Mới đây, The Walt Disney Studios vừa đưa ra xác nhận chính thức về sự tham gia của nữ diễn viên Ngô Thanh Vân trong bom tấn Star Wars: The Last Jedi (Tựa Việt: Star Wars: Jedi Cuối Cùng) sẽ được ra mắt khán giả vào ngày 15.12. Trong bộ phim này, cô sẽ thủ vai Paige, chị gái của Rose Tico – đảm nhiệm bởi nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần. Đặc biệt, cuối tháng 11 tới đây, cả hai nữ diễn viên sẽ có buổi gặp gỡ với phóng viên và người hâm mộ Việt Nam.

Nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Trần sẽ đến Việt Nam cuối tháng 11 để quảng bá bộ phim Star War

Đây là lần đầu tiên có hai người Việt cùng tham gia trong một bộ phim thuộc hàng bom tấn của Hollywood. Đối với khán giả Việt, Kelly Marie Trần còn là một cái tên khá lạ lẫm bởi tuổi đời cô còn rất trẻ và những bộ phim trước đây của cô đều chủ yếu thuộc dòng truyền hình. Vậy Kelly Marie Trần là ai?

Tạo hình của Kelly trong phần phim này

Từ bé Kelly Marie Trần đã thể hiện niềm đam mê diễn xuất qua các lần tham gia biểu diễn nhạc kịch. Sinh ngày 17/01/1989 tại San Diego, Marie Trần đã từng theo học khoá diễn xuất tại nhà hát kịch iO West, Second City, và Upright Citizen’s Brigade (Mỹ). Cô là gương mặt quen thuộc xuất hiện trên các phim truyền hình như About a Boy của NBC, Gortimer Gibbon’s Life on Normal Street của Amazon và Adam Ruins Everything của TruTV, và các chương trình phát sóng trực tuyến như Now We Know (National Geographic), Fall Into Me (Lifetime), và Jimmy Kimmel Live.

Trailer Star War: Jedi Cuối Cùng

Tại sự kiện Star Wars Celebration tổ chức tại Orlando vào tháng 4, Kelly nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế khi đảm nhận vai Rose Tico, một thành viên hậu thuẫn chủ lực của phi đoàn thuộc quân Kháng chiến trong phần tiếp theo của huyền thoại Star Wars.

Về phần Ngô Thanh Vân, cô hiện vừa là diễn viên, nhà sản xuất và cả đạo diễn. Trong bom tấn Star War: Jedi Cuối Cùng, Ngô Thanh Vân sẽ thủ vai nữ phi công Paige của quân Kháng chiến và là em gái của Rose Tico. Không chỉ được Poe Dameron (Oscar Isaac) - phi công tài năng và dũng cảm nhất của quân Kháng Chiến trực tiếp huấn luyện, Paige còn có khả năng chiến đấu và sử dụng súng thuần thục.

Ngô Thanh Vân tiếp tục có vai trong phim bom tấn Hollywood

Năm 2014, lần đầu tiên Ngô Thanh Vân thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong series phim Những thiên thần đỏ, một bộ phim hành động dài 13 tập được sản xuất bởi MTV châu Á và MediaCorp, phim được phát sóng trên khắp Đông Nam Á và Úc. Năm 2009, Ngô Thanh Vân đến với điện ảnh Trung Quốc thông qua vai diễn trong phim Biệt đội ưng biển, vai diễn này cũng đã giúp cô có được vị trí trên thị trường điện ảnh quốc tế. Lần đầu tiên ra mắt tại Mỹ, cô đã xuất hiện trong bộ phim Ngoạ hổ tàng long – Thanh gươm định mệnh của Netflix.

Cuối tháng 11 này, nữ diễn viên Kelly Marie Trần sẽ đến Việt Nam cùng Ngô Thanh Vân gặp gỡ và giao lưu với báo chí. Đây là lần đầu tiên The Walt Disney Studios tổ chức một sự kiện quảng bá phim với sự xuất hiện của diễn viên Hollywood tại Việt Nam. Tại sự kiện này, hai ngôi sao sẽ chia sẻ nhiều hơn về vai diễn cũng như bộ phim mà mình tham gia.

Tạo hình của Ngô Thanh Vân trong Star War

Star Wars: Jedi Cuối Cùng tiếp tục hành trình còn dang dở của phần trước, khi quân Kháng Chiến đang nắm phần thắng trong cuộc đối đầu với Tổ Chức Thứ Nhất tàn độc. Nữ anh hùng Rey (Daisy Ridley) đã dấn thân đến hành tinh xa lạ Ahch-To, nơi cô có cơ hội tầm sư chiến binh huyền thoại Luke Skywalker. Cũng từ đây, Bậc thầy Jedi này sẽ hướng dẫn cho Rey cách sử dụng thuần thục Thần Lực. Lúc này, Chỉ huy Tối thượng Snoke của Tổ Chức Thứ Nhất đã mở cuộc thanh trừng tàn khốc giáng xuống những thành viên quan trọng của lực lượng Kháng chiến.

Phim dự kiến khởi chiếu ngày 15/12 tại các rạp trên toàn quốc.