện.

Cách đây không lâu khi những teaser đầu tiên của Lôi báo được tung ra, nhiều khán giả rất tò mò về câu chuyện của phim khi đề cập tới việc "ghép đầu người", một việc chưa từng xảy ra trên thế giới. Lôi báo dự kiến sẽ ra mắt khán giả từ ngày 22/12.