Người tình nóng bỏng của Vin Diesel trong bom tấn xXx là ai?

Trong bom tấn hành động xXx: The Return of Xander Cage, nổi bật trong dàn mỹ nhân là sự xuất hiện của nữ diễn viên người Ấn Độ Deepika Padukone. Vai diễn cô đảm nhận trong phim là một vai rất quan trọng, là thành viên của tổ chức tội phạm do Chân Tử Đan cầm đầu, đồng thời cũng có mối quan hệ tình ái với nhân vật Xander Cage của Vin Diesel.

Nữ diễn viên người Ấn trong một cảnh quay cùng hai ngôi sao phim hành động

Được biếtvai nữ sát thủ chuyên sử dụng dao Serena Unger của mỹ nữ Ấn Độ này cũng là vai diễn đầu tay. Vậy lí do gì để một cô gái chưa từng đóng phim Hollywood lại nhận được một vai nặng ký trong bom tấn như vậy?

Deepika Padukone sinh ra tại Copenhagen, Đan Mạch sau đó mới chuyển đến Ấn Độ cùng gia đình khi được 11 tháng tuổi. Bẩm sinh, Deepika Padukone rất có năng khiếu với thể thao và cô đã được cha dìu dắt trở thành một vận động viên cầu lông cấp quốc gia.

Nhan sắc xinh đẹp của Deepika Padukone

Khả năng vận động và phản xạ cũng là một ưu thế tuyệt vời của Deepika Padukone khi cô đóng các cảnh hành động.

Nữ diễn viên sinh năm 1986 đến với giải trí bằng nghề mẫu, trước khi được nhân vai trong loạt phim hài. Nhan sắc của Deepika Padukone là một trong những lợi thế của cô. Cô liên tục được bình chọn là người phụ nữ đẹp nhất Ấn Độ bởi các tạp chí Maxim và People.

Trước khi được hợp tác với Vin Diesel trong phần mới nhất của xXX, Deepika đã từng tham gia thử vai cho Fast and Furious 7 vào năm ngoái. Với lý do muốn thử thách bản thân và mở rộng đối tượng khán giả, nữ diễn viên Ấn Độ đã tìm đến với bom tấn này nhưng vận may không mỉm cười với cô. Tuy Deepika không nhận được một vai diễn nhưng bù lại, cô đã tạo được quan hệ với sao Fast and Furious.

Trong phim, có có khá nhiều cảnh tình tứ với Vin Diesel

Tuy chưa từng đóng phim Hollywood, nhưng theo Forbes, Deepika Padukone nằm trong top 10 nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Cô cũng là diễn viên Ấn Độ duy nhất nằm trong danh sách này, bên cạnh một loạt mỹ nữ nổi tiếng Hollywood như Jennifer Lawrence, Julia Roberts and Jennifer Aniston. Chỉ tính trong năm ngoái, Deepika kiếm cho mình tới 10 triệu USD.

Lý do là ngoại trừ các khoản tiền kiếm được nhờ việc đóng phim ở Ấn Độ, Deepika Padukone là gương mặt quảng cao đắt giá của hàng chục thương hiệu lớn. Điều này cũng là một phần lí do để Vin Diesel và ekip làm phim để ý tới Deepika Padukone và giao cho cô một vai nặng ký như vậy.

Cũng nhờ tầm ảnh hưởng của Deepika Padukone tại quê nhà mà xXx: The Return of Xander Cage cũng đã kiếm được một khoản tiền là 4.3 triệu USD chỉ trong ngày đầu khởi chiếu tại Ấn Độ.

Tuy vậy không có nghĩa Vin Diesel mời Deepika Padukone vào phim chỉ để tăng doanh thu ở thị trường Ấn Độ. Nữ diễn viên này sở hữu một nhan sắc không có chỗ chê. Không chỉ vậy, Deepika Padukone không phải là một “bình hoa di động” mà sẵn sàng lăn xả cho vai diễn hành động đầu tay, với những cảnh quay nguy hiểm.

Một pha hành động ấn tượng của "nữ hoàng phim Ấn"

Một trong những cảnh quay ấn tượng nhất của Deepika Padukone là khi cô phải diễn cảnh đấu súng cùng nữ diễn viên Ruby Rose. Từng hành động né đạn được sao Ấn Độ miêu tả như đã múa ba-lê vậy. “Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy trong các bộ phim trước đây. Mỗi khi đến phim trường là tôi đều cảm thấy căng thẳng như thể bước vào một cuộc chiến thực sự vậy”.

Những pha hành động của Deepika Padukone cũng được đánh giá cao với những pha đánh đấm, sử dụng dao và cả lựu đạn. Ở nữ diễn viên này phát ra vẻ vừa hấp dẫn bí hiểm vừa ngọt ngào. Trong những cảnh hành động, Deepika Padukone không ngại nguy hiểm, không sợ chấn thương.

Không phải vô cơ mà nữ diễn viên 31 tuổi lại được mệnh danh “Bollywood Queen”. Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã đóng hơn 20 bộ phim cho Ấn Độ, cũng như giành vô số các giải thưởng điện ảnh lớn nhỏ của đất nước này.

Trích đoạn cảnh hành động của Deepika Padukone

Ngắm thêm hình ảnh của nữ diễn viên được mệnh danh "Nữ thần phương Đông":

Vẻ nóng bỏng của nữ diễn viên khiến cô luôn đứng đầu danh sách bình chọn sắc đẹp

Nhiều lần Deepika Padukone được bầu là người đẹp nhất Ấn Độ

Deepika Padukone gợi cảm trên phim trường bom tấn xXx.

31 tuổi, Deepika Padukone đã có trong tay "gia tài" các bộ phim đồ sộ

Tuy vậy, xXX: The Return of Xander Cage là phim Hollywood đầu tay của cô

Deepika Padukone thân thiết với Chân Tử Đan trên phim trường

Cận cảnh nhan sắc mặn mà của "Nữ hoàng phim Ấn"

Deepika Padukone xuất thân là một vận động viên cầu lông

Nhan sắc thường ngày của nữ diễn viên